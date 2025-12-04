Důležité bude dodržení závazku, reaguje budoucí opozice na Babišův krok ohledně Agrofertu


4. 12. 2025

Politici napříč politickým spektrem uvítali rozhodnutí předsedy ANO Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert a vyřešit tak svůj střet zájmů. „Je dobře, že Babiš konečně představil nějaké řešení (...). Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil,“ uvedl premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Jeho koaliční partneři z končící vlády za klíčové považují naplnění Babišova závazku a jeho důslednou kontrolu. Předseda Motoristů Petr Macinka, jehož hnutí zasedne s ANO a SPD ve vládě, Babišův krok ocenil.

Babiš uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle šéfa ANO kroky daleko přesahují požadavky předpisů. Prezident Petr Pavel podmiňoval Babišovo jmenování premiérem veřejným oznámením řešení střetu zájmů.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla měl Babiš na řešení roky. „Teď v tlaku oznamuje změny, jejichž detaily se budeme dozvídat až za pochodu. A opět jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal. Bude proto na místě důsledná kontrola každého jeho kroku,“ sdělil Havel.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan se pozastavil nad vyjádřením, že Agrofert bude spravovat nezávislý správce, kontrolovat nezávislý protektor a ty bude vybírat opět někdo nezávislý. „A dotace, předpokládám, bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle. Formálnost dle zákona může být naplněna, ale důvěryhodnost za mě určitě ne. Proto budeme i nadále pečlivě sledovat, jak bude vláda Agrofert dotovat,“ uvedl.

Podle Hřiba je „čistým řešením“ pouze prodej

Slepý fond, který výhledově přejde na děti, v sobě pořád může skrývat důvod činit rozhodnutí ve prospěch Agrofertu, míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Jediný způsob, kterým by (Babiš) střet zájmů ‚nadobro‘ a čistě vyřešil, je prodat Agrofert, nebo nebýt premiér,“ uvedl na síti X. Postup je podle Hřiba nutné detailně prověřit. „Andrej Babiš umí velmi dobře obcházet pravidla tak, aby měl nakonec finální prospěch hlavně on sám. A také je velmi dobrý ve lhaní,“ dodal.

Předseda lidovců Marek Výborný je rád, že se Babiš konečně vyjádřil. „Na první pohled se zdá, že tímto krokem podmínky zákona naplní, je ale důležité, aby to posoudili experti,“ řekl Výborný. Důležité podle něj bude pohlídat, aby se oznámené kroky staly realitou. „Opakovaně jsme byli svědky, že něco řekl a stalo se to jinak, nebo vůbec,“ podotkl.

Výborný také upozornil na to, že nezaznělo, kdy Babiš k oznámeným krokům přistoupí. Je to důležité i z pohledu ministerstva zemědělství, které Výborný v demisi vede. Krok navíc nemaže střet zájmů v minulosti. Babiš by do vlády podle něj odcházel se skutečně čistým štítem, kdyby vrátil neoprávněně vyplacené dotace z minulosti a stáhl žaloby proti Česku.

Neočekávám zásadně rozdílné postoje Pavla a vlády, řekl Macinka po schůzce na Hradě
Kandidát Motoristů na post ministra zahraničních věcí Petr Macinka

Bezprecedentní krok, míní Šťastný

Podle Macinky se Babiš nevratně vzdal firmy, kterou budoval půlku života, aby získal šanci naplnit to, kvůli čemu ho lidé masově volili. „Člověk, který umí učinit takto těžké osobní rozhodnutí, bude nepochybně premiér, na jakého Česká republika čekala mnoho let,“ napsal Macinka.

Šéf poslaneckého klubu Motoristů a možný ministr pro sport Boris Šťastný na síti X uvedl, že jde o bezprecedentní krok. „V zájmu České republiky se vzdal mimořádně úspěšné firmy, kterou z nuly po desetiletí budoval. Hluboký respekt,“ napsal Šťastný.

Oznámení řešení přivítal i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. „Doufám, že to odblokuje prezidenta, a budeme moci co nejdříve sestavit vládu. A ta bude moci konečně řešit důležité a katastrofické problémy, které nám zde zanechala vláda Petra Fialy,“ uvedl.

Pavel už oznámil, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. Dříve uvedl, že ostatní ministry by mohl jmenovat v týdnu poté.

Prezident jmenuje Babiše premiérem 9. prosince
Petr Pavel

Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení

Krajský soud v Brně schválil dohodu bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), obžalovaného v korupční kauze Stoka. Švachula si v dohodě o vině a trestu vyjednal se státním zástupcem trest sedm let a osm měsíců vězení, také propadnutí části majetku za miliony korun, sdělil žalobce Petr Šereda. Další z obžalovaných podnikatel Lubomír Smolka a bývalý vedoucí technik správy Petr Kosmák dostali podmínku a peněžitý trest. Podnikateli Pavlu Ovčarčinovi soud uložil trest pět let vězení.
09:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami
