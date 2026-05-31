Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
Za mír a svobodu. Za život bez strachu. Hlavní hesla opozičního Jabloka, která kvůli ruské agresi na Ukrajině a s ní souvisejícími perzekucemi dráždí vedení země. Ruské úřady dělají, co můžou, aby členové této strany nemohli do voleb. „Do žádné volené funkce se nesmí dostat člověk s protiválečnými hesly. To je naprosto nepřípustné. Jak se moderně říká, je to červená linie,“ popsal nezávislý politolog Pjotr Miloserdov.
Přes masivní tlak Kremlu, včetně hrozby vězení, se členové Jabloka zastrašit nenechali. „Je to velmi dobrý ukazatel toho, jak se vládní orgány bojí protestních nálad. Bojí se lidí, kteří říkají pravdu,“ míní předseda moskevské organizace strany Jabloko Kiril Gončarov. Strana se chystá na podzimní parlamentní volby. Chce do nich postavit tři stovky svých kandidátů.
Utajená jména
Vedení Jabloka ale zatím jména těchto lidí z bezpečnostních důvodů tají. Strana je chce zveřejnit až na poslední chvíli, aby zabránila jejich možným postihům ze strany úřadů. To je případ i čtyřiatřicetiletého šéfa moskevské pobočky strany Gončarova. Ten se možná bude v ruské metropoli osobně ucházet o hlasy voličů.
„Volby jsou poslední možností, jak vyjádřit protest proti vládě legálním způsobem. A my toho chceme využít,“ avizoval Gončarov. Naopak do voleb nesmí lídr strany Nikolaj Rybakov. Loni po smrti vůdce opozice Alexeje Navalného v ruském vězení sdílel jeho fotku. Za propagaci extremismu dostal pokutu a podle ruských zákonů se navíc rok nesmí ucházet o žádné veřejné funkce.
„Část vedení země si myslí, že když do voleb nepustí některé lidi – a v Jabloku je takových mnoho – tak tím získají vliv na nálady ve společnosti a něco změní. Nic tím ale nezmění,“ je přesvědčený Rybakov. Podle posledních předvolebních průzkumů je každopádně největším favoritem letošního hlasování opět vládní strana Jednotné Rusko šéfa Kremlu Vladimira Putina. Neparlamentní strany, včetně Jabloka, mají podle těchto odhadů potenciál získat podporu více než sedmi procent ruských voličů.