Žen v záchranných složkách přibývá, u policie dokonce rekordním tempem

Policistky, hasičky nebo záchranářky. Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se dle dat policejního prezidia za deset let zvýšil z patnácti na dvacet procent. Více je také lékařek u záchranné služby, řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou, v celé republice jich slouží aktuálně sedm. I to ale představuje nárůst – do roku 2022 to totiž nebyla ani jedna.
Dvacetiletá Karolína chce v srpnu nastoupit k policii. Ještě před ústní maturitou úspěšně absolvovala psychologické vyšetření a teď ji čekají fyzické testy. „Líbí se mi, že tato práce je různorodá, každý den něco nového a člověk se v ní může neustále rozvíjet,“ popsala pro Českou televizi. Po nástupu chce pracovat na obvodním oddělení a věnovat se běžné hlídkové činnosti.
Policie evidovala k 1. květnu letošního roku 8164 policistek. To je o více než dva tisíce více než před deseti lety. „Nárůst počtu žen odpovídá celkovému nárůstu počtu policistů, který je za letošní rok mimořádně vysoký z důvodu velkého zájmu o službu u Policie ČR,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Podle něj stojí za rostoucím zájmem hlavně pestrost práce a dobré jméno sboru.
Tempo růstu se navíc v posledních letech výrazně zrychluje. Letos k policii nastoupilo za čtyři měsíce téměř čtyři sta žen. To je více než za celý loňský rok, kdy se jich k policii přidalo přes 250. Nejvyšší meziroční nárůst byl v roce 2024, kdy počet policistek oproti předchozímu roku vzrostl o 457. Například ale v roce 2018 jich přibylo jen 38.
Prezidium v datech ale nerozlišuje, kolik žen slouží přímo v terénu. „Máme pouze kumulované číslo, protože neoddělujeme funkce výjezdové či hlídkové od ostatních,“ upozornil Moravčík. Statistiky tak zahrnují všechny služební pozice. „Všichni noví policisté jdou z drtivé většiny na základní útvary, takže tam také směřuje většina nově nastoupivších žen,“ doplnil.
U záchranek přibývá lékařek, řidičky ale skoro nejsou
Ve výjezdových skupinách záchranných služeb přibývá žen hlavně mezi lékaři. Vyplývá to z odpovědí krajských záchranek, které České televizi poskytl prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Igor Paar. Trend ale není ve všech regionech stejný.
Například Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Zlínského kraje sdělila, že podíl žen na pozici lékaře za posledních deset let vzrostl výrazně. „Přibližně z třiceti procent téměř na čtyřiačtyřicet, což odráží obecný trend feminizace lékařského oboru,“ informovala zlínská záchranka. Podobný vývoj potvrzuje i Královéhradecký kraj. Tam byl podle záchranářů v roce 2016 podíl žen mezi lékaři zhruba 21 procent, nyní přesahuje 31 procent.
Ne všechny kraje ale popisují výraznou změnu. ZZS Vysočina například sdělila, že personální stav i zastoupení žen zůstávají dlouhodobě stabilní s tím, že „ženy byly na pozicích lékařek a záchranářek v našich řadách zastoupeny vždy a jejich podíl se v čase nijak zásadně nemění.“
Nejnižší zastoupení žen zůstává na pozici řidičů vozidel ZZS. Některé kraje neevidují v této profesi ani jednu ženu. „Řidičku ZZS zaměstnáváme pouze jednu,“ podotkla olomoucká záchranná služba. Například ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsou řidiči jenom muži. Čtyři ženy celkem mezi 178 řidiči jezdí u pražské záchranky.
Ženy naopak výrazně převažují mezi operátory zdravotnických operačních středisek, tedy na dispečinku. Na Vysočině tvoří více než čtyři pětiny operátorů. „Z celkového počtu 24 operátorů pracuje 20 žen,“ upřesnila tamní záchranná služba.
U hasičů jsou ženy ve výjezdu stále výjimkou
Hasičský záchranný sbor eviduje mezi svými příslušníky přes tisíc žen. Ve výjezdových jednotkách jich je ale jen sedm. První profesionální hasičkou ve výjezdu v novodobé historii Česka se stala Michaela Žďárská. Ta k pražským hasičům nastoupila před čtyřmi roky.
Ženy tak mezi profesionálními hasiči zůstávají menšinou, jejich zastoupení se ale kraj od kraje liší. Nejvyšší podíl hasiček ve služebním poměru eviduje Praha, kde tvoří zhruba třináct procent ze všech příslušníků. Na opačném konci je Zlínský kraj přibližně s pětiprocentním zastoupením žen. „Mimo výjezd působí ženy například na operačních střediscích, v prevenci, krizovém řízení nebo na řídících pozicích,“ vypočítala mluvčí hasičské centrály Klára Ochmanová.
Hasičské sbory uchazečky neodmítají, zároveň ale nečiní v kritériích mezi pohlavími rozdíly. „Každý uchazeč musí bez ohledu na pohlaví splnit stejné náročné podmínky včetně fyzických testů,“ uvedla pro ČT Ochmanová. Podle ní je práce výjezdového hasiče extrémně náročná. „Znamená zásahy v těžké ochranné výstroji, manipulaci s technikou a břemeny o vysoké hmotnosti i práci v extrémně náročných podmínkách,“ popsala.
Že při náboru nerozlišují mezi muži a ženami, uvedly všechny oslovené složky. Rozhodující podle nich zůstává odborná způsobilost a splnění podmínek služby.
Všechny sbory ale současně stále shání další uchazeče. „Dlouhodobě nejkritičtěji chybějí lékaři,“ poznamenala například ZZS Zlínského kraje. Policie aktuálně hledá asi pět tisíc nových příslušníků a hasiči chtějí navýšit počty těch výjezdových.