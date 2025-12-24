Zdravotní klauni přinášejí vánoční radost dětem v nemocnicích


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Zdravotní klauni navštěvují děti v nemocnicích
Zdroj: ČT24

Ne všechny děti mohou strávit vánoční svátky doma – některé musí zůstat na nemocničním lůžku. Zpříjemnit jim pobyt v nemocnici a vykouzlit úsměv na tváři se v rolích sester a doktorů snaží zdravotní klauni. Malé pacienty navštěvují celoročně, o Vánocích jsou jejich klauniády obzvlášť důležité.

Smích je na klinice dětské onkologie potřeba jako sůl. Pacientům Vanesce a Benjamínkovi ho na tváři vykouzlili zdravotní klauni doktor Hubert a sestra Lada. „My už jsme těch návštěv měli víc. A vždycky to byla úplně paráda – malý se vždycky smál i v době, kdy mu nebylo úplně do smíchu, třeba když měl nějaké bolesti,“ řekla maminka Benjamínka Petra Součková.

Doktor Hubert, vlastním jménem Robert Janč, je jedním z devíti desítek zdravotních klaunů, kteří nemocniční oddělení navštěvují už šestnáct let. „Dostal jsem se k tomu prakticky náhodou. Oslovil mě kamarád, který už klauna dělal několik let, s tím, že bych to mohl zkusit. Bylo to v momentě, kdy jsem měl oslavu třicátých narozenin, a místo toho, abych šel na oslavu, jsem šel na casting Zdravotního klauna,“ vzpomíná.

Přiznává, že ne vždy to pro něj bylo jednoduché. „Nepříjemný je stav, kdy se děje něco, co nemůžete ovlivnit, nebo když na vás někdo nereaguje. V tu chvíli se nesmíte složit a vzdát to. Musíte se držet a pokračovat dál,“ popisuje.

Malé zázraky na jedné vlně

„Nejhezčí momenty jsou, když s kolegou najedeme na takovou flow a cítíme, že i dítě je s námi na jedné vlně. Užíváme si to všichni,“ dodává zdravotní klaunka sestra Lada, vlastním jménem Kristýna Kučerová.

Podle Roberta Janče tuto práci nejlépe vystihuje název knihy Malé zázraky, ve které jsou zaznamenané příběhy zdravotních klaunů. „Popisují chvíle, kdy se dějí takové malé zázraky, kdy je to nějak shůry dáno a stane se něco, že zůstanete v úplném úžasu,“ dodává.

V nemocnici léčí výhradně smíchem. Nyní mohou klauni až na sál
Zdravotní klauni pomáhají dětským pacientům přijít na jiné myšlenky

„Nikdo netráví rád čas v nemocnici, a o Vánocích ještě mnohem méně. Proto jsme vděční, že můžeme dětem, rodičům i personálu přinést alespoň trochu rozptýlení a radosti,“ uvedla manažerka komunikace organizace Zdravotní klaun Adéla Červená.

Vánoční klauniády

Na prosinec zdravotní klauni naplánovali 420 klauniád po celém Česku. Vánoční program připravili v několika domovech pro seniory, například v Praze, Brně nebo Jablonci. Na Štědrý den uspořádali speciální vánoční klauniádu v Dětské nemocnici, kde je hospitalizovaných zhruba šedesát pacientů. Na onkologickém oddělení jich letos je přibližně deset.

Štědrovečerní klauniády se uskutečnily také v dalších pěti nemocnicích – ve Fakultní nemocnici Motol, v Ústí nad Orlicí a v krajských nemocnicích Liberec a Jablonec nad Nisou. „Každá klauniáda je jiná, klauni dopředu nevědí, koho navštíví – jestli miminko, nebo teenagera. Vždy ji staví na míru a je založená na improvizaci. Vánoční klauniády jsou více sváteční, kolegové zpívají koledy a chodí ve větším počtu,“ vysvětlila Červená.

Klauniády jsou podle ní určené nejen dětem a rodičům, ale také personálu a všem, kdo v nemocnici musí být. „Ohlasy máme pozitivní, ale pokud by se někdo na návštěvu klaunů necítil, vždy to respektujeme,“ dodala.

„My jsme specialisti přes bubliny,“ rozveselovali klauni nemocné děti
Zdravotní klauni v Brně

„Vánoční svátky znamenají blízkost a bezpečí. Právě proto je pro nás důležité být v těchto dnech tam, kde je lidem nejvíc smutno a nejvíc stesku. U dětí a seniorů, kteří nemůžou svátky trávit se svými blízkými. Nepřinášíme velké dary, ale něco, co má při léčbě obrovskou sílu, a sice chvíli radosti, uvolnění a obyčejný lidský kontakt,“ uvedla ředitelka organizace Kateřina Slámová Kubešová.

Zdravotní klauni navštěvují také dětské lázně. „Když jsme začali chodit do Jánských Lázní, skutečně jsme se stali součástí týmu, který se o děti stará. Nezachraňujeme jejich životy jako lékaři, ale zlepšujeme jejich životní podmínky. V tom zařízení jsme na stejné úrovni a jsme bráni jako profesionálové,“ poznamenal Robert Janč.

Zdravotní klaun není dobrovolník, ale profesionál. Zájemci o toto povolání musejí projít tříkolovým výběrovým řízením. „Předpoklady nemusí být nutně herecké, i když většina lidí, kteří jsou přijati, už nějaké herecké zkušenosti má. Rozhodně ale musejí mít empatii. Při výběrovém řízení se testuje schopnost odolávat stresu, aby člověk dokázal fungovat pod tlakem, když je něco nepříjemné,“ vysvětlil zdravotní klaun Hubert.

Výběr redakce

Paříž, Madrid a Brusel odsuzují sankce USA na pět Evropanů

Paříž, Madrid a Brusel odsuzují sankce USA na pět Evropanů

13:20Aktualizovánopřed 26 mminutami
Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války

Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války

09:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
USA uvalily sankce na pět Evropanů kvůli údajné cenzuře amerických platforem

USA uvalily sankce na pět Evropanů kvůli údajné cenzuře amerických platforem

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste, aerolinky přicházejí z celého světa

Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste, aerolinky přicházejí z celého světa

před 7 hhodinami
Na „něco menšího“ Pú pomyslel před sto lety. Nebyl to ale žádný med

Na „něco menšího“ Pú pomyslel před sto lety. Nebyl to ale žádný med

před 8 hhodinami
Nejvyšší soud zamítl pokus Trumpovy vlády vyslat Národní gardu do Chicaga

Nejvyšší soud zamítl pokus Trumpovy vlády vyslat Národní gardu do Chicaga

před 17 hhodinami
Syrské věznice se opět plní, úřady zprávy o týrání a mučení odmítají

Syrské věznice se opět plní, úřady zprávy o týrání a mučení odmítají

před 18 hhodinami
Stáhli jsme se ze Siversku, oznámila ukrajinská armáda

Stáhli jsme se ze Siversku, oznámila ukrajinská armáda

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zdravotní klauni přinášejí vánoční radost dětem v nemocnicích

Ne všechny děti mohou strávit vánoční svátky doma – některé musí zůstat na nemocničním lůžku. Zpříjemnit jim pobyt v nemocnici a vykouzlit úsměv na tváři se v rolích sester a doktorů snaží zdravotní klauni. Malé pacienty navštěvují celoročně, o Vánocích jsou jejich klauniády obzvlášť důležité.
před 2 hhodinami

O tradiční rybí polévku byl na Staroměstském náměstí velký zájem

Tradiční rozlévání štědrodenní rybí polévky podle receptu s koňakem a karamelem na Staroměstském náměstí v Praze opět provázel velký zájem. Dlouhá fronta se začala tvořit už půl hodiny před začátkem vydávání, kterého se s pomocníky ujal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Rozlévání vánoční rybí polévky se v metropoli uskuteční i na Kampě u Karlova mostu nebo na náměstí Republiky.
před 2 hhodinami

Policie obvinila tři lidi kvůli drogové činnosti, dle médií i Vémolu

Policie obvinila tři lidi ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. V úterý o tom informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle médií je mezi nimi i MMA zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Obviněným hrozí deset až osmnáct let vězení. Zda budou kriminalisté pro obviněné navrhovat vazbu, upřesní podle Šmoldasové později.
před 7 hhodinami

Trojice bratrů spojila síly, obec na Zlínsku se tak dočká opraveného betlému

Vánoční svátky v Nedašově na Zlínsku budou po letech zase kompletní – tedy včetně bezmála devadesát let starého mechanického betléma. Mohutný model devět měsíců opravovali tři bratři – Jakub, Karel a Tomáš Suří a tchán jednoho z nich. Betlém rozložili v garáži, historické součástky postupně nahrazovali novými. Do radosti pro druhé investovali desítky tisíc korun. Nyní na úplný závěr prošlo dílo závěrečným testem. Opravený betlém má pro Nedašov mimořádný význam. I podle statistiků je tu víra pořád silně zakořeněná. Při posledním sčítání se k církvi přihlásilo 855 z 1315 obyvatel vesnice. První veřejné předvedení betlému bude v kostele na Štědrý den během sváteční půlnoční mše.
před 7 hhodinami

Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste, aerolinky přicházejí z celého světa

Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste. V hangárech na pražské Ruzyni servisuje své stroje víc než desítka aerolinek z celého světa. Během dekády se jejich počet zdvojnásobil. I proto tam hledají nové zaměstnance. Lidí ve specializovaných profesích je ale málo.
před 7 hhodinami

Hosté Fokusu Václava Moravce diskutovali o roli médií veřejné služby

Prosincový díl pořadu Fokus Václava Moravce zkoumal roli veřejnoprávních médií u nás, jejich svobodu a svobodné bádání. Debatovali noví poslanci Katerina Demetrashvili (Piráti) a Matěj Gregor (Motoristé), filosof a sociolog Václav Bělohradský, profesor evropského práva na University of Copenhagen Jan Komárek, slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová a někdejší generální ředitel ČT a bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivo Mathé.
před 17 hhodinami

Filmové písničky postupně lidoví, pohádky by se bez hudby neobešly

Česká televize na Štědrý den představí novou pohádku Záhada strašidelného zámku – v hlavních rolích s Oskarem Hesem a Sofií Annou Švehlíkovou. Hudbu k pohádce Ivo Macharáčka, bez níž by se přirozeně neobešla, složil Jan P. Muchow. Mnoho filmových písní z pohádek přitom časem zlidovělo a staly se přirozenou součástí repertoáru jejich interpretů. Mezi nimi třeba Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z klasiky Tři oříšky pro Popelku nebo Miluju a maluju z Šíleně smutné princezny.
před 19 hhodinami

Poplatky za nepojištěná vozidla vzrostou. I za ta, s nimiž se nejezdí

Od nového roku zdraží poplatky za nepojištěná vozidla až o třicet procent. Pojistku v Česku stále nemá přes sto tisíc vozů. Největší podíl jich je v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji. Povinné ručení musí mít všechna vozidla v registru. A to i v případě, že se s nimi nejezdí, a stojí třeba na zahradě. Ve chvíli, kdy je vozidlo nepojízdné, musí ho provozovatel nechat administrativně vyřadit z provozu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. Kromě ní navíc musí za každý den bez pojištění zaplatit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Právě z nich pak organizace hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly. Náklady na opravy se každým rokem zvyšují. I proto bude od ledna poplatek do fondu vyšší.
před 19 hhodinami
Načítání...