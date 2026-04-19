Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.
V Týně nad Vltavou žije téměř osm tisíc lidí. Stejně jako další města se potýká s vysokými nájmy a chce nabídnout dostupnější bydlení pro mladé rodiny i seniory. Před rokem proto požádalo o státní podporu. „Měly by tu vyrůst dva bytové domy a v každém by mělo být čtrnáct bytů, od 1+0 nebo 1+kk až po byty 4+kk,“ uvedl starosta Týna nad Vltavou Karel Hladeček (nestr.).
Projekt má stát zhruba 95 milionů korun. Město by uvolnilo 16 milionů, zbytek má pokrýt dotace a zvýhodněný úvěr. „Naše žádost splnila všechny podmínky, teď čekáme na uvolnění prostředků,“ doplnil starosta.
V podobné situaci jsou desítky dalších žadatelů. Přestože vláda slibovala podporu dostupného nájemního bydlení, další peníze zatím neuvolnila.
„Další projekty nad rámec sedmi miliard intenzivně řešíme. Hledáme úspory v našem resortu i v operačních programech, ze kterých bychom mohli financovat dostupné, zejména nájemní bydlení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Projekty podané mezi prvními se už realizují. Napříč Českem jde zhruba o dva tisíce bytů – buď se staví, nebo rekonstruují. Pokud by stát doplnil peníze na pokrytí zbývajících žádostí, mohlo by vzniknout přes šest tisíc bytů. Podmínkou programu je nabídnout bydlení za nižší nájem, než je v dané lokalitě obvyklé. Fond kombinuje dotace a zvýhodněné úvěry.
Nový program?
Ministerstvo pro místní rozvoj mluví o spuštění nového programu. „Efekt není takový, jaký by za tyto prostředky mohl být. Podmínky proto chceme změnit,“ řekla Mrázová.
„Budeme se snažit, aby to pro ty znovužadatele nebylo technicky náročné,“ uvedla mluvčí Státního fondu podpory investic Karolína Smetanová.
Podle opozice současná situace brzdí výstavbu v obcích. „Obce mají připravené projekty, ono to chvilku trvá,“ podotýká místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN).
Opozice zároveň upozorňuje na náklady, které radnice s přípravou nesou. „Pokud by se podpora víc zaměřila na místa s největší poptávkou nebo bytovou nouzí, považoval bych to za správné,“ řekl člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Havránek (ODS).
Podle ministerstva by nový program mohl být cílený podle regionů. „Zvažujeme zvláštní programy pro hospodářsky postižené regiony, Prahu a zbytek republiky. Pracujeme s termínem 30. června,“ uvedl náměstek ministryně Filip Endal (za Motoristy).
Státní rozpočet nicméně letos s penězi na toto nepočítá, ministerstvo je musí najít v rámci vlastních zdrojů. „Rozpočet je schválen, má nějaké svoje možnosti a my se musíme bavit v rámci možností tohoto rozpočtu,“ uvedla šéfka resortu financí Alena Schillerová (ANO).
Opozice navrhuje využít i jiné zdroje financování. „(Premiér) Andrej Babiš (ANO) by se měl chytit za nos a spolu s paní Schillerovou ty peníze uvolnit. A pokud nejsou v rozpočtu, podepsal jsem ještě jako ministr memorandum s Evropskou investiční bankou, která je připravená tyto prostředky půjčit za výhodný úrok,“ poznamenal bývalý ministr pro místní rozvoj a poslanec Ivan Bartoš (Piráti).
Podle koalice je potřeba začít bytovou krizi řešit novelou stavebního zákona. Ta má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu.
Cíl výstavba 50 tisíc nových bytů ročně
Vláda si stanovila, že během pěti let chce dosáhnout tempa výstavby 50 tisíc nových bytů ročně. Zároveň vyčíslila i ekonomické dopady takového růstu. Podle ministerstva pro místní rozvoj by to znamenalo zhruba 90 miliard korun přímých investic ročně navíc, zatímco celkový přínos pro ekonomiku by mohl dosáhnout až 270 miliard korun, tedy téměř tří procent českého HDP.
Kabinet chce cíle dosáhnout kombinací několika opatření: digitalizací procesů, úpravou stavebního zákona, podporou samospráv při přípravě dostupného nájemního a družstevního bydlení a vytvořením nového registru státních pozemků a nemovitostí vhodných pro výstavbu.
Loni se začalo stavět bezmála 36 tisíc bytů, podobně jako v předchozích dvou letech, ale zhruba o deset tisíc méně než v roce 2021. Výrazné rozdíly jsou i u dokončených projektů. Loni jich přibylo 33,5 tisíce, zatímco v roce 2022 stavbaři dokončili přes 39 tisíc bytů.
