Zdravotní klauni přinášejí vánoční radost dětem v nemocnicích

Ne všechny děti mohou strávit vánoční svátky doma – některé musí zůstat na nemocničním lůžku. Zpříjemnit jim pobyt v nemocnici a vykouzlit úsměv na tváři se v rolích sester a doktorů snaží zdravotní klauni. Malé pacienty navštěvují celoročně, o Vánocích jsou jejich klauniády obzvlášť důležité.
Smích je na klinice dětské onkologie potřeba jako sůl. Pacientům Vanesce a Benjamínkovi ho na tváři vykouzlili zdravotní klauni doktor Hubert a sestra Lada. „My už jsme těch návštěv měli víc. A vždycky to byla úplně paráda – malý se vždycky smál i v době, kdy mu nebylo úplně do smíchu, třeba když měl nějaké bolesti,“ řekla maminka Benjamínka Petra Součková.
Doktor Hubert, vlastním jménem Robert Janč, je jedním z devíti desítek zdravotních klaunů, kteří nemocniční oddělení navštěvují už šestnáct let. „Dostal jsem se k tomu prakticky náhodou. Oslovil mě kamarád, který už klauna dělal několik let, s tím, že bych to mohl zkusit. Bylo to v momentě, kdy jsem měl oslavu třicátých narozenin, a místo toho, abych šel na oslavu, jsem šel na casting Zdravotního klauna,“ vzpomíná.
Přiznává, že ne vždy to pro něj bylo jednoduché. „Nepříjemný je stav, kdy se děje něco, co nemůžete ovlivnit, nebo když na vás někdo nereaguje. V tu chvíli se nesmíte složit a vzdát to. Musíte se držet a pokračovat dál,“ popisuje.
Malé zázraky na jedné vlně
„Nejhezčí momenty jsou, když s kolegou najedeme na takovou flow a cítíme, že i dítě je s námi na jedné vlně. Užíváme si to všichni,“ dodává zdravotní klaunka sestra Lada, vlastním jménem Kristýna Kučerová.
Podle Roberta Janče tuto práci nejlépe vystihuje název knihy Malé zázraky, ve které jsou zaznamenané příběhy zdravotních klaunů. „Popisují chvíle, kdy se dějí takové malé zázraky, kdy je to nějak shůry dáno a stane se něco, že zůstanete v úplném úžasu,“ dodává.
„Nikdo netráví rád čas v nemocnici, a o Vánocích ještě mnohem méně. Proto jsme vděční, že můžeme dětem, rodičům i personálu přinést alespoň trochu rozptýlení a radosti,“ uvedla manažerka komunikace organizace Zdravotní klaun Adéla Červená.
Vánoční klauniády
Na prosinec zdravotní klauni naplánovali 420 klauniád po celém Česku. Vánoční program připravili v několika domovech pro seniory, například v Praze, Brně nebo Jablonci. Na Štědrý den uspořádali speciální vánoční klauniádu v Dětské nemocnici, kde je hospitalizovaných zhruba šedesát pacientů. Na onkologickém oddělení jich letos je přibližně deset.
Štědrovečerní klauniády se uskutečnily také v dalších pěti nemocnicích – ve Fakultní nemocnici Motol, v Ústí nad Orlicí a v krajských nemocnicích Liberec a Jablonec nad Nisou. „Každá klauniáda je jiná, klauni dopředu nevědí, koho navštíví – jestli miminko, nebo teenagera. Vždy ji staví na míru a je založená na improvizaci. Vánoční klauniády jsou více sváteční, kolegové zpívají koledy a chodí ve větším počtu,“ vysvětlila Červená.
Klauniády jsou podle ní určené nejen dětem a rodičům, ale také personálu a všem, kdo v nemocnici musí být. „Ohlasy máme pozitivní, ale pokud by se někdo na návštěvu klaunů necítil, vždy to respektujeme,“ dodala.
„Vánoční svátky znamenají blízkost a bezpečí. Právě proto je pro nás důležité být v těchto dnech tam, kde je lidem nejvíc smutno a nejvíc stesku. U dětí a seniorů, kteří nemůžou svátky trávit se svými blízkými. Nepřinášíme velké dary, ale něco, co má při léčbě obrovskou sílu, a sice chvíli radosti, uvolnění a obyčejný lidský kontakt,“ uvedla ředitelka organizace Kateřina Slámová Kubešová.
Zdravotní klauni navštěvují také dětské lázně. „Když jsme začali chodit do Jánských Lázní, skutečně jsme se stali součástí týmu, který se o děti stará. Nezachraňujeme jejich životy jako lékaři, ale zlepšujeme jejich životní podmínky. V tom zařízení jsme na stejné úrovni a jsme bráni jako profesionálové,“ poznamenal Robert Janč.
Zdravotní klaun není dobrovolník, ale profesionál. Zájemci o toto povolání musejí projít tříkolovým výběrovým řízením. „Předpoklady nemusí být nutně herecké, i když většina lidí, kteří jsou přijati, už nějaké herecké zkušenosti má. Rozhodně ale musejí mít empatii. Při výběrovém řízení se testuje schopnost odolávat stresu, aby člověk dokázal fungovat pod tlakem, když je něco nepříjemné,“ vysvětlil zdravotní klaun Hubert.