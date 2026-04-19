Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Státní podpora výstavby bytů
Zdroj: ČT24

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.

V Týně nad Vltavou žije téměř osm tisíc lidí. Stejně jako další města se potýká s vysokými nájmy a chce nabídnout dostupnější bydlení pro mladé rodiny i seniory. Před rokem proto požádalo o státní podporu. „Měly by tu vyrůst dva bytové domy a v každém by mělo být čtrnáct bytů, od 1+0 nebo 1+kk až po byty 4+kk,“ uvedl starosta Týna nad Vltavou Karel Hladeček (nestr.).

Projekt má stát zhruba 95 milionů korun. Město by uvolnilo 16 milionů, zbytek má pokrýt dotace a zvýhodněný úvěr. „Naše žádost splnila všechny podmínky, teď čekáme na uvolnění prostředků,“ doplnil starosta.

V podobné situaci jsou desítky dalších žadatelů. Přestože vláda slibovala podporu dostupného nájemního bydlení, další peníze zatím neuvolnila.

„Další projekty nad rámec sedmi miliard intenzivně řešíme. Hledáme úspory v našem resortu i v operačních programech, ze kterých bychom mohli financovat dostupné, zejména nájemní bydlení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Projekty podané mezi prvními se už realizují. Napříč Českem jde zhruba o dva tisíce bytů – buď se staví, nebo rekonstruují. Pokud by stát doplnil peníze na pokrytí zbývajících žádostí, mohlo by vzniknout přes šest tisíc bytů. Podmínkou programu je nabídnout bydlení za nižší nájem, než je v dané lokalitě obvyklé. Fond kombinuje dotace a zvýhodněné úvěry.

Nový program?

Ministerstvo pro místní rozvoj mluví o spuštění nového programu. „Efekt není takový, jaký by za tyto prostředky mohl být. Podmínky proto chceme změnit,“ řekla Mrázová.

„Budeme se snažit, aby to pro ty znovužadatele nebylo technicky náročné,“ uvedla mluvčí Státního fondu podpory investic Karolína Smetanová.

Podle opozice současná situace brzdí výstavbu v obcích. „Obce mají připravené projekty, ono to chvilku trvá,“ podotýká místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN).

Opozice zároveň upozorňuje na náklady, které radnice s přípravou nesou. „Pokud by se podpora víc zaměřila na místa s největší poptávkou nebo bytovou nouzí, považoval bych to za správné,“ řekl člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Havránek (ODS).

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce
Ilustrační foto

Podle ministerstva by nový program mohl být cílený podle regionů. „Zvažujeme zvláštní programy pro hospodářsky postižené regiony, Prahu a zbytek republiky. Pracujeme s termínem 30. června,“ uvedl náměstek ministryně Filip Endal (za Motoristy).

Státní rozpočet nicméně letos s penězi na toto nepočítá, ministerstvo je musí najít v rámci vlastních zdrojů. „Rozpočet je schválen, má nějaké svoje možnosti a my se musíme bavit v rámci možností tohoto rozpočtu,“ uvedla šéfka resortu financí Alena Schillerová (ANO).

Opozice navrhuje využít i jiné zdroje financování. „(Premiér) Andrej Babiš (ANO) by se měl chytit za nos a spolu s paní Schillerovou ty peníze uvolnit. A pokud nejsou v rozpočtu, podepsal jsem ještě jako ministr memorandum s Evropskou investiční bankou, která je připravená tyto prostředky půjčit za výhodný úrok,“ poznamenal bývalý ministr pro místní rozvoj a poslanec Ivan Bartoš (Piráti).

Podle koalice je potřeba začít bytovou krizi řešit novelou stavebního zákona. Ta má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu.

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek
Ilustrační foto

Cíl výstavba 50 tisíc nových bytů ročně

Vláda si stanovila, že během pěti let chce dosáhnout tempa výstavby 50 tisíc nových bytů ročně. Zároveň vyčíslila i ekonomické dopady takového růstu. Podle ministerstva pro místní rozvoj by to znamenalo zhruba 90 miliard korun přímých investic ročně navíc, zatímco celkový přínos pro ekonomiku by mohl dosáhnout až 270 miliard korun, tedy téměř tří procent českého HDP.

Kabinet chce cíle dosáhnout kombinací několika opatření: digitalizací procesů, úpravou stavebního zákona, podporou samospráv při přípravě dostupného nájemního a družstevního bydlení a vytvořením nového registru státních pozemků a nemovitostí vhodných pro výstavbu.

Zahájené výstavby bytů
Zdroj: ČT24/ČSÚ

Loni se začalo stavět bezmála 36 tisíc bytů, podobně jako v předchozích dvou letech, ale zhruba o deset tisíc méně než v roce 2021. Výrazné rozdíly jsou i u dokončených projektů. Loni jich přibylo 33,5 tisíce, zatímco v roce 2022 stavbaři dokončili přes 39 tisíc bytů.

Dokončené výstavby bytů
Zdroj: ČT24/ČSÚ

Výběr redakce

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

před 52 mminutami
Aktuálně z rubriky Regiony

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.
před 52 mminutami

Pražský hrad zpřístupnil reprezentační prostory

Mimořádně zpřístupněné reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí, sdělila Správa Pražského hradu. Lidé přijížděli na prohlídku sálů, ve kterých se konají významné státní, protokolární a společenské události, od brzkého rána. Do místností mohli zavítat od 9 do 18 hodin. Zdarma byly přístupné také další hradní památky, expozice a zahrady.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Už dříve poslal tento soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

PŘEHLEDNĚ: Takhle mění nový Dvorecký most tramvajovou dopravu v Praze

Kvůli novému Dvoreckému mostu, který se otevřel o tomto víkendu, dochází ke změnám celé řady tras tramvají v hlavním městě. Přiložená infografika ukazuje jednoduše a názorně všechny důležité změny v tramvajové dopravě po Praze.
před 22 hhodinami

VideoPřed pěti lety vyšla najevo ruská stopa ve Vrběticích

Před pěti lety došlo k vyostření diplomatických vztahů mezi Českem a Ruskem – odstartovalo ho oznámení o zapojení agentů GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Protože Moskva při vyšetřování nespolupracovala, musela česká policie kauzu odložit. Důkazy ale podle ní jasně ukázaly na záškodnickou operaci vojenské rozvědky. Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Výzvu k náhradě škody Rusové odmítli.
17. 4. 2026

V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
17. 4. 2026

Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
17. 4. 2026

Soud potrestal podmínkou ženu, která v Českém Krumlově poškodila desítky aut

Žena, která předloni na podzim poškodila v Českém Krumlově téměř stovku aut, dostala u soudu jedenáctiměsíční podmínku s odkladem na tři roky. Soud ji pravomocně potrestal za poškození cizí věci. České televizi to řekl mluvčí soudu Matěj Novák. Žena poškodila v centru města i na sídlištích auta rýhami a ulamovala jim zrcátka. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun.
17. 4. 2026
Načítání...