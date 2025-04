Bek poukázal na to, že vláda disponuje jen legislativní částí auditu, a to navíc nikoli její finální podobou. Technologická část auditu se teprve zpracovává a měla by být hotová na přelomu května a června, poznamenal.

„Teprve poté budeme znát kompletní obrázek toho, jak příprava a průběh digitalizace stavebního řízení skutečně probíhaly, k jakým nedostatkům a pochybením v obou rovinách došlo a jaké mohou být potenciální důsledky a vyvození odpovědnosti,“ dodal ministr.

Diskuse bude podle něj přínosná až ve chvíli, kdy budou k dispozici ucelené informace, až budou konečné verze obou auditů. Proto by podle něj bylo správné nynější schůzi přerušit do doby, než bude mít audit finální podobu.

SPD: Je to naprosté fiasko

Místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral označil digitalizaci stavebního řízení za jedno z největších IT a byrokratických selhání tohoto desetiletí, za naprosté fiasko a za digitální sabotáž.

„Nebavíme se o nějakém drobném administrativním pochybení. Bavíme se o škodách za miliardy korun, o zastavení staveb po celé republice, o obrovských problémech podnikatelů, stavebních firem, obcí i běžných lidí, kteří si chtěli postavit dům, a hlavně o vládní neschopnosti a nezodpovědnosti,“ prohlásil Rozvoral.

Sněmovna by měla podle SPD vyzvat vládu k neodkladné přípravě úpravy legislativy tak, aby stavební řízení trvalo třicet dnů a maximálně šedesát dnů, jak předpokládá správní řád, a zvýšila se ochrana proti nečinnosti úřadů.

Odpovědnost nese podle Havlíčka celá Fialova vláda

Za selhání podle Havlíčka nese odpovědnost celá vláda, která podle něj nejdřív všechno podcenila, navzdory všem varováním systém spustila a potom vše kryla. Kritizoval premiéra Petra Fialu (ODS) za to, že před poslance nepředstoupil a neomluvil se. Odmítl, že by odpovědnost nesla bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), v níž působil a v níž funkci ministryně pro místní rozvoj zastávala nynější europoslankyně Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo minulý týden pracovní verzi právního auditu digitalizace stavebního řízení, která přinesla 35 zjištění. Potvrdila, že projekt měl zpoždění ještě před nástupem současné vlády, řekl ministr pro místní rozvoj Kulhánek.