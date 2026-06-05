Sněmovna zvolila Urbanovou svou místopředsedkyní

Poslanecká sněmovna v pátek zvolila nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou novou místopředsedkyní. Ke zvolení bylo v pátečním druhém kole tajné volby nutných 87 hlasů. Hlasovalo 172 poslanců, z nichž Urbanovou podpořilo 126. Ta se tak stává poslední zvolenou místopředsedkyní dolní komory a pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou (SPD) je nyní kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou.
Urbanová jako nová místopředsedkyně sněmovny po vyhlášení výsledků, které oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO), poděkovala za dodržení dohod poslaneckých frakcí, které umožnilo její zvolení. Slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí dolní komory, i když u řečnického pultíku zůstane opoziční političkou.
Urbanová doplnila trojici místopředsedů sněmovny Patrika Nachera (ANO), Jiřího Bartáka (Motoristé) a Jana Skopečka (ODS). Nachera a Bartáka poslanci zvolili v prvním kole listopadové volby, Skopečka v kole druhém.
Zákonodárci o obsazení posledního místopředsednického křesla rozhodovali už minulý týden. Tehdy ovšem Urbanovou nezvolili. Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů. Urbanová jich obdržela 70. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan.
Do pátku neobsazená pozice čtvrtého místopředsedy sněmovny patří podle dřívějších koaličních dohod právě Starostům. Rakušan zprvu nemohl kandidovat, protože byl stále členem vlády. Následně neuspěl v žádném ze dvou kol dvojice tajných voleb. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.
Podle Urbanové šlo ze strany STAN o konstruktivní krok
„Vnímám to jako konečně dodržení dohod, které tady padly na začátku volebního období,“ okomentovala své zvolení Urbanová. Dodala, že ze strany Starostů šlo o konstruktivní krok, kdy Rakušan odstoupil z volby a klub pak navrhl ji. Očekává, že řídit schůzi může už v příštím týdnu, kdy se plánují hned dvě mimořádné schůze. „Musím přiznat, že 126 hlasů mě poměrně překvapilo, považuji to za velmi silný mandát,“ dodala.
„Z mého pohledu je docela zajímavá i zpráva, že ve vedení Poslanecké sněmovny poprvé usedne člověk, který je narozen až po sametové revoluci, což mi říkal až Vít Rakušan. A já si myslím, že můžu být hlasem i své generace,“ řekla.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu dolní komory Radek Vondráček. ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou sněmovny na třetí pokus.