V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

Rakouská vláda doufá, že přeměnou budovy na policejní stanici zabrání tomu, aby se stala poutním místem neonacistů.
Dům o rozloze osm set metrů čtverečních, v němž se 20. dubna 1889 narodil Adolf Hitler, se nachází v ústraní nákupní ulice v samém srdci městečka Braunau am Inn nedaleko německých hranic, dnes je k nepoznání. Budova ze 17. století byla zvýšena a její žlutá omítka byla nahrazena jednoduchou bílou fasádou. Nad vchodem je umístěno policejní logo.
Ve středu 22. července se uskuteční slavnostní otevření nové policejní stanice, čímž se uzavře dlouhotrvající kauza. Rodný dům německého diktátora byl od roku 1912 ve vlastnictví téže rodiny a k jeho odkupu bylo nutné přijmout zvláštní zákon, protože poslední majitelka, Gerlinde Pommerová, vetovala jakékoli úpravy budovy a následně se proti jejímu vyvlastnění bránila všemi možnými právními prostředky.
Nedělejte z toho památné místo
Dům, který si původně pronajala rakouská vláda, sloužil jako centrum pro osoby se zdravotním postižením – skupinu, která za Třetí říše trpěla. Odborná komise však rozhodla, že z něj nebude vytvořeno pamětní místo, aby se zabránilo přilákání neonacistů. Demolice byla rovněž vyloučena, neboť historici se domnívají, že Rakousko se musí vyrovnat se svou minulostí.
Rozhodnutí „zneškodnit“ toto místo tím, že z něj bude učiněna policejní stanice, však nebylo přijato jednoznačně kladně. V Rakousku si v průzkumech veřejného mínění nadále posiluje pozici krajní pravice a někteří poukazují na to, že část policejních složek je stranicky zaujatá.
Článek napsaný franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 22. července 2026 09:29 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.