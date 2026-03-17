Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24, France24, Reuters

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.

Dohady o tom, že byl Netanjahu zraněn nebo zabit při íránském raketovém útoku, mohl vyvolat fakt, že uspořádání první tiskové konference po zahájení války USA a Izraele proti Íránu, která začala vzdušnými údery 28. února, hlavě izraelské vlády trvalo skoro dva týdny. Tvrzení, že Netanjahu nechodí na jednání kabinetu, šíří zase především indická média, třeba Hindustan Times. Podle agentury Reuters zvěsti o tom, že je šéf vlády židovského státu po smrti, sdílela i íránská státní média.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

„Některé účty (na sociálních sítích) zašly tak daleko, že zveřejnily falešné záběry vygenerované umělou inteligencí zachycující Netanjahuovo tělo pohřbené v troskách,“ uvedla novinářka Vedika Bahlová z France 24.

France 24 upozornila, že na sociálních sítích se začal šířit záběr ze zmiňované tiskové konference, který prý zachycuje Netanjahuovu pravou ruku se šesti prsty – známka, že záběry byly nedokonale vytvořené umělou inteligencí. Podle Bahlové jsou však tyto posty lživé a v původním videu izraelský premiér očividně má na obou rukách běžných pět prstů. „Kolem 34. vteřiny videa učinil gesto a v záhybu jeho pravé ruky se tím udělal stín vytvářející iluzi šestého prstu,“ vysvětlila. Dodala také, že na tomto brífinku byli přítomni novináři, kteří Netanjahua na vlastní oči viděli.

Sám izraelský premiér v reakci na zprávy o své smrti zveřejnil několik videí, kde je například v kavárně v Jeruzalémě a baví se s civilisty. Spekulace to ale nezastavilo, podotýká France 24. „Mnozí uživatelé sociálních sítí záběry pečlivě prozkoumali a tvrdili, že i tyto byly vytvořeny pomocí umělé inteligence, přičemž poukazovali na nesrovnalosti v šálku s kávou nebo se snubním prstenem,“ uvádí televize.

Analýza France 24 pomocí nástrojů pro detekci umělé inteligence však neodhalila, že by byly tyto příspěvky vytvořené AI. „Je nicméně nutné podotknout, že tyto nástroje nejsou vždy na sto procent spolehlivé, i proto, že se technologie vyvíjejí tak rychle,“ uznala Bahlová. Autentičnost záběrů je podle ní ale podpořena třeba tím, že kavárna, ve které Netanjahu byl, sdílela vlastní video s premiérem z jiného úhlu.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února. Ty zažehly regionální válku. V první den úderů byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce země ajatolláh Alí Chameneí. Dne 8. března zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.

Výběr redakce

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

před 9 mminutami
Pavel jedná s Babišem o rozpočtu i o aktuální bezpečnostní situaci

04:01Aktualizovánopřed 19 mminutami
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

13:43Aktualizovánopřed 20 mminutami
Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé

před 42 mminutami
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden zahynul v Emirátech

04:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

10:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

před 3 hhodinami
Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.
před 9 mminutami

Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden zahynul v Emirátech

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala. Íránský dron zabil jednoho člověka v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přístav Fudžajra v SAE musel kvůli íránským útokům přerušit nakládání ropy. Izrael oznámil, že se mu podařilo zabít vysoké představitele íránského režimu.
04:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
12:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl podle Reuters v úterý izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Některá izraelská média o něco dříve informovala, že se Larídžání stal terčem útoku, ale nebylo jasné, zda byl v jeho důsledku zraněn či zahynul. Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir později uvedl, že v noci bylo dosaženo významných úspěchů při likvidaci cílů. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
10:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinci „potopili“ v rámci cvičení fregatu NATO

Mezinárodnímu týmu pod ukrajinským vedením se povedlo najít slabá místa v obraně námořních sil NATO. Tým, který představoval nepřítele, „potopil“ nejméně jednu spojeneckou fregatu Aliance během cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 loni v září v Portugalsku.
před 3 hhodinami

Exprezidenti USA popřeli tvrzení Trumpa, že jeden z nich podpořil válku s Íránem

Všichni čtyři žijící exprezidenti Spojených států popřeli tvrzení současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že jeden z nich soukromě vyjádřil souhlas s jeho válkou s Íránem. Informovala o tom stanice CNN a další média s odvoláním na poradce a blízké osoby někdejších prezidentů Joea Bidena, Baracka Obamy, George Bushe mladšího a Billa Clintona.
před 3 hhodinami

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Palivo uniklé do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny zamořilo vodovodní systémy v sousedním Moldavsku. V Baltsi, třetím největším městě země, byly dodávky vody zcela přerušeny, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady.
před 3 hhodinami

Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki

Bělorusko připomíná jednu velkou věznici a sousední Rusko zemi ovládá i bez války, řekl v Událostech, komentářích běloruský disident Ales Bjaljacki. Nositel Nobelovy ceny za mír podotkl, že Moskva nechce obnovit Sovětský svaz, nýbrž jemu předcházející Ruskou říši. Bjaljacki, který po propuštění z běloruského vězení žije v Norsku, dodal, že skutečně svobodný bude, až se bude moci do vlasti vrátit. Pořád moderovala Tereza Řezníčková.
před 3 hhodinami
Načítání...