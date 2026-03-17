Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.
Dohady o tom, že byl Netanjahu zraněn nebo zabit při íránském raketovém útoku, mohl vyvolat fakt, že uspořádání první tiskové konference po zahájení války USA a Izraele proti Íránu, která začala vzdušnými údery 28. února, hlavě izraelské vlády trvalo skoro dva týdny. Tvrzení, že Netanjahu nechodí na jednání kabinetu, šíří zase především indická média, třeba Hindustan Times. Podle agentury Reuters zvěsti o tom, že je šéf vlády židovského státu po smrti, sdílela i íránská státní média.
„Některé účty (na sociálních sítích) zašly tak daleko, že zveřejnily falešné záběry vygenerované umělou inteligencí zachycující Netanjahuovo tělo pohřbené v troskách,“ uvedla novinářka Vedika Bahlová z France 24.
France 24 upozornila, že na sociálních sítích se začal šířit záběr ze zmiňované tiskové konference, který prý zachycuje Netanjahuovu pravou ruku se šesti prsty – známka, že záběry byly nedokonale vytvořené umělou inteligencí. Podle Bahlové jsou však tyto posty lživé a v původním videu izraelský premiér očividně má na obou rukách běžných pět prstů. „Kolem 34. vteřiny videa učinil gesto a v záhybu jeho pravé ruky se tím udělal stín vytvářející iluzi šestého prstu,“ vysvětlila. Dodala také, že na tomto brífinku byli přítomni novináři, kteří Netanjahua na vlastní oči viděli.
Sám izraelský premiér v reakci na zprávy o své smrti zveřejnil několik videí, kde je například v kavárně v Jeruzalémě a baví se s civilisty. Spekulace to ale nezastavilo, podotýká France 24. „Mnozí uživatelé sociálních sítí záběry pečlivě prozkoumali a tvrdili, že i tyto byly vytvořeny pomocí umělé inteligence, přičemž poukazovali na nesrovnalosti v šálku s kávou nebo se snubním prstenem,“ uvádí televize.
Analýza France 24 pomocí nástrojů pro detekci umělé inteligence však neodhalila, že by byly tyto příspěvky vytvořené AI. „Je nicméně nutné podotknout, že tyto nástroje nejsou vždy na sto procent spolehlivé, i proto, že se technologie vyvíjejí tak rychle,“ uznala Bahlová. Autentičnost záběrů je podle ní ale podpořena třeba tím, že kavárna, ve které Netanjahu byl, sdílela vlastní video s premiérem z jiného úhlu.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února. Ty zažehly regionální válku. V první den úderů byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce země ajatolláh Alí Chameneí. Dne 8. března zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.