Reportéři ČT: Velkým problémem digitalizace byl časový pres. I tak má vítěze

Před více než měsícem se kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení otřásla vláda. Debakl vedl k odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) a následně k odchodu Pirátů z vlády. Reportérům ČT se podařilo nahlédnout do zamotaného dění kolem dodání systémů, původu všech problémů s nimi spojených a například i do toho, kdo z celé kauzy vyšel jako vítěz. Pro Reportéry ČT natáčeli Zuzana Černá a Václav Crhonek.

Problémy s dohledem

Na kontrolu toho, že Sevitech včas dodá, co má, si stát najal další firmu – technický dozor měla zajistit společnost Principal Engineering. „Naše společnost v rámci své role technického dozoru u Národního portálu územního plánování (NGÚP) vždy průběžně informovala ministerstvo o zjištěných nejasnostech v plnění softwaru realizátora NGÚP vůči smlouvě, a to včetně návrhů možných variant dalšího postupu,“ odmítá vinu Principal Engineering.

„My jsme na to, že je tam něco špatně, přišli zhruba ve stejný moment s technickým dozorem,“ podotkl ale Klán.

Ministerstvo nakonec geoportál i přes zásadní problémy převzalo a spustilo. Klán tvrdí, že úřad měl k provedení výhrady, ale nepřistoupil k aplikaci sankcí podle smlouvy i proto, že by celá věc byla na dlouhou diskuzi s právníky. „Z mého pohledu my jsme naplnili systém do pilotního provozu,“ prohlásil Trávníček.

Bartoš: Byly tam manažerské chyby

Bartoš uvedl, že neměl důvod firmám nevěřit, že zakázku splní. „Já jsem se nesetkal s tím, že když vám někdo řekne, že to stihne, nebo objektivně, že to bude spuštěno, tak že to vlastně nebude,“ řekl.

Podle IT experta Martina Buriana za problémy ale může pravděpodobně řízení projektu. „Vývoj velkých informačních systémů s chybami a problémy dopředu počítá a máme nástroje, jak jim čelit nebo jak je eliminovat. Tím, že je vývoj rozdělen do nějakých kratších časových úseků, tak se velmi rychle pozná, jestli se plní plán, nebo ne. Takže pokud se nám ty chyby kupí a řetězí, tak je problém v metodice a v řízení projektu,“ míní.

V červnu si pak ministerstvo najalo firmu Actum. Podle jejího ředitele Tomáše Vondráčka měla za úkol podívat se na systémy a zkontrolovat, že je projekt dodaný správně. „Viděli jsme projekt, který technologicky i architektonicky je poměrně moderně postavený, zdravě. (…) To, co jsme samozřejmě viděli, je, že projekt je hluboce ve zpoždění, že zcela určitě… nenaplní to očekávání, že by se to 1. července spustilo bez problémů,“ popsal Vondráček.