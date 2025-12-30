Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

Poslední den zbývá příjemcům některé sociální dávky, aby o ni znovu požádali. Pokud tak už učinili nebo učiní do konce letošního roku, bude jim výplata současných dávek prodloužena až do konce dubna. Od května pak začne výplata superdávky, která nahrazuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Pokud příjemci nepožádají, o peníze od ledna přijdou.
Na úřadu práce musí žadatelé doložit doklad totožnosti nebo čestné prohlášení. A v něm průměrný měsíční příjem domácnosti nebo počet vlastněných nemovitostí a aut. Kdo nepodal žádost na úřadu do 30. prosince a nechce od ledna o podporu přijít, zbývá mu už jen elektronická cesta a poslední den.
„Apelovali jsme opakovaně na lidi, ať to nenechávají na poslední dny před Vánocemi nebo těsně před silvestrem. Platí ale to, že mohou kdykoliv – 24 hodin, 7 dní v týdnu požádat prostřednictvím aplikace Jenda. Je to jednoduché,“ uvedl bývalý ministr práce a sociálních věcí a současný poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Takzvaná superdávka měla podle něj celý systém zefektivnit, zjednodušit a zejména motivovat k práci.
Dopady superdávky na lidi a na rozpočet nejsou známé
Její dopady předem jasné nejsou, třetina lidí má podle odhadů získat vyšší podporu, třetina zůstat na svém. Zbylí žadatelé si nejspíš pohorší. Mělo by jít hlavně o ty, kteří ačkoliv mohou, nepracují. Ministerstvo předem neví ani to, co budou změny v dávkách znamenat pro státní rozpočet. Jasno bude nejpozději do konce února.
„Budeme vědět, jestli ta superdávka bude mít v rozpočtu třeba díru osm miliard, nebo naopak jestli se v rozpočtu díky superdávce nějaké miliardy ušetří,“ zmínil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). I podle toho se chce řídit při dalších úpravách. Jedna už v plánu je.
„Jednoznačně budeme chtít dát samostatně přídavek na dítě, protože to je dávka, která patří tomu dítěti,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).