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Město Olomouc bude muset podle zatím nepravomocného rozsudku soudu odstranit všechny současné lampy a vrátit do centra původní osvětlení z roku 2001. Ve vleklém sporu o výměnu osvětlení na Horním náměstí dal soud za pravdu architektovi Janu Šépkovi, který rekonstrukci navrhoval. Takzvané sirky, které na náměstí architekti umístili, podle radnice dost nesvítily. Na šero si stěžovali lidé i strážníci, kterým tam nefungoval kamerový systém. Město je proto nechalo vyměnit. Už dřív soudy rozhodly, že tím město zasáhlo do autorských práv architekta. Pokud rozhodnutí soudu nabude právní moci, musí radnice nejen vyměnit lampy, ale také zaplatit Šépkovi odškodnění sto tisíc korun.