Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně čtrnáct obětí si vyžádaly prudké povodně, které v úterý postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.

Povodně postihly ostrov Siau, kde od pondělí silně pršelo. Místní úřady mají informace o osmnácti zraněných lidech, více než čtyři sta obyvatel muselo být evakuováno do škol a kostelů. Voda zničila stovky domů i vládních budov a cesty zůstávají zablokované troskami a bahnem.

Na indonéských ostrovech Sulawesi, Jáva, Papua a na souostroví Moluky vyvrcholí v lednu a v únoru období dešťů, uvedl indonéský meteorologický úřad. Další části Indonésie včetně ostrovů Sumatra a Borneo zažily vrcholy deštivého období během loňského listopadu a prosince.

V listopadu 2025 si povodně a sesuvy půdy na Sumatře vyžádaly více než tisíc obětí a stovky lidí jsou stále pohřešovány. Ekologické skupiny tvrdí, že následky povodní zhoršuje důlní průmysl a těžba dřeva.

Záplavy na Sumatře nepřežilo asi šest set lidí
Oblast zasažená záplavami na západě Sumatry

Výběr redakce

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

před 7 mminutami
Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

Stát připravili o pět miliard korun. Daňový podvod zmapovali Reportéři ČT

před 13 mminutami
Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

Schillerová oznámí loňský výsledek rozpočtu, čeká překročení plánovaného schodku

00:19Aktualizovánopřed 20 mminutami
Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

05:05Aktualizovánopřed 25 mminutami
Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

00:00Aktualizovánopřed 38 mminutami
V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

01:42Aktualizovánopřed 42 mminutami
Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele

Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele

před 1 hhodinou
U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

03:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Nejméně čtrnáct obětí si vyžádaly prudké povodně, které v úterý postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
před 7 mminutami

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co prezident USA Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty.
05:05Aktualizovánopřed 25 mminutami

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Nejméně 31 lidí zemřelo při ztroskotání lodi převážející přes dvě stě migrantů, která se 1. ledna převrhla u břehů Gambie během cesty do Evropy. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na gambijskou vládu, podle níž se množství lidí stále pohřešuje a je pravděpodobně také po smrti. Předchozí údaje ze dne neštěstí hovořily o sedmi mrtvých.
00:00Aktualizovánopřed 38 mminutami

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

Lídři zemí takzvané koalice ochotných se v úterý odpoledne sejdou v Paříži, aby jednali mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO).
01:42Aktualizovánopřed 42 mminutami

Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele

Pokud chceme mít vliv na dodržování mezinárodního práva, musí se Evropa mobilizovat, být silná a jednotná, řekl k zásahu USA ve Venezuele předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). USA zajaly tamního diktátora Nicoláse Madura a odvezly ho k soudu v New Yorku. Podle Vystrčila je ale takové řešení konfliktů nebezpečné. „Může se stát, že to zemi pomůže (...), ale pravidla by měli dodržovat všichni,“ dodal v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
před 1 hhodinou

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce ve venezuelském Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Podle CNN je situace již klidná. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
03:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina modernizuje tanky, nehodlá se jich vzdát

Navzdory jednáním Ukrajina dál reorganizuje své jednotky, včetně tankových. Tyto stroje mají teď ve válce spíše podpůrnou, ale stále významnou roli. Ukrajina jich má podle odhadů stále přes tisíc kusů.
před 2 hhodinami

Kosťantynivka jako pilíř obrany proti Rusům. Štáb ČT natáčel u frontové linie

Čtyřmi pilíři Donbasu jsou města Kupjansk, Lyman, Pokrovsk a Kosťantynivka na východě Ukrajiny. Když se obce zhroutí, ruská armáda vezme region do širšího obklíčení. Kosťantynivka brání ruskému průniku ke Kramatorsku a Slavjansku z jihovýchodu. Samotné město už je téměř v obklíčení, fronta se nachází zhruba devět kilometrů od něj. Rusové se nejvíce přiblížili východu města, do kterého už údajně pronikají ruské diverzní skupiny. Město je odříznuto od proudu, nefunguje pošta ani lékárny, nemocnice ukončila provoz v prosinci 2025. Město se drží díky ukrajinským brigádám. V Kosťantynivce natáčela pro Reportéry ČT zpravodajka Darja Stomatová s kameramanem Jánem Schürgerem.
před 9 hhodinami
Načítání...