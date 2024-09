Odchod Pirátů z vlády dopadne i na náměstky a ministerské týmy

Odchod Pirátů z pětikoaliční vlády by mohl dopadnout i na ministerské týmy a náměstky. Po odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) slibují podat demisi i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Šéf diplomacie však nevylučuje další vládní angažmá po vystoupení z Pirátské strany. Koaliční smlouva vedle nejvyšších postů v kabinetu upravuje i pozice ministerských náměstků. Těch je na různých resortech za Piráty celkem deset a i oni jsou připravení z funkcí odejít, jak řekl jeden z nich Ondřej Profant. Piráti by pak mohli opustit i jednotlivé odborné ministerské týmy.

O odchodu z kabinetu Petra Fialy (ODS) kvůli odvolání jejich předsedy Ivana Bartoše z postu vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj budou Piráti hlasovat od pátku do pondělního večera.

V souvislosti s vládní krizí se v pondělí prezident republiky Petr Pavel, který se nyní nachází ve Spojených státech, setká s lídry všech koaličních stran a také s premiérem Petrem Fialou (ODS). Z vládních stran zároveň zaznívá, že obměněný kabinet neplánuje znovu žádat sněmovnu o důvěru. Podle opozice by to ale vláda udělat měla.

Pavel v USA již mluvil s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který se rovněž účastnil summitu OSN. „Pokud se premiér a ostatní lídři koaličních stran rozhodnou, že ministr Lipavský by měl pokračovat, tak já tomu určitě bránit nebudu,“ sdělil Pavel.

Lipavský se vyjádřil, že to vyloučit ani potvrdit nemůže. „Ale říkám, to se stane až po mém návratu do Čech, takže bych o tom nespekuloval. Vlastně všechny varianty jsou otevřené,“ dodal.

Koaliční partneři k Lipavskému výhrady nemají

Koaliční partneři práci Lipavského oceňují a podle spekulací médií by stáli o jeho setrvání. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) ve čtvrtek napsal, že bez ohledu na to, zda Lipavský ve vládě skončí, sám ambici být ministrem zahraničních věcí nemá. „Ví se to o mně ve STAN, takže se tato varianta, pokud vím, nezvažuje. Tím spíš věřím, že Jan Lipavský ve své práci pokračovat bude,“ uvedl.

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v pořadu Interview ČT24 řekl, že konkrétní krok se týkal pouze Bartoše a jiné ministry za Piráty nikdo nekritizoval. Bartošek také uvedl, že je zastáncem stability a například k Lipavskému také výhrady nemá.

Podle Bartoška měla pirátská strana vyhodnotit, že jejich předseda situaci nezvládl a měl být vyměněn. Zároveň se Bartošek domnívá, že Piráti ve vládě mají zůstat, a dovede si představit, že by po příštích sněmovních volbách pětikoalice mohla znovu vládnout ve složení s Piráty.