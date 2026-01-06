Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Nejméně čtrnáct obětí si vyžádaly prudké povodně, které v úterý postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
Povodně postihly ostrov Siau, kde od pondělí silně pršelo. Místní úřady mají informace o osmnácti zraněných lidech, více než čtyři sta obyvatel muselo být evakuováno do škol a kostelů. Voda zničila stovky domů i vládních budov a cesty zůstávají zablokované troskami a bahnem.
Na indonéských ostrovech Sulawesi, Jáva, Papua a na souostroví Moluky vyvrcholí v lednu a v únoru období dešťů, uvedl indonéský meteorologický úřad. Další části Indonésie včetně ostrovů Sumatra a Borneo zažily vrcholy deštivého období během loňského listopadu a prosince.
V listopadu 2025 si povodně a sesuvy půdy na Sumatře vyžádaly více než tisíc obětí a stovky lidí jsou stále pohřešovány. Ekologické skupiny tvrdí, že následky povodní zhoršuje důlní průmysl a těžba dřeva.