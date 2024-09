Nafouknutý problém, imaginární příběh. Spor o stavební řízení trvá

ČT24

, ktr

před 14 m minutami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Debata o digitalizaci stavebního řízení (zdroj: ČT24)

Místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp je za odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) rád. Žádný jiný důvod, než nepodařená digitalizace stavebního řízení, za tím podle něj nebyl. „Z krajů a jednotlivých měst byla odezva zdrcující,“ prohlásil v Událostech, komentářích. Místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová poznamenala, že z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za červenec vyplývá, že problém s digitalizací není tak velký, jak jej „nafukují někteří koaliční partneři“ nebo opozice.

Philipp věří, že pro premiéra Petra Fialu (ODS) bylo rozhodnutí odvolat Ivana Bartoše obtížné. „Jsem rád, že se rozhodl tak, jak se rozhodl. Dlouho se v kuloárech mluvilo o tom, že situace je neudržitelná,“ poznamenal s tím, že za krokem premiéra nevidí žádný jiný důvod než nepodařenou digitalizaci stavebního řízení. „Z krajů a jednotlivých měst byla odezva zdrcující,“ podotkl. Na dotaz, zda i ostatní ministerstva nemají problémy s digitalizací, řekl, že u ministra Bartoše byla situace odlišná. „To, že ještě něco není zavedeno nebo dotaženo… Ano, mělo by to být. Ale neblokuje to průběh nějaké zásadní akce v konkrétním resortu,“ míní. Rozdíl podle něj tak spočívá v tom, že na stavební úřady byl nasazen nedodělaný systém. Maříková: Bartoš absolutně selhal Holomčík Leitnerová v reakci upozornila, že zásadní komplikací, kterou lidé pociťují, je například vyplácení příspěvků na bydlení. „Spousta lidí upadá do dluhových pastí, protože ministerstvo práce a Úřad práce, který pod něj spadá, není schopen několik měsíců vyplácet příspěvek na bydlení,“ zdůraznila.

K digitalizaci stavebního řízení poznamenala, že z dat ČSÚ za červenec vyplývá, že problém není tak velký, jak jej „nafukují někteří koaliční partneři“ nebo opozice. „Ivan Bartoš po celou dobu, kdy je spuštěno digitální stavební řízení, na vládu přináší informace. Jasný plán o postupu dokonce visí transparentně a veřejně na webu resortu,“ doplnila. „Problém je, že Ivan Bartoš a Piráti měli digitalizaci jako jedno z hlavních témat – a absolutně v tomto selhal, vůbec si to nepřipouštěl,“ prohlásila poslankyně Karla Maříková (SPD). Řešení problémů systému stavebního řízení mohlo podle ní přijít dříve. Pokud Bartoš nebyl schopen přijmout, že to nezvládne, měl jej premiér odvolat okamžitě, míní. „Nemuselo by to dojít až do této fáze,“ dodala.

Události, komentáře: Komentátoři Jindřich Šídlo a Miroslav Korecký v debatě o politické situaci (zdroj: ČT24)

Návrat Vity a „imaginární příběh“ Piráti na sociální síti X napsali , že nejvíce digitalizaci kritizoval Zdeněk Zajíček, jenž stál za původním řešením, které podle nich mělo být až o miliardu a půl dražší. Navíc je podle nich propojený s firmou Vita software, „která vydírala Ivana Bartoše a která se vrací do hry pár hodin po tom, co projekt převzala ODS“. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který byl digitalizací pověřen, už dříve oznámil, že úředníci budou moci opět využívat původní systém Vita a další.

„To jsou informace, které když se takto smíchají dohromady, mohou vypadat zajímavě,“ reagoval Philipp. Maříková na to řekla, že se Piráti teď pochopitelně brání a „snaží se kolem sebe kopat“. „Měli svou práci dotáhnout do konce. Občana nezajímá, co bylo kolem. On chce prostě přijít na úřad a chce si svou žádost vyřídit,“ okomentovala. Holomčík Leitnerová odmítla, že by byl zmíněný příspěvek na sociální síti „přestřelený“. „Pan Zajíček byl i zasmluvněn s ministerstvem pro místní rozvoj. V roce 2018 se začala připravovat digitalizace – ještě tehdy za vlády ANO, ministryní byla Klára Dostálová. Byl v tom zapojený i pan Štefl, který je stíhaný v kauze Dozimetr. Zajíček u toho byl jako prezident ICT Unie, což je lobbistická organizace, a je navázaný na Vitu,“ sdělila s tím, že jde o dostupně veřejná fakta, nikoliv o dojmy nebo „kopance“.

„Jsou používána fakta, aby se spojila do nějakého imaginárního příběhu,“ prohlásil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS). Poprvé, kdy prý mluvil o digitalizaci stavebního řízení, bylo na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, kde u stolu seděl se současným poslancem Jakubem Michálkem (Piráti). „Kreslili jsme, jak by to mohlo vypadat. (...) To se pak promítlo do obrázku, který byl představován na všech jednáních,“ řekl. Na základě zmiňovaného obrázku byla také přijata právní úprava, kterou společně načetli Ivan Bartoš a Martin Kupka, dodal. Zda je Bartošovo řešení o čtvrtinu levnější, podle něj není jisté. „Já nevím, co porovnávají. Odhad ceny do soutěže ještě není konečná cena. (...) Ani teď není jisté, zda to, co vysoutěžil Bartoš bude tak levné, jak říká,“ upozornil. Na dotaz, zda jej naštvalo, že Bartoš zastavil projekt po Kláře Dostálové, řekl, že je to legitimní krok.