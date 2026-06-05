Na Tchaj-wanu má zájem o spolupráci vláda i opozice, poučme se, řekl Vystrčil

Navýšení fondu pro investice českých a tchajwanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tchaj-pejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) mezi hlavní přínosy své cesty na Tchaj-wan. Sdělil to po návratu z pětidenní mise, kterou uskutečnil k nelibosti pevninské Číny a bez podpory vlády. Jako další přínos uvedl podpis pěti memorand o spolupráci, ať už mezi podnikateli, nebo mezi Univerzitou Karlovou a tchajwanskými univerzitami.
Vystrčil zdůraznil, že přes odlišné mínění premiéra Andreje Babiše (ANO) nemůže mít jeho cesta dopady na obchodní vazby Česka s Čínou, pokud mají být na základě rovných vztahů a vzájemně výhodných podmínek. „Slova Andreje Babiše buď nejsou pravdivá, protože to ty obchodní vztahy nemůže poškodit, nebo dopředu počítá s tím, že budeme v rámci obchodních vztahů respektovat zejména to, co si přeje Čínská lidová republika. Nic jiného mi z toho logicky nevychází,“ dodal předseda Senátu.
Další příležitosti spolupráce Česka s Tchaj-wanem budou podle Vystrčila záležet na české straně. „Já bych byl velmi rád, pokud by se připojila i výkonná složka České republiky,“ uvedl hlavně na adresu vlády a ministerstev. Podotkl, že na Tchaj-wanu mají zájem na spolupráci s tuzemskem zástupci vlády i opozice. „Myslím, že bychom se z toho v České republice mohli docela poučit,“ poznamenal.
Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla poskytnout Vystrčilovi a doprovodu z řad podnikatelů a zástupců kultury a univerzit pro cestu vládní letadlo. Babiš to zdůvodnil tím, že by to mohlo být vnímáno jako oficiální podpora Tchaj-wanu, která by mohla poškodit tuzemské obchodní zájmy v Číně. Vystrčil nakonec absolvoval let komerční linkou, doprovázela ho čtyřicetičlenná podnikatelská delegace, další desítka se připojila na Tchaj-wanu.
Čína misi odsoudila
Čína cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan odsoudila, Vystrčil podle Pekingu vážně zasáhl do čínských vnitřních záležitostí.
Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany.
Tchajwanská vláda ve čtvrtek slíbila zřídit nový fond ve výši padesáti milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) s cílem podpořit větší tchajwanské investice v Česku a naopak. Na veletrhu Innovex byla podle Vystrčila podepsána tři memoranda mezi českými a tchajwanskými podnikateli. Zástupci Univerzity Karlovy pak podepsali dvě strategická partnerství s významnými tchajwanskými univerzitami.
Ke třem současně existujícím přímým leteckým linkám společnosti China Airlines přibudou na trase Praha – Tchaj-pej další čtyři společnosti Starlux, létat se tak bude každý den v týdnu.
Vystrčil zmínil i otevření české třídy na jedné z tchajwanských univerzit nebo připomenutí odkazu někdejšího disidenta a prvního českého prezidenta Václava Havla. Zmínil rovněž, že tchajwanskému prezidentovi Williamu Laiovi věnoval černý kožený batoh s českou a tchajwanskou vlajkou od zlínské firmy jako reciproční symbolické pozvání k návštěvě, neboť při první cestě v roce 2020 od něj obdržel kufr s tchajwanskou vlajkou.
Kromě prezidenta, kterého by rád uvítal v Telči, pozval Vystrčil do Česka také předsedu tchajwanského parlamentu.
Kundra: Cesta měla pragmatickou i hodnotovou část
„Cesta Miloše Vystrčila měla jak hodnotovou, tak pragmatickou část. Hodnotová byla opřena o symboly jako je Václav Havel, neopouštění zemí jako Tchaj-wan, které mohou být napadeny Čínou, tedy agresorem,“ uvedl zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej Kundra.
„Pragmatická část byla byznysová. (...) Současná vláda Andreje Babiše chce dělat politiku spíše s Čínou, spekuluje se o tom, že Babiš by do Číny možná chtěl jet na zahraniční cestu a úplně se mu Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu nehodí. Takže Babiš ho obvinil z hodnotové politiky, ale to je zkreslený popis toho, jak ta návštěva teď vypadala,“ poznamenal Kundra.