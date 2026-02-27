Po vykolejení tramvaje v Miláně je mrtvý a čtyři desítky zraněných

Jeden člověk v pátek odpoledne zemřel a čtyři desítky dalších utrpěly zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, informují tamní média. Jeden člověk je podle Reuters v kritickém stavu. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.
Tramvaj linky číslo 9, která byla plná cestujících, vykolejila kolem 16:00 na náměstí Piazza Vittorio a narazila do budovy, konkrétně do výlohy obchodu, napsal server televize Rai. Podle ní nebyl obětí žádný z cestujících, ale náhodný kolemjdoucí.
Zatím není jasné, co vykolejení způsobilo – podle Rai možná vysoká rychlost, s jakou se řidič blížil k zatáčce.
„Myslel jsem, že je to zemětřesení“
„Myslel jsem si, že je to zemětřesení. Seděl jsem a najednou jsem byl na podlaze spolu s ostatními cestujícími. Bylo to hrozné,“ popsal agentuře ANSA jeden z cestujících. „Naštěstí jsem si jen narazil koleno, ale muž vedle mě krvácel z hlavy,“ dodal.
„Slyšela jsem obrovskou ránu,“ cituje AFP sedmadvacetiletou Annu, která se v momentě incidentu nacházela v nedaleké kanceláři. „Viděla jsem, že část tramvaje vjela do obchodu,“ doplnila.
Týmy civilní ochrany postavily na místě nehody stan, aby pomohly zraněným, píše BBC. Záchranáři informovali, že zasahovalo třináct sanitek, píše Reuters. Na místo incidentu dorazil mimo jiné starosta města Giuseppe Sala.
Milánská dopravní společnost ATM uvedla, že je nehodou „hluboce šokována“, a vyjádřila soustrast všem zasaženým. Dodala, že spolupracuje se soudními orgány, aby zjistily, co nehodu způsobilo, dodává Reuters.