Digitalizace stavebnictví je pořád tragédie, míní Králíček. Kulhánek vyzdvihuje stabilitu

Kulhánek řekl, že současná digitalizace je již stabilizovaný průchodný systém, který „odbavuje žádosti tak, jak má“. Zároveň informoval, že technická část auditu digitalizace, kterou si objednalo ministerstvo, bude zveřejněna na konci července, protože bylo potřeba přidat dodatečné dokumenty.

Černohorský namítl, že to, co si ministerstvo nechává zpracovat, audit není. „Jedná se o nějakou právní analýzu, kterou si dělala právní kancelář, ale není to regulérní audit tak, jak by měl být, a proto se i auditoři vůči tomu vymezili,“ podotkl Černohorský. Narážel na předchozí zmínku moderátorky o prezidentu Komory auditorů Ladislavu Mejzlíkovi, který řekl pro Český rozhlas, že to celé působí, „jako by si někdo nadiktoval, co tam má být“.

Kulhánek konstatoval, že neví, z čeho Mejzlík vychází. Podle něj je legislativní část auditu zpracována korektně. „Zjištění nám potvrdila to, čeho jsme se obávali, co předcházelo spuštění celého systému, co byly příčiny, pojmenovává to, co bylo kritickými faktory, ať už šlo o personální poddimenzovanost, absenci projektového řízení... což jsou všechno věci, se kterými pracujeme,“ dodal ministr s tím, že technickou část dostane také policie. Zatím ale nemá indicie o tom, že by mohlo dojít k trestnímu stíhání. Podle něj proběhne také šetření i v personálních řadách na ministerstvu, zdali k došlo k pochybení.