Rusko zesiluje údery na ukrajinskou energetiku, zima může být těžší než loni


před 1 hhodinou|Zdroj: Ukrinform, CNBC, Ukrajinska pravda, Cenzor.net, TSN, Politico, ISW, Kyiv Independent, NY Times, ČT24

Letošní zima by mohla být pro Ukrajinu ještě těžší než loni, kdy Rusko terorizovalo obyvatele napadené země ničením energetiky uprostřed mrazů. Moskva letos zintenzivnila údery na ukrajinské zdroje elektřiny a Kyjev s odkazem na zpravodajské služby USA tvrdí, že další velká vlna útoků na energetiku by mohla z Ruska přijít ještě v létě. To všechno v situaci, kdy se Ukrajině nedostává raket protivzdušné obrany.

Ruské útoky na ukrajinskou energetiku letos zintenzivnily. Potvrdil to i předseda představenstva státní společnosti Ukrenerho Vitalij Zajčenko, podle něhož vzrostl v první polovině letošního roku počet zásahů těchto zařízení o 36 procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Zatímco ještě na začátku totální války vypouštěli Rusové na jedno energetické zařízení tři až čtyři drony, nyní je to dvacet až pětadvacet dronů, uvedl Zajčenko a dodal, že Ukrajina už ztratila asi polovinu své výrobní kapacity elektřiny.

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„Zima bude pravděpodobně ještě těžší“

Děje se tak v situaci, kdy se Ukrajina připravuje na zimu, přičemž ta poslední byla pro napadenou zemi dosud nejkomplikovanější, neboť Rusko ji terorizovalo nálety uprostřed třeskutých mrazů.

„Zima se blíží a minulá zima byla pro Ukrajinu a pro velká města obecně velmi těžká. Tato nebude o nic jednodušší – a pravděpodobně bude ještě těžší,“ řekla stanici CNBC Iryna Terechová, generální ředitelka ukrajinského výrobce dronů Fire Point.

Firma se sice snaží vyvinout vlastní protiraketovou technologii, ale v likvidaci ruských balistických střel je zatím Ukrajina stále závislá na americkém systému protivzdušné obrany Patriot. „Snažíme se vměstnat program, jehož vývoj obvykle trvá dvacet až třicet let, do několika let, nelze to stihnout během tří měsíců před zimou,“ dodala Terechová.

Také ukrajinský vojenský novinář Jurij Butusov se domnívá, že ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu by mohly být v nadcházející zimě ještě horší než loni. „Musíme stát a zemi připravit na to, že letos v zimě nám nepřítel zasadí ještě těžší údery než v loňské zimě,“ řekl webu Ukrajinska pravda.

Bez tepelných elektráren

Bývalý americký velvyslanec při NATO a nyní člen poradního týmu soukromé ukrajinské energetické společnosti DTEK Kurt Volker sice pro CNBC uvedl, že Kyjev je ohledně zvládání útoků ruských balistických raket letos v lepší pozici než loni v zimě, konkrétnější ale nebyl. Dodal jen, že ukrajinské útoky na ruské rafinerie vyčerpávají ruský rozpočet.

Naopak i nejvyšší ukrajinští představitelé varují přes složitou zimou. Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že by „mohla být těžká nebo ještě horší“ a také nedávno jmenovaný premiér Serhij Koreckyj řekl, že letošní zima „může být ještě těžší“ než minulá.

Zelenskyj rovněž upozornil, že Ukrajina nyní nemá prakticky žádnou nepoškozenou ze svých tepelných elektráren, které jsou vedle těch jaderných dalším důležitým zdrojem energie.

Ministr energetiky Denys Šmyhal zase připomněl, že loňské zimní nálety snížily letošní výrobu elektřiny v napadené zemi o šest gigawattů na dvanáct gigawattů, a že Rusko zničilo či poškodilo osmdesát procent ukrajinských kapacit vyrábějících elektřinu. Cílem Moskvy je podle něj nyní zničit také ukrajinské zásoby vody.

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Kyjev: Rusko zesílí údery na energetiku už v srpnu

Rusko přitom zřejmě hodlá své údery na ukrajinskou energetiku před zimou ještě zesílit, a to už v nadcházejících týdnech, upozornilo ukrajinské Centrum strategické komunikace.

Odvolává se na informace amerických zpravodajských služeb, podle nichž připravuje Moskva zintenzivnění těchto náletů ještě před Dnem nezávislosti Ukrajiny, který připadá na 24. srpna.

Podle těchto informací by se útoky mohly soustředit na Kyjev s cílem způsobit maximální škody právě do Dne nezávislosti, přičemž Rusko by pro provádění těchto úderů mohlo čerpat ze strategických zásob balistických raket.

ISW: Rusko využívá nedostatečné protivzdušné obrany

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) v této souvislosti připomínají, že loni zahájilo Rusko svou útočnou kampaň proti ukrajinské energetické infrastruktuře v září a že letos by tak mohlo učinit právě už v srpnu, aby využilo nedostatku střel protivzdušné obrany, se kterým se Ukrajina potýká, a aby narušilo snahy o opravy po předchozích útocích.

Rusko v posledních měsících působí Ukrajině značné škody balistickými či podobnými raketami, které napadená země není schopná sestřelit.

Například v noci na 1. srpna zaútočilo Rusko 35 střelami včetně 27 balistických, přičemž Ukrajina sestřelila jen jednu balistickou střelu, a 5. srpna nesestřelila ani jednu z 28 útočících ruských balistických či hypersonických střel.

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Spojenci se zdráhají Ukrajině patrioty poskytnout

Zelenskyj začátkem srpna poznamenal, že Ukrajina dostává od začátku roku téměř třikrát méně antibalistických raket než dříve, a na červencové schůzce takzvané koalice ochotných požádal spojence o poskytnutí tří set raket Patriot na zimu – sto na každý zimní měsíc – aby Ukrajina měla dostatečnou ochranu na toto období.

Jak ale podotýkají třeba The New York Times či Politico, evropské země i Spojené státy se zdráhají napadené zemi tyto střely poskytnout, protože si je chtějí nechat pro vlastní obranu. USA navíc vypotřebovaly velké množství protivzdušné obrany ve své válce proti Íránu.

Zelenskyj sice minulý týden uvedl, že se Ukrajině podařilo dohodnout se Spojenými státy, že jí každý měsíc poskytnou protiraketové střely pro systémy Patriot. Počet přislíbených střel neupřesnil, ale konstatoval, že jich bude příliš málo, než aby pokryly ukrajinské potřeby.

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