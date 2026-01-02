Dárci získali pro podvedenou neziskovku miliony, aby mohla pokračovat

3 minuty
Přes dva a půl tisíce dárců poslalo na záchranu plzeňské neziskové organizace Tady a teď téměř pět a půl milionu korun. Může tak pokračovat ve své činnosti poté, co ji o peníze připravili podvodníci. Stala se obětí podvodu takzvaného falešného policisty, který pracovnici ekonomického oddělení donutil po telefonu převést 5,3 milionu korun na jiný účet. Organizace pomáhá na Plzeňsku rodinám s doučováním, bydlením i v komunikaci s úřady, aby nepropadly na sociální dno. Kriminalisté loni řešili přes 1300 podobných případů s průměrnou škodou 700 tisíc korun. Zároveň policisté překazili činnost tří call center na Ukrajině, kde se podvodníci vydávali právě za falešné policisty nebo bankéře.