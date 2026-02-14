Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného


Pět evropských zemí v čele s Británií podle tiskových agentur tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem. Nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Navalného smrt způsobil podle těchto zemí ruský stát.

Ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska uvedla, že analýza biologických vzorků z těla Navalného „jednoznačně potvrdila přítomnost epibatidinu“. Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab v Jižní Americe a v Rusku se přirozeně nevyskytuje.

Navalnyj byl otráven, uvedla jeho žena
Hrob ruského opozičníka Alexeje Navalného

Uvedených pět zemí uvedlo ve společném prohlášení, že jedině „Rusko mělo prostředky, motiv a příležitost k podání tohoto jedu“. Hodlají nahlásit Rusko Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) za porušení Úmluvy o chemických zbraních, dodaly resorty.

„Rusko vidělo v Navalném hrozbu. Použitím tohoto typu jedu ruský stát prokázal, jak opovrženíhodnými prostředky disponuje a jaký obrovský strach má z politické opozice,“ prohlásila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Putin chce na Ukrajině zopakovat Mnichov 1938, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konferenci v Mnichově

Opozičník už dříve čelil snahám o své odstranění

Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim Vladimira Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen k devatenáctiletému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

V únoru 2024 Navalnyj náhle a za až dosud nevyjasněných okolností zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let. Podle ruských úřadů zemřel v důsledku kombinace onemocnění a arytmie. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Putin označil Navalného smrt za smutnou událost a prohlásil, že byl připraven ho předat Západu v rámci výměny vězňů za předpokladu, že se už nikdy nevrátí do Ruska.

Vdova Julija Navalná už loni v září prohlásila, že laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Navalnyj byl otráven. Konkrétní jed nebo chemickou látku tehdy nezmínila, ovšem vyzvala ke zveřejnění výsledků vyšetřování toho, čím přesně byl otráven.

Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

