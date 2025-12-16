Policejní centrála rozbila zločineckou skupinu na Ukrajině

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) v rámci mezinárodní operace Octopus rozbila organizovanou skupinu na Ukrajině, která nabízela podvodné investice, informoval v úterý plukovník Břetislav Brejcha.
„Zastavili jsme činnost call centra v Kyjevě, zadrželi jsme sedmnáct pachatelů a provedli jsme devatenáct domovních prohlídek. Všichni pachatelé v tomto případě jsou stíháni na Ukrajině, v Česku vedeme trestní řízení pro trestný čin podvodu a neoprávněnému přístupu k počítačové síti,“ informoval Brejcha.
NCTEKK zajistila 33 milionů korun. Poškozených z tuzemska a dalších států Evropské unie je zatím 138, celková škoda činí 43 milionů korun.
„Efekt této zločinecké skupiny pocítilo 26 států, nejen těch unijních, ale i dalších. Čekáme, že počet poškozených a škoda v jednotlivých státech bude růst,“ uvedl Brejcha s tím, že dozor nad tímto trestním řízením v Česku vede okresní státní zastupitelství ve Svitavách.