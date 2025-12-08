Oxid uhelnatý je tichý zabiják. Nepodceňujte kontrolu kotle, vyzývají experti


Není vidět ani cítit, přesto každý rok zabíjí. Hlavně na začátku topné sezóny. Třeba ve středu ráno přiotrávil oxid uhelnatý pět lidí v Příbrami. I proto odborníci připomínají dvě věci: mít doma detektor, který zvýšenou koncentraci jedovatého plynu odhalí, a nepodceňovat kontrolu kotle. K prvotním příznakům otravy oxidem uhelnatým patří slabost, únava, zrychlené dýchání nebo silné bušení srdce. V takovém případě by se měl člověk co nejrychleji dostat k otevřenému oknu k přísunu čerstvého vzduchu.

