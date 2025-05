Piráti se obrátili na policii kvůli údajné nabídce od autorů auditu digitalizace

Piráti se obrátili na policii kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílí na auditu digitalizace stavebního řízení. Piráti tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k jejich připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že strana nebude advokátní kancelář kritizovat. Firma to ale odmítá, tvrzení Pirátů označila za pomluvu a bude se proti ní bránit, reagoval šéf komunikace Portosu Lukáš Koutník.