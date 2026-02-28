Pokud útok na Írán povede k pádu tamního režimu, bude to dobře, řekl Kupka

Politici opozičních stran považují úder v Íránu k zastavení tamního jaderného programu za správný či pochopitelný. Pokud přispěje k pádu íránského režimu, bude to dobře pro obyvatele i mezinárodní společenství, sdělil šéf opoziční ODS Martin Kupka. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že je nešťastné, že USA postupují v rozporu s mezinárodním právem. Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek doufá, že se podaří vojenské cíle rychle zneškodnit.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Americký prezident Donald Trump ve svém videu na sociální síti Truth Social sdělil, že cílem akce je ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. USA se postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, uvedl Trump.
„Írán dlouhodobě vyhrožuje ostatním zemím v regionu, snaží se vyvinout jaderné zbraně, porušuje mezinárodní bezpečnostní dohody a vraždí vlastní obyvatelstvo. Patří tak k jedněm z nejodpornějších režimů na světě. Pohnutá historie islámského státu je plná represí a krve. Pokud izraelské a americké údery přispějí k tomu, aby íránský režim padl, bude to jedině dobře – pro obyvatelstvo Íránu i pro mezinárodní společenství,“ uvedl Kupka. Popřál lidem v Íránu svobodu.
Podle Hřiba íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, podporuje ozbrojené milice a usiluje o rozvoj jaderných kapacit. Označil to za nepřijatelné. „Zároveň však platí, že každý další krok směrem k otevřené válce nese obrovská rizika, od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského průlivu až po otřesy světové ekonomiky,“ sdělil Hřib. Dlouhodobé řešení podle něj může přinést jen diplomacie. Poukázal i na to, že „Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem“.
„Všichni jsme viděli, jak je íránský režim schopný chovat se k vlastním lidem – střílení do protestujících a tisíce mrtvých. Jak by se asi Ajatolláh zachoval ke svému úhlavnímu nepříteli Izraeli, kdyby dokázal dokončit svůj jaderný program? Nedivím se Izraeli s USA, že to nechtějí zjistit,“ uvedl Bartošek. Doufá, že se podaří vojenské cíle rychle zneškodnit a konflikt skončí.
Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška je preventivní úder Izraele a USA vzhledem k dlouhodobé hrozbě a jednání režimu pochopitelná. „Teď je klíčové maximalizovat tlak na režim, minimalizovat civilní ztráty a dosáhnout zastavení íránského jaderného programu – ideálně i dosáhnout politické změny v Teheránu,“ dodal