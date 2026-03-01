Izrael zahájil novou vlnu útoků na Írán, v Teheránu hlásí exploze

Izraelská armáda oznámila zahájení další vlny útoků na Írán. V Teheránu zahřměly exploze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
Cílem nové série úderů jsou odpalovací zařízení balistických raket a systémy protivzdušné obrany Íránské islámské republiky, uvedla agentura AFP s odvoláním na vyjádření izraelské armády.
V Teheránu se ozvala nová série silných výbuchů, informovali nad ránem novináři agentury AFP v Íránu. Původ výbuchů, které se ozvaly v 5:30 ráno, není zatím jasný. Asi 90 minut předtím byly výbuchy slyšet také v íránském hlavním městě, informuje The Times of Israel.
Útoky v západním a středním Íránu pokračují. Izraelské letectvo pod vedením zpravodajské služby dokončilo útok na přibližně 30 cílů, uvedly izraelské obranné síly na síti X.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Ve Spojených arabských emirátech útoky zasáhly letiště v Dubaji a Abú Dhabí, ale také dva dubajské hotely.
Americký prezident Donald Trump oznámil zabití íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Smrt potvrdila i íránská státní média. Podle nich také při útoku na Chameneího rezidenci zahynuli jeho dcera, vnuk, snacha a zeť.
Při amerických a izraelských úderech zahynuli podle izraelské armády Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání, ministr obrany nebo šéf zpravodajských služeb.
Rozsáhlá operace
Červený půlměsíc uvedl, že během sobotních útoků Izraele a USA na Írán bylo zabito 201 lidí a 747 utrpělo zranění. Údery podle zdravotníků zasáhly 24 íránských provincií. Informace není možné nezávisle ověřit.
Íránské ministerstvo zahraničí také sdělilo, že sobotní údery zasáhly v Íránu vojenské cíle i civilní infrastrukturu. Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
„Úder zasáhl desítky vojenských cílů,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení. Podle ní byly údery součástí „rozsáhlé, koordinované a společné operace“ s USA. „Měsíce před zahájením úderů izraelská a americká armáda vedly úzké a společné plánování,“ informovala armáda.