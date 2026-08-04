Musíme budovat to, k čemu jsme se v NATO zavázali, říká šéf Velitelství pro operace

„Musím uvést, že my jsme (Severoatlantická) aliance. To není, že nám NATO něco diktuje. My jako Česká republika jsme Aliance a musíme budovat schopnosti, ke kterým jsme se zavázali,“ sdělil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem generálmajor Jaroslav Míka, který je od srpna novým šéfem Velitelství pro operace. Česká armáda má být podle Míky více doma než v zahraničí. „A ona také více doma je. Když se budeme kvantitativně bavit o počtech vojáků, které máme venku, tak politický mandát je zhruba dva tisíce vojáků, přičemž v současné době to číslo osciluje mezi pěti sty a sedmi sty vojáky. To záleží, jestli probíhá nějaká rotace. Takže je zcela zřejmé, že většina armády je doma a připravuje se na obranu České republiky,“ zdůraznil generálmajor, který v rozhovoru mluvil také o náboru vojáků či o situaci na Ukrajině.
Velitelství pro operace představuje centrum plánování, řízení a koordinace vojenských operací Armády České republiky doma i v zahraničí. Připravuje síly k plnění národních i aliančních úkolů, řídí jejich nasazení a koordinuje operační činnost napříč ozbrojenými silami. V následujících letech má role velitelství posilovat, neboť připravovaná proměna systému velení a řízení mu svěří odpovědnost za hlavní operační velení armády a za implementaci aliančních obranných plánů i dalších schopností vyplývajících z měnícího se bezpečnostního prostředí.