Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

1. 3. 2026

Česko je připraveno vyslat okamžitě repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli situaci na Blízkém východě se také sejde v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu. Zabývat se bude možnými dopady stavu na Česko, uvedl dříve Babiš. Zasedání svolal na sedmou hodinu ranní.

„Na zítra v 7:00 jsem svolal Bezpečnostní radu státu. Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl dříve Babiš. Zopakoval, že bezpečnost českých občanů je priorita.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny.

Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery. Trump ho před tím varoval. Podle něj by USA udeřily silou, kterou Írán ještě nezažil. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, napsala agentura Reuters.

Izraelská armáda zahájila další údery na Teherán
Zbytky automobilu po izraelském a americkém útoku na budovu v Teheránu v Íránu, 28. února 2026

Macinka varoval před cestami do regionu

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v sobotu řekl, že očekává masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů. Varoval před cestami do regionu. Uvedl také, že žádný repatriační let ČR v tuto chvíli vyslat neplánuje. Podle šéfa české diplomacie počty lidí, kteří se hlásí do systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd, stoupají.

Nahrávám video
Události: Rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé)
Zdroj: ČT24

Do sobotního večera se zapsalo na 2500 Čechů třeba ve Spojených arabských emirátech. Desítky registrovaných jsou v Kuvajtu, Libanonu či Bahrajnu, stovky pak v Izraeli, Jordánsku či Kataru. V Íránu zbývají podle registrace tři čeští občané.

O turisty, kteří do regionu odjeli na zájezd, se musí po tři dny postarat cestovní kanceláře, zmínil Macinka. Ostatním doporučil sledovat informace od leteckých společností, kdy se otevře vzdušný prostor. Obrátit se mohou i na nouzovou linku ministerstva zahraničí s číslem +420 222 420 222.

Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Stoupající kouř v Dauhá po útoku Íránu

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

Česko je připraveno vyslat okamžitě repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli situaci na Blízkém východě se také sejde v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu. Zabývat se bude možnými dopady stavu na Česko, uvedl dříve Babiš. Zasedání svolal na sedmou hodinu ranní.
10:52Aktualizovánopřed 33 mminutami

