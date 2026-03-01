Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze


Izraelská armáda oznámila zahájení další vlny útoků na Írán. V Teheránu zahřměly exploze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.

Cílem nové série úderů jsou odpalovací zařízení balistických raket a systémy protivzdušné obrany Íránské islámské republiky, uvedla agentura AFP s odvoláním na vyjádření izraelské armády.

V Teheránu se ozvala nová série silných výbuchů, informovali nad ránem novináři agentury AFP v Íránu. Původ výbuchů, které se ozvaly v 5:30 ráno, není zatím jasný. Asi 90 minut předtím byly výbuchy slyšet také v íránském hlavním městě, informuje The Times of Israel.

Útoky v západním a středním Íránu pokračují. Izraelské letectvo pod vedením zpravodajské služby dokončilo útok na přibližně 30 cílů, uvedly izraelské obranné síly na síti X.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Ve Spojených arabských emirátech útoky zasáhly letiště v Dubaji a Abú Dhabí, ale také dva dubajské hotely.

Americký prezident Donald Trump oznámil zabití íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Smrt potvrdila i íránská státní média. Podle nich také při útoku na Chameneího rezidenci zahynuli jeho dcera, vnuk, snacha a zeť.

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump
Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí

Při amerických a izraelských úderech zahynuli podle izraelské armády Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání, ministr obrany nebo šéf zpravodajských služeb.

On-line přenos

Útok na Írán

  • 09:08

    Íránský dron zasáhl průmyslovou oblast v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, kde vypukl požár. Írán ostřeluje i další arabské země. „Bahrajn hlásí, že za dnešní noc sestřelil desítky íránských dronů,“ dodal redaktor ČT Pavel Šimek.

  • 08:59

    „Prezident USA Donald Trump vsadil hodně politického kapitálu na vyjednávání s Íránem. Po měsících vyjednávání ale neměl nic, co by mohl vykázat jako úspěch,“ uvedl amerikanista Jakub Lepš (TOP 09). „Proto rozhodl o útoku,“ míní.

    Nahrávám video
    Amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) o zapojení USA do útoku na Írán
    Zdroj: ČT24
  • 08:48

    Dvě osoby byly zraněny v Dubaji po pádu sestřelených íránských dronů, informovaly úřady na síti X. Írán ostřeluje arabské země, ve kterých se nachází americké základny. Udeřil také na Bahrajn, Katar či Kuvajt.

Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji
Izraelští záchranáři prohlížejí v Tel Avivu kráter v místě dopadu projektilu poté, co Írán vystřelil rakety na Izrael, 1. března 2026

Rozsáhlá operace

Červený půlměsíc uvedl, že během sobotních útoků Izraele a USA na Írán bylo zabito 201 lidí a 747 utrpělo zranění. Údery podle zdravotníků zasáhly 24 íránských provincií. Informace není možné nezávisle ověřit.

Íránské ministerstvo zahraničí také sdělilo, že sobotní údery zasáhly v Íránu vojenské cíle i civilní infrastrukturu. Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.

„Úder zasáhl desítky vojenských cílů,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení. Podle ní byly údery součástí „rozsáhlé, koordinované a společné operace“ s USA. „Měsíce před zahájením úderů izraelská a americká armáda vedly úzké a společné plánování,“ informovala armáda.

Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán
Americký prezident Donald Trump

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila, píše agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
před 11 mminutami

Íránský prezident a další dva lidé dočasně převezmou povinnosti po zabitém vůdci

Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převezmou vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Oznámil to tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.
05:12Aktualizovánopřed 30 mminutami

Oběti po íránském útoku hlásí Tel Aviv a Abú Dhabí. Zranění jsou i v Dubaji

V Izraeli a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly v neděli ráno i v sobotu večer SEČ hlasité exploze poté, co Írán spustil další protiútok v odvetě za izraelsko-americké údery. Nejméně jeden přímý zásah hlásí Tel Aviv. Na místě je podle Reuters jedna oběť a kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Incident hlásilo také mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Podle místních úřadů byl na místě jeden mrtvý a sedm zraněných. Zasažené země jsou také Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie nebo Sýrie.
00:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Afghánistán střílí na pákistánské stíhačky, konflikt se stupňuje

Afghánistán uvedl, že střílel na pákistánské stíhačky v Kábulu poté, co v neděli otřásly hlavním městem výbuchy a střelba, informuje Reuters. To ještě více prohloubilo nestabilitu v regionu, který je rozbouřený americko-izraelskými útoky na Írán a odvetnými útoky na americké cíle v zemích Perského zálivu. Stát ovládaný Talibanem byl v uplynulém týdnu terčem pákistánských útoků na vládní zařízení poté, co byl obviněn z toho, že poskytuje útočiště militantům, což však dle Reuters popírá.
před 4 hhodinami

Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze

Izraelská armáda oznámila zahájení další vlny útoků na Írán. V Teheránu zahřměly exploze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
02:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v sobotu zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý. Jeho smrt následně na síti Truth Social potvrdil prezident USA Donald Trump a v neděli také íránská státní média.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

Nejméně jeden přímý zásah hlásí v sobotu večer po další odvetné salvě Íránu Tel Aviv. Na místě je podle Reuters kolem jednadvaceti raněných, záchranné práce pokračují. Írán v reakci na útoky na své území během soboty opakovaně vypálil na Izrael balistické rakety, salvy předcházely sirény. Izraelci prostřednictvím výstražného systému dostávali do mobilních telefonů varování s instrukcí, aby se uchýlili do krytů. Revoluční gardy uvedly, že jde o začátek odvety za ranní útoky Spojených států a Izraele na Írán.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

V Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE) zněly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery. Bahrajn uvedl, že terčem se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království. Na letiště v Kuvajtu či hotel v Dubaji útočil dron. Vybrané země si vyhradily právo na údery odpovědět. Několik lidí napříč jimi v důsledku konfliktu zemřelo.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
