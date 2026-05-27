MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Sedm miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla ve středu Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.

„Nám se podařilo díky přezávazkování Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších šest miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení tak, aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů,“ uvedla Mrázová.

Pravidla pro čerpání peněz by měla být podobná jako v případě podpory dostupného nájemního bydlení. Projekty musí být připravené do stavebního povolení a podpora bude zčásti formou dotace a částečně formou zvýhodněného úvěru.

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora
Ilustrační foto

„V rámci Operačního programu spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj máme v tuto chvíli s Evropskou komisí dojednány zhruba tři miliardy korun. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro Prahu je jedna miliarda korun. Pro zbylé regiony je to asi 1,7 nebo 1,8 miliardy,“ upřesnila ministryně.

Pro obce, na něž se nedostalo

Podle Daniela Ryšávky, ředitele Státního fondu podpory investic, přes který se dotace na dostupné nájemní bydlení poskytují, mají obce záměry v různé fázi příprav ve výši čtyřicet a možná i více miliard. Údaj podle něho vychází ze zjišťování fondu mezi obcemi v době, kdy se otevíral dotační program na podporu nájemního bydlení.

Ne všechny obce ale měly záměry dotažené do konce. Navýšení o šest miliard korun tak pomůže zejména těm, které žádost podaly, ale nedostalo se na ně. „Řada z nich už určitě bude mít třeba i vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele, takže se opravdu jedná nikoli o záměry, ale o projekty, které jsou připravené ihned k realizaci,“ dodala Mrázová.

Podle Ryšávky by mohl program podpořit stavbu asi 2500 bytů. Potřeba nové bytové výstavby je ale výrazně vyšší. Jak ve středu řekla ministryně Mrázová, vláda by chtěla, aby se do pěti let stavělo padesát tisíc bytů ročně, z toho deset tisíc přes veřejné investory, města, obce či kraje.

Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?
Ilustrační foto

Výběr redakce

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

12:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

před 1 hhodinou
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

před 1 hhodinou
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

před 3 hhodinami
Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

před 3 hhodinami
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

24. 5. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Sněmovna posléze nedokončila schvalování koaliční změny pravidel pro státní úředníky. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Sněmovna má na programu také druhé čtení vládní novely stavebního zákona. Zákonodárci jednání přerušili do 16 hodin SELČ. Na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
09:03Aktualizovánopřed 3 mminutami

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělí oznámí výsledek, řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO).
10:38Aktualizovánopřed 4 mminutami

MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Sedm miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla ve středu Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.
před 45 mminutami

ŽivěSenát schválil roční odklad povinného používání národního geoportálu

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Na schválení čekají ještě novely o digitalizaci sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu mají být i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku či o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních.
10:00Aktualizovánopřed 58 mminutami

Ředitelé ČT a ČRo vyzvali Babiše k zastavení jednání o mediálních zákonech

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.
před 1 hhodinou

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. S dosluhujícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se shodli, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu. Podle Řehky by toho Česko mělo dosáhnout v roce 2032.
12:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.
před 1 hhodinou

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
před 3 hhodinami
Načítání...