Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Žádost o dávky na poslední chvíli
Zdroj: ČT24

Poslední den zbývá příjemcům některé sociální dávky, aby o ni znovu požádali. Pokud tak už učinili nebo učiní do konce letošního roku, bude jim výplata současných dávek prodloužena až do konce dubna. Od května pak začne výplata superdávky, která nahrazuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Pokud příjemci nepožádají, o peníze od ledna přijdou.

Na úřadu práce musí žadatelé doložit doklad totožnosti nebo čestné prohlášení. A v něm průměrný měsíční příjem domácnosti nebo počet vlastněných nemovitostí a aut. Kdo nepodal žádost na úřadu do 30. prosince a nechce od ledna o podporu přijít, zbývá mu už jen elektronická cesta a poslední den.

„Apelovali jsme opakovaně na lidi, ať to nenechávají na poslední dny před Vánocemi nebo těsně před silvestrem. Platí ale to, že mohou kdykoliv – 24 hodin, 7 dní v týdnu požádat prostřednictvím aplikace Jenda. Je to jednoduché,“ uvedl bývalý ministr práce a sociálních věcí a současný poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Takzvaná superdávka měla podle něj celý systém zefektivnit, zjednodušit a zejména motivovat k práci.

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS)

Dopady superdávky na lidi a na rozpočet nejsou známé

Její dopady předem jasné nejsou, třetina lidí má podle odhadů získat vyšší podporu, třetina zůstat na svém. Zbylí žadatelé si nejspíš pohorší. Mělo by jít hlavně o ty, kteří ačkoliv mohou, nepracují. Ministerstvo předem neví ani to, co budou změny v dávkách znamenat pro státní rozpočet. Jasno bude nejpozději do konce února.

„Budeme vědět, jestli ta superdávka bude mít v rozpočtu třeba díru osm miliard, nebo naopak jestli se v rozpočtu díky superdávce nějaké miliardy ušetří,“ zmínil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). I podle toho se chce řídit při dalších úpravách. Jedna už v plánu je.

„Jednoznačně budeme chtít dát samostatně přídavek na dítě, protože to je dávka, která patří tomu dítěti,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).

Výběr redakce

Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

před 25 mminutami
Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

11:53Aktualizovánopřed 45 mminutami
Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

před 2 hhodinami
Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

před 2 hhodinami
Důvěra, rozpočet a pak priority. Vládu čeká nabitý začátek nového roku

Důvěra, rozpočet a pak priority. Vládu čeká nabitý začátek nového roku

před 2 hhodinami
Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

před 3 hhodinami
Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

13:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol

Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

Poslední den zbývá příjemcům některé sociální dávky, aby o ni znovu požádali. Pokud tak už učinili nebo učiní do konce letošního roku, bude jim výplata současných dávek prodloužena až do konce dubna. Od května pak začne výplata superdávky, která nahrazuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Pokud příjemci nepožádají, o peníze od ledna přijdou.
před 25 mminutami

Bujaré oslavy konce roku přinášejí zvýšené riziko zranění

Silvestr znamená pro policisty a záchranáře jednu z nejnáročnějších služeb, opilí oslavující pro ně znamenají riziko. Záleží na konkrétním chování člověka, jestli ovládá své chování, umí se o sebe postarat nebo nenapadá další lidi. Zdravotníci musejí řešit také zranění způsobená pod vlivem alkoholu, například pádem na zem. Velmi opilí lidé, tedy nad tři a půl promile u žen a nad čtyři u mužů, končí v péči záchranářů. Konkrétního opilce pak čeká cesta buď do nemocnice, nebo na „záchytku“. Linku 155 je třeba zavolat, pokud je opilý člověk zcela bezvládný a nereaguje na hlas ani silné zatřesení. Dispečer následně poradí s první pomocí.
před 51 mminutami

Důvěra, rozpočet a pak priority. Vládu čeká nabitý začátek nového roku

S novým rokem chce vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) začít naplno prosazovat své priority. Protože začne hospodařením v provizoriu, hodlá jako první schválit rozpočet, který jí umožní naplňování slibů. Mezi ně patří zrušení hlavních bodů důchodové reformy, rozhodnout má též o restartu elektronické evidence tržeb. Kabinet také plánuje znovu zavést některé daňové slevy. Rušení úsporných kroků a zvyšování výdajů na dluh ale s obavami sledují zástupci předchozí vlády.
před 2 hhodinami

Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol

Premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenského fondu RSVP Trust vloží výhradně holding Agrofert, nikoli svou investiční a holdingovou společnost SynBiol, řekl Deníku. Vyřešením střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu podmiňoval prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
před 4 hhodinami

Vládní koalice chce zrušit služební zákon

Čtveřice poslanců vládní koalice chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Upozornil na to server Novinky.cz, podle něhož by změna usnadnila zbavování se lidí dosazených předešlou vládou.
16:26Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 10 hhodinami

Kniha architektů představuje desítky inspirativních novostaveb

Architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vydávají ve spolupráci s Petrem Pištěkem pátý díl své knižní edice s šestašedesáti nejzajímavějšími rodinnými domy v Česku – představují v ní inspirativní novostavby i nové trendy. Edici o stavbách vydávají od roku 2012. Jejich vývoj však sledují už čtvrt století – za tu dobu jich zviditelnili přes čtyři stovky.
před 15 hhodinami

Zákony v roce 2026: Jednodušší rozvody i ochrana před zneužitím tváře

Ochrana před zneužitím podoby v pornografii, snazší rozvody, pevné termíny regionálních voleb, podpora lidem ohroženým bytovou nouzí nebo větší pomoc obětem trestných činů. To jsou některé ze změn v zákonech, které začnou platit od 1. ledna 2026. ČT24 připravila přehled těch nejzásadnějších.
před 15 hhodinami
Načítání...