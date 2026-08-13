„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí

Rozsáhlé změny v povolování staveb nespíš neprojdou Senátem. Čtyři desítky členů horní komory se totiž kloní k zamítnutí novely stavebního zákona, řada dalších pak k jejím úpravám, vyplývá ze zjištění ČT. Zamítnutí doporučuje i trojice výborů, která se předlohou ve středu zabývala. Návrh, který zavádí jeden centrální úřad, cílí na zrychlení a zefektivnění stavebního řízení. Podle opozičních senátorů má ale zákon řadu nedostatků. Vadí jim i to, že jde o poslanecký návrh.
„Je to neopravitelné jako celek. (...) Asi ani nebudeme podávat žádné pozměňovací návrhy a budeme navrhovat nebo podpoříme zamítnutí,“ sdělil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS). „Dalo se to očekávat,“ reagovala šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová, podle níž si ale „mnoho občanů“ přeje, aby se stavební řízení zrychlilo.
Na jednání senátního výboru pro územní rozvoj přišla ve středu novelu místo předkladatelů obhajovat vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová, což se opozičním senátorům nelíbilo. Podle předsedy výboru Zbyňka Linharta ze senátorského klubu STAN byla přizvána skupina poslanců, která za návrhem stojí. Konkrétně ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), která je jednou z navrhovatelek poslanecké předlohy. Kritika novely ale v horní komoře sílila už před samotným jednáním.
Podle Landové přitom existuje dlouhodobá shoda na tom, že tuzemský systém není efektivní, srozumitelný ani předvídatelný. To se po schválení návrhu podle koalice změní. Nově má platit princip – jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. A lhůty se mají výrazně zkrátit.
Zástupci nevládních stran ovšem novelu nechtějí nechat projít. Obávají se mimo jiné možného kolapsu stavebního řízení. Finálně budou hlasovat příští týden. Část senátorů navíc koalici kritizuje i za to, že s návrhem přišli poslanci. Rozsáhlé změny v povolování staveb se tak vyhnuly připomínkovému řízení. Podle hospodářského výboru horní komory by sněmovna měla vyzvat vládu, aby předložila novelu standardní cestou, a nevyhýbala se tak odborné debatě.
„Takovéto zásahy – neprobrané, nezaložené na žádných opravdu relevantních číslech – mohou napáchat velké škody,“ soudí o novele člen senátního výboru pro územní rozvoj Martin Krsek z klubu SEN 21 a Pirátů.
Kabinet se ale hájí tím, že zvolil legitimní způsob, jak legislativu prosadit. „Já si nemyslím, že v Česku může vzniknout dokonalý předpis. Ale ta novela by měla lidem konečně dát to, co potřebují. Jsou to šance na to, že získají byt,“ zdůraznila Landová. Koalice je po případném zamítnutí návrhu připravená Senát přehlasovat.
Program Dostupné nájemní bydlení
Stavební zákon je jedním z hlavních nástrojů, kterým chce kabinet řešit krizi s bydlením. Pomoci měl také program, který podporuje nájemní byty. Přišla s ním už minulá vláda. Zájem během pár měsíců převýšil vyčleněných sedm miliard trojnásobně. Kabinet ale další peníze nepřidal.
„Aktuálně probíhá příprava programu Dostupné nájemní bydlení 2.0, ve kterém by měla být alokace 5,8 miliardy z evropských fondů,“ sdělil ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
Ti, kteří uspěli v první fázi, už staví. Třeba Dobřany ležící v Plzeňském kraji. Výhled na kostel svatého Mikuláše v jedné z budov na náměstí tam od jara narušují sítě dělníků. „Je to jeden z domů, který dostal zásah při náletu v dubnu 1943,“ vysvětlil starosta města Martin Sobotka (nestr.). Nově bude objekt sloužit lidem pracujícím ve zdravotnictví nebo školství. Vznikne v něm jedenáct bytů.
Na padesátimilionovou rekonstrukci dostalo město dotaci – skoro třináct a půl milionu – a zvýhodněný úvěr na téměř 27 milionů. Zbytek zaplatilo samo. Podpora starostovi umožnila další investice. „Za státní příspěvek na tuto stavbu opravíme někde kompletně poměrně rozsáhlou komunikaci, na což lidé také čekají,“ přiblížil.
Další stovky obcí se stavbou nebo opravou bytů čekají, až stát spustí druhou verzi programu. Část opozice koalici kritizuje, že peníze neposlala už letos a upozorňuje, že projekty budou rok od roku dražší.
„Cesta není to, že stát bude kasičkou a bude jenom posílat více peněz, nota bene obcím,“ domnívá se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Peníze se dají půjčit z Evropské investiční banky výhodným úvěrem. Nejsou to dotace,“ zdůraznil exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). O podporu budou moci obce nebo firmy žádat znovu od nového roku.
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