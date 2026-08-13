„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Rozsáhlé změny v povolování staveb nespíš neprojdou Senátem. Čtyři desítky členů horní komory se totiž kloní k zamítnutí novely stavebního zákona, řada dalších pak k jejím úpravám, vyplývá ze zjištění ČT. Zamítnutí doporučuje i trojice výborů, která se předlohou ve středu zabývala. Návrh, který zavádí jeden centrální úřad, cílí na zrychlení a zefektivnění stavebního řízení. Podle opozičních senátorů má ale zákon řadu nedostatků. Vadí jim i to, že jde o poslanecký návrh.

„Je to neopravitelné jako celek. (...) Asi ani nebudeme podávat žádné pozměňovací návrhy a budeme navrhovat nebo podpoříme zamítnutí,“ sdělil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS). „Dalo se to očekávat,“ reagovala šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová, podle níž si ale „mnoho občanů“ přeje, aby se stavební řízení zrychlilo.

Na jednání senátního výboru pro územní rozvoj přišla ve středu novelu místo předkladatelů obhajovat vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová, což se opozičním senátorům nelíbilo. Podle předsedy výboru Zbyňka Linharta ze senátorského klubu STAN byla přizvána skupina poslanců, která za návrhem stojí. Konkrétně ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), která je jednou z navrhovatelek poslanecké předlohy. Kritika novely ale v horní komoře sílila už před samotným jednáním.

Poslanci schválili novelu stavebního zákona
Ilustrační foto

Podle Landové přitom existuje dlouhodobá shoda na tom, že tuzemský systém není efektivní, srozumitelný ani předvídatelný. To se po schválení návrhu podle koalice změní. Nově má platit princip – jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. A lhůty se mají výrazně zkrátit.

Zástupci nevládních stran ovšem novelu nechtějí nechat projít. Obávají se mimo jiné možného kolapsu stavebního řízení. Finálně budou hlasovat příští týden. Část senátorů navíc koalici kritizuje i za to, že s návrhem přišli poslanci. Rozsáhlé změny v povolování staveb se tak vyhnuly připomínkovému řízení. Podle hospodářského výboru horní komory by sněmovna měla vyzvat vládu, aby předložila novelu standardní cestou, a nevyhýbala se tak odborné debatě.

Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)

„Takovéto zásahy – neprobrané, nezaložené na žádných opravdu relevantních číslech – mohou napáchat velké škody,“ soudí o novele člen senátního výboru pro územní rozvoj Martin Krsek z klubu SEN 21 a Pirátů.

Kabinet se ale hájí tím, že zvolil legitimní způsob, jak legislativu prosadit. „Já si nemyslím, že v Česku může vzniknout dokonalý předpis. Ale ta novela by měla lidem konečně dát to, co potřebují. Jsou to šance na to, že získají byt,“ zdůraznila Landová. Koalice je po případném zamítnutí návrhu připravená Senát přehlasovat.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Program Dostupné nájemní bydlení

Stavební zákon je jedním z hlavních nástrojů, kterým chce kabinet řešit krizi s bydlením. Pomoci měl také program, který podporuje nájemní byty. Přišla s ním už minulá vláda. Zájem během pár měsíců převýšil vyčleněných sedm miliard trojnásobně. Kabinet ale další peníze nepřidal.

„Aktuálně probíhá příprava programu Dostupné nájemní bydlení 2.0, ve kterém by měla být alokace 5,8 miliardy z evropských fondů,“ sdělil ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.

Ti, kteří uspěli v první fázi, už staví. Třeba Dobřany ležící v Plzeňském kraji. Výhled na kostel svatého Mikuláše v jedné z budov na náměstí tam od jara narušují sítě dělníků. „Je to jeden z domů, který dostal zásah při náletu v dubnu 1943,“ vysvětlil starosta města Martin Sobotka (nestr.). Nově bude objekt sloužit lidem pracujícím ve zdravotnictví nebo školství. Vznikne v něm jedenáct bytů.

Na padesátimilionovou rekonstrukci dostalo město dotaci – skoro třináct a půl milionu – a zvýhodněný úvěr na téměř 27 milionů. Zbytek zaplatilo samo. Podpora starostovi umožnila další investice. „Za státní příspěvek na tuto stavbu opravíme někde kompletně poměrně rozsáhlou komunikaci, na což lidé také čekají,“ přiblížil.

O program Dostupné bydlení je čtyřikrát větší zájem, než se čekalo
Ilustrační foto

Další stovky obcí se stavbou nebo opravou bytů čekají, až stát spustí druhou verzi programu. Část opozice koalici kritizuje, že peníze neposlala už letos a upozorňuje, že projekty budou rok od roku dražší.

„Cesta není to, že stát bude kasičkou a bude jenom posílat více peněz, nota bene obcím,“ domnívá se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Peníze se dají půjčit z Evropské investiční banky výhodným úvěrem. Nejsou to dotace,“ zdůraznil exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). O podporu budou moci obce nebo firmy žádat znovu od nového roku.

MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)

Výběr redakce

„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí

„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí

před 1 hhodinou
Rusko zesiluje údery na ukrajinskou energetiku, zima může být těžší než loni

Rusko zesiluje údery na ukrajinskou energetiku, zima může být těžší než loni

před 1 hhodinou
Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

před 8 hhodinami
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

před 12 hhodinami
Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Z elektrolytů se stal trend. Na co si dát pozor?

Nápoje s elektrolyty byly hlavně v minulosti spojeny se sportem, dnes už je ale lidé koupí i v obchodě s potravinami a užívají je v práci nebo během dne, aby třeba zahnali únavu. Popularita těchto produktů masivně roste také díky sociálním sítím. A to i přes rady odborníků, podle kterých jejich užívání v každodenním životě není tolik potřeba. Experti také upozorňují, že nadměrný příjem elektrolytů může být pro člověka i škodlivý.
před 30 mminutami

„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí

Rozsáhlé změny v povolování staveb nespíš neprojdou Senátem. Čtyři desítky členů horní komory se totiž kloní k zamítnutí novely stavebního zákona, řada dalších pak k jejím úpravám, vyplývá ze zjištění ČT. Zamítnutí doporučuje i trojice výborů, která se předlohou ve středu zabývala. Návrh, který zavádí jeden centrální úřad, cílí na zrychlení a zefektivnění stavebního řízení. Podle opozičních senátorů má ale zákon řadu nedostatků. Vadí jim i to, že jde o poslanecký návrh.
před 1 hhodinou

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli ve středu večer SELČ vzhlížely k obloze a sledovaly zatmění Slunce. Úplné bylo pozorovatelné na Islandu, v Grónsku, na severu Ruska či na Pyrenejském poloostrově. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bylo možné pozorovat zatmění částečné. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování veskrze skvělé podmínky. Totéž platí i pro roje Perseid, které vrcholí v noci na čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách náleží českému státu od firmy Simply Service Rent doplatek 6,3 milionu korun. Ve středu to pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. Stát ve sporu zastupovala příspěvková organizace ministerstva zahraničí Diplomatický servis (DS). Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle právního zástupce firmy už společnost peníze státu uhradila. Ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že verdikt vítá.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

OBRAZEM: Češi i Evropa sledovali zatmění Slunce. Někde bylo i úplné

Lidé v Česku ve středu večer sledovali velmi výrazné částečné zatmění Slunce, které vyvrcholilo krátce po 20. hodině. Ojedinělý vesmírný jev byl vidět i v dalších částech Evropy – v pásu od severozápadního pobřeží po jihovýchod Španělska a Baleárské ostrovy Měsíc zakryl Slunce úplně. Podívejte se na záběry nebeského úkazu.
před 10 hhodinami

Státní podpora pro výrobu čipů v Rožnově je nejistá, resort s onsemi dál jedná

Vládní podpora 12 miliard korun pro americkou technologickou firmu onsemi je nejasná. Slíbená státní podpora totiž podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nesplňuje původní podmínky dohody. O dalším postupu se jedná. Firma však nadále potvrzuje zájem v tuzemsku investovat přes 40 miliard korun. Výrobce polovodičů ON Semiconductor Czech Republic, který pod onsemi spadá, loni navýšil zisk a tržby, letos ale propustil 200 zaměstnanců.
před 10 hhodinami

VideoDo Česka dorazí tisíce dávek léku na rakovinu prsu

Do Česka přijde ze zahraničí víc než deset tisíc balení léků s tamoxifenem pro pacientky a pacienty s rakovinou prsu. Některá balení jsou už teď v lékárnách, jiná distributoři teprve rozvezou. Další dodávky dlouhodobě chybějícího přípravku ministerstvo zdravotnictví slibuje na podzimní období.
před 11 hhodinami

Při červnové vlně veder zemřelo v Česku více lidí, než je obvyklé

Český statistický úřad tento týden zveřejnil data o úmrtnosti za duben až červen. Čísla ukazují, kolik lidí umřelo v průběhu první letošní vlny veder na konci června, a zasazují je do kontextu úmrtí v celé Evropě ve stejném období.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

před 13 hhodinami
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

před 15 hhodinami
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026