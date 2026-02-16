Lidé přišli uctít památku ruského opozičníka Navalného. Podle Západu byl otráven

Na pražské náměstí Borise Němcova se v pondělí sešli lidé, aby uctili památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky ruské opozice, kde červený pruh v trikolóře ruské vlajky nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného. Vzniklo také místo s jeho fotkou, kde lidé pokládali květiny a svíčky. Akci pořádala iniciativa Rusové v Česku za demokracii. Desítky lidí, včetně západních diplomatů, si připomněly Navalného úmrtí také na moskevském hřbitově.
Navalnyj byl vnímán jako nejvýraznější kritik režimu ruského vládce Vladimira Putina a svým bojem proti korupci mezi ruskými elitami dosáhl postavení vůdce opozice. Byl souzen v několika kauzách, které nejen on označoval za politicky motivované.
„Alexej Navalnyj byl nejlepším člověkem na světe a bez slz o něm nemohu mluvit. Jako historička znám skvěle ruskou historii... Nebyl více odvážný, talentovaný, dobrý člověk než Navalnyj. Myslím si, že byl výjimečná osobnost a doteď je i ve světě vnímán jedinečným politikem, a proto jsem přišla uctít jeho památku,“ řekla jedna z účastnic Larissa.
Někteří účastníci přivedli na pietní shromáždění i děti. U stromu, kde vznikl památník s fotkou Navalného a svíčkami, stála mladá rodina, která svým dětem vysvětlovala, kdo to byl a proč tam přišli.
„My jsme podporovali Alexeje (Navalného) celý jeho život a jeho pohledy na svět nám byly blízké. Proto jsme dnes tady a vzpomínáme na něj,“ uvedla Jelena se slzami v očích. Přijel také ruský opoziční politik Ilja Jašin, kterého si při příjezdu část lidí fotila a přivítala ho potleskem.
Další z účastníků Pavel se vyjádřil, že smrt Navalného byla obrovskou tragédií. Jekaterina svoji účast zdůvodnila tím, že je nutné bojovat za svobodné a demokratické Rusko.
Příčina smrti
V roce 2020 byl Navalnyj otráven nervově paralytickou látkou, z čehož obvinil Kreml, který to naopak vždy popíral. Jeho rodina a spojenci docílili toho, že byl k léčbě letecky přepraven do Německa. O pět měsíců později se vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a uvězněn na poslední tři roky svého života. Zemřel náhle v přísné vězeňské kolonii ve městě Charp v Jamalo-něneckém autonomním okruhu na Sibiři. Bylo mu 47 let. Za oficiální příčinu úmrtí ruské úřady označily trombózu. Vdova Julija Navalná z manželovy smrti viní Putina.
Ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska v sobotu uvedla, že analýza biologických vzorků z těla Navalného „jednoznačně potvrdila přítomnost epibatidinu“. Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab v Jižní Americe a v Rusku se přirozeně nevyskytuje. Země tak tvrdí, že byl Navalnyj otráven a z útoku přitom viní právě ruský stát. Kreml podle svého mluvčího tato obvinění odmítá.