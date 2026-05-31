Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil


Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.

„Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku,“ řekl na pražském Letišti Václava Havla Vystrčil. V současné geopolitické situaci je podle něho důležité, aby demokratické země spolupracovaly, a napomoci tomu, aby navazovaly vztahy na univerzitní a podnikatelé úrovni. Zároveň podotkl, že zahraniční cesty politiků by měly Česku přinášet užitek a autoritu. „A to si myslím, že je cesta na Tchaj-wan,“ dodal.

V delegaci jsou podle předsedy Senátu dvě desítky podnikatelů, další jsou již na místě. Řada z nich už na Tchaj-wanu podle něho kontakty má. „Chtějí je buď upevnit, nebo případně ty kontakty prodloužit,“ řekl Vystrčil.

Tchaj-wan vytvořil za několik posledních let v Česku svým investicemi podle něho více než 24 tisíc pracovních míst, v obchodní výměně převládají technologicky vyspělé výrobky. „Umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou, což například o obchodu s Čínskou lidovou republikou se úplně říci nedá,“ myslí si Vystrčil.

„Vztahy s Tchaj-wanem přináší velmi dobré výsledky“

Soudí, že by nemělo být problematické udržovat obchodní a politické vztahy s Tchaj-wanem i s Čínskou lidovou republikou. „Někdo se o to snaží s Tchaj-wanem, někdo se o to snaží s Čínskou lidovou republikou,“ podotkl Vystrčil. Proti senátním aktivitám ve prospěch Tchaj-wanu se režim pevninské Číny opakovaně stavěl, považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

„Já říkám, že naše vztahy s Tchaj-wanem jsou takové, že nám přináší velmi dobré výsledky,“ řekl předseda horní komory. Čína se podle něho chová jako pevnost, která si vybírá, jakým způsobem bude s dalšími zeměmi obchodovat. „Často to dopadá tak, že potom přicházíte o své technologie,“ řekl Vystrčil.

Vystrčil s delegací odlétá na Tchaj-wan přímou komerční linkou. Při první cestě do ostrovní země před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli speciálem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání, což by cestu v době pandemie koronaviru ztížilo.

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Žen v záchranných složkách přibývá, u policie dokonce rekordním tempem

Policistky, hasičky nebo záchranářky. Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se dle dat policejního prezidia za deset let zvýšil z patnácti na dvacet procent. Více je také lékařek u záchranné služby, řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou, v celé republice jich slouží aktuálně sedm. I to ale představuje nárůst – do roku 2022 to totiž nebyla ani jedna.
Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu, míní Babiš

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil v sobotu ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou. Roun ČTK řekl, že získal 94 delegátských hlasů, Krajča jich obdržel 82.
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o dvě až čtyři procenta. Má to ale podmínku – 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo.
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČT řekl, že vláda už se mediálním zákonem předloženým ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) kvůli čtyřem stovkám připomínek zabývat nebude. K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona, dodal předseda vlády. Babiš rovněž nevyloučil, že by prezident Petr Pavel nakonec mohl letět na červencový summit NATO do Ankary. Vláda o věci rozhodne 8. června.
