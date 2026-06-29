Několik lidí v Olomouci se otrávilo oxidem uhelnatým

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí a jednoho v kritickém stavu resuscitovali, uvedli odpoledne na síti X. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.
Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách, řekl mluvčí hasičů Radek Buryánek. Případem se zabývá i policie. Veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí, sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová. Ke zdroji úniku se policie zatím nevyjádřila.
„Jde o hromadnou intoxikaci oxidem uhelnatým v areálu starého pivovaru, na místě byli pracovníci firmy, kteří areál vyklízejí, probíhaly tam demoliční práce. Našli dva své kolegy v bezvědomí, volali hned záchrannou službu. Při poskytování první pomoci jim začali kolabovat další pracovníci. Na místě bylo zraněno sedm osob, z toho jeden muž byl v kritickém stavu v přímém ohrožení života, musel být na místě resuscitován,“ přiblížila mluvčí.
Na místě zasahovaly čtyři posádky záchranné služby, z toho dvě posádky lékařské, zranění lidé jsou již převáženi do nemocnic.
Na místě pomáhali záchranné službě také hasiči, kteří z místa vynášeli zraněné. „Asistovali jsme zdravotnické záchranné službě při resuscitaci jedné osoby, další osoba byla těžce nadýchána oxidem uhelnatým, jedna je středně těžce a další čtyři jsou lehce. Pracovali jsme v dýchací technice. Na místě byl protiplynový automobil s rozšířenou detekcí. Mohu potvrdit, že jsme tam naměřili oxid uhelnatý,“ sdělil mluvčí hasičů.
Policisté prostřednictvím mluvčí Petry Vaňharové uvedli, že případem se zabývají a zjišťují okolnosti a příčiny události.
Příznaky otravy
Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.
Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.