V Plzni přibývá srážek tramvají s chodci

V Plzni přibývá případů srážek tramvají s pěšími. Spolu s nimi se zvyšuje i počet takto usmrcených chodců. Jenom letos už došlo k devíti nehodám, během kterých zemřeli tři lidé. I proto teď plzeňský dopravní podnik spouští novou kampaň. Cílem je na nejčastější prohřešky chodců upozornit. Řidiči tramvají nehodě většinou zabránit nemohou. „Snažíme se vždy zvonit, brzdit, ale když je vteřina na rozhodnutí, tak to občas neovlivníte,“ poznamenala jedna z řidiček Klára Melicharová. Jedna souprava váží asi 40 tun. Když jede 30 kilometrů v hodině, její brzdná dráha činí 20 metrů.
