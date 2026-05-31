Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku


před 3 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.

Za mír a svobodu. Za život bez strachu. Hlavní hesla opozičního Jabloka, která kvůli ruské agresi na Ukrajině a s ní souvisejícími perzekucemi dráždí vedení země. Ruské úřady dělají, co můžou, aby členové této strany nemohli do voleb. „Do žádné volené funkce se nesmí dostat člověk s protiválečnými hesly. To je naprosto nepřípustné. Jak se moderně říká, je to červená linie,“ popsal nezávislý politolog Pjotr Miloserdov.

Přes masivní tlak Kremlu, včetně hrozby vězení, se členové Jabloka zastrašit nenechali. „Je to velmi dobrý ukazatel toho, jak se vládní orgány bojí protestních nálad. Bojí se lidí, kteří říkají pravdu,“ míní předseda moskevské organizace strany Jabloko Kiril Gončarov. Strana se chystá na podzimní parlamentní volby. Chce do nich postavit tři stovky svých kandidátů.

Utajená jména

Vedení Jabloka ale zatím jména těchto lidí z bezpečnostních důvodů tají. Strana je chce zveřejnit až na poslední chvíli, aby zabránila jejich možným postihům ze strany úřadů. To je případ i čtyřiatřicetiletého šéfa moskevské pobočky strany Gončarova. Ten se možná bude v ruské metropoli osobně ucházet o hlasy voličů.

„Volby jsou poslední možností, jak vyjádřit protest proti vládě legálním způsobem. A my toho chceme využít,“ avizoval Gončarov. Naopak do voleb nesmí lídr strany Nikolaj Rybakov. Loni po smrti vůdce opozice Alexeje Navalného v ruském vězení sdílel jeho fotku. Za propagaci extremismu dostal pokutu a podle ruských zákonů se navíc rok nesmí ucházet o žádné veřejné funkce.

Lidé přišli uctít památku ruského opozičníka Navalného. Podle Západu byl otráven
Pieta za ruského opozičního politika Alexeje Navalného

„Část vedení země si myslí, že když do voleb nepustí některé lidi – a v Jabloku je takových mnoho – tak tím získají vliv na nálady ve společnosti a něco změní. Nic tím ale nezmění,“ je přesvědčený Rybakov. Podle posledních předvolebních průzkumů je každopádně největším favoritem letošního hlasování opět vládní strana Jednotné Rusko šéfa Kremlu Vladimira Putina. Neparlamentní strany, včetně Jabloka, mají podle těchto odhadů potenciál získat podporu více než sedmi procent ruských voličů.

Výběr redakce

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

před 3 mminutami
Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

před 1 hhodinou
Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

před 11 hhodinami
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

před 11 hhodinami
Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

před 13 hhodinami
Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

před 14 hhodinami
Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
před 3 mminutami

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.
07:34Aktualizovánopřed 10 mminutami

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00. Uzavřena byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.
včeraAktualizovánopřed 15 mminutami

USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi. Oznámilo to v noci na neděli na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
před 2 hhodinami

Kolumbie volí prezidenta, rozhodne se ale zřejmě až ve druhém kole v červnu

Lidé v Kolumbii volí prezidenta na další čtyři roky. Na výběr mají z desítky kandidátů, avšak podle průzkumů mají větší šance jen tři z nich. Žádný z uchazečů ale zřejmě nedostane přes 50 procent hlasů, o nástupci prvního levicového prezidenta Gustava Petra v historii této jihoamerické země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo 21. června.
před 5 hhodinami

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.
před 10 hhodinami

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence, aby výrazně zvýšili výdaje na obranu a pomohli tak čelit rostoucí moci Číny a zabránili její dominanci v regionu. Na bezpečnostní konferenci Shangri-la Dialogue v Singapuru varoval před oprávněnými obavami z rychlého čínského zbrojení. Spojené státy očekávají od asijských zemí navýšení obranných rozpočtů na 3,5 procenta HDP.
před 11 hhodinami

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
před 13 hhodinami
Načítání...