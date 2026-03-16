Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.

Pavel minulý týden Pavel při návštěvě Pobaltí řekl, že chce se Schillerovou mluvit zejména o tom, zda je navržený schodek v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Národní rozpočtová rada opakovaně uváděla, že deficit zákon porušuje. To Schillerová se zdůvodněním, že se pravidla nevztahují na situaci, kdy sněmovna vládě návrh rozpočtu vrátila k přepracování.

Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok
Jednání Poslanecké sněmovny o státním rozpočtu (11. března 2026)

Pavel chce jednat také o výdajích na obranu, které se v rozpočtu proti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) snížily. Podle rozpočtové rady existuje riziko, že se nepodaří splnit zákonem stanovené minimální výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), ke kterým se Česko také zavázalo v NATO. Prezident bude chtít vědět, zda je letošní rok pouze přechodový a od příštího roku výdaje na bezpečnost a obranu opět porostou.

V úterý na schůzku se Schillerovou naváže Pavel jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Také jeho chce upozornit na problémy, které u státního rozpočtu vidí.

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury
Staveniště části nově vybudované dálnice D48 v rámci stavby I/35 Lešná–Palačov

Oscar oceňuje filmy roku 2025. Nejlepší dokument vznikl v dánsko-české produkci

Příznivci Orbána i Magyara vyšli do ulic Budapešti

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Ropa z nouzových rezerv bude na trhu v Evropě až koncem března

Izrael ve velkém udeřil na Írán. Rijád i Emiráty likvidovaly drony

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
před 4 mminutami

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

V pondělí se ve Strakově akademii poprvé setkají zástupci nové vlády s hejtmany. Hlavním tématem budou peníze pro regiony. Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který platí od roku 2005, podle hostů Duelu ČT24 – hejtmanů krajů Libereckého Martina Půty (SLK) a Zlínského Radima Holiše (ANO) – neodpovídá současnému stavu a je neudržitelný. „Pokud doneseme většinovou dohodu (hejtmanů na změně), vláda s ní bude pracovat,“ sdělil Holiš. „Já si dovedu představit i situaci, že vláda rozpočtové určení daní pro kraje změní bez dohody s kraji,“ řekl Půta. Pořad moderovala Jana Peroutková.
Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA

Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po příletu ze Spojených států. Cílem je podle něj diverzifikace zdrojů energie a posílení bezpečnosti.
Dávat víc než dvě procenta HDP na obranu je teď dle Schillerové nereálné

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje ale není v současnosti reálné, uvedla v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zástupci opozice kritizovali v debatě přístup vlády k obraně. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní spojenecké závazky.
Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.
