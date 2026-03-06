Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem


Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle něhož byl let z Jordánska plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že za let uhradí patnáct tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude.

„Situaci jsem ověřoval s českou velvyslankyní v Ammánu, která mi také potvrdila, že cestující za let z Ammánu do Prahy letadlem Smartwings nemuseli nic platit a ani podepisovat žádný závazek k uhrazení částky patnáct tisíc korun,“ řekl Čörgő.

Babiš ve středu uvedl, že cestující nemají za let z Jordánska platit. Ministerstvo zahraničí přitom ve středu napsalo: „Cena letenky je patnáct tisíc korun. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou.“ Babiš to následně ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, nicméně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v týž den odpoledne v Senátu řekl, že cena letu je za nutné náklady, i na taxy a pojištění.

To potvrdili po příletu ve čtvrtek i čeští pasažéři, kteří byli dopředu informováni, že jde o komerční let a předpokládaná cena činí právě patnáct tisíc korun. „Nic jsme neplatili dopředu, jen jsme měli podepsat nějaký závazek,“ řekl jeden z Čechů, který přiletěl z Ammánu.

Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami. V pátek ráno přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Babiš napsal v pátek ráno na síti X, že odletěl první repatriační let do Dubaje.

Menší armádní speciál, který původně mířil do Ománu, se kvůli přetíženosti letiště vrátil do egyptského Šarm aš-Šajchu. Ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Pavel Pešek uvedl v pátek pro Radiožurnál, že vláda využije zmíněný menší airbus pro přepravu občanů, kteří jsou v Izraeli a Jordánsku, z Egypta do Prahy. „Postarali jsme se o občany v Ománu, které měl tento airbus brát, a díky spolupráci s unijními státy a zejména se Slovinskem mohou odletět,“ dodal Pešek.

Podle Peška chtějí se společností Smartwings realizovat další dva lety do Dubaje a jeden a sobotní let z Rijádu. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.

V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, bylo podle systému dobrovolných registrací Drozd registrováno k pátku asi 4900 Čechů, o zhruba pět set méně než ve čtvrtek.

Sněmovna zvolila Martina Beneše dětským ombudsmanem

Na post dětského ombudsmana zvolili poslanci mosteckého opatrovnického soudce Martina Beneše. Poslanci rovněž projednali ve druhém čtení navrhované přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi šest menších zdravotních pojišťoven. Opoziční poslanci předložili k novele pozměňovací návrh. Dolní komora také potvrdila Janu Černochovou (ODS) jako předsedkyni bezpečnostního výboru a Lukáše Vlčka (STAN) jako předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle něhož byl let z Jordánska plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že za let uhradí patnáct tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude.
Vystrčil odletěl speciálem na paralympiádu. Uvedl, že měl povolení od armády

Mezi vládními politiky a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) se strhnul spor o jeho cestu na paralympiádu do Itálie, ke které využil armádní speciál. Učinil tak v době, kdy tisíce Čechů uvázly v zemích Blízkého východu a armádní stroje jsou využívány k repatriačním letům. O sporu informoval server iDNES.cz.
Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které se zvyšují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o kroku informoval v pátek. Podle Unie nezávislých petrolejářů jsou ohlášené kontroly zbytečné, dle ní úřadu stačí monitorovat veřejné zdroje. Unie zároveň připomněla obdobné kontroly z minulosti, které podle ní potvrdily správné fungování tuzemského trhu. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) kontroly akceptuje, podle ní není u marží co skrývat.
V Praze přistál další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
Průměrná mzda loni stoupla o 7,2 procenta na 49 215 korun

Průměrná mzda v České republice v loňském roce stoupla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3316 korun. Druhým rokem po sobě se průměrná mzda zvýšila také reálně, po zohlednění inflace vzrostla o 4,6 procenta. O víc než sedm procent průměrná mzda meziročně vzrostla také v loňském čtvrtém čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek rozhodla nevydat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu dolní komory Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání. O tom, jestli se jedná o naplnění důvodu, proč mají poslanci imunitu, nebo naopak špatnou zprávu pro důvěru v justici a spravedlnost, debatovali pozvaní poslanci v Událostech, komentářích. Podle Heleny Válkové (ANO) byl institut imunity aplikován správně. „Možná že je teď v současné době (…) nedostatečně konkrétní a to vede ke sporům,“ připouští ale. „Poslanecká imunita je tady od toho, aby chránila před neoprávněnou šikanou představitele moci zákonodárné před mocí výkonnou nebo soudní. (…) Skutečně potřebuje Andrej Babiš, aby byl bráněn před sebou samým?“ ptal se Karel Dvořák (STAN). Svůj pohled připojili také Karel Haas (ODS), Kateřina Stojanová (Piráti), Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) a Matěj Gregor (Motoristé). Pořadem provázel Lukáš Dolanský.
Krize bydlení se prohlubuje, zdražují i panelové byty

Bydlení představuje jeden z dlouhodobě skloňovaných problémů, které Česko sužují – z průzkumu Iniciativy pro dostupné bydlení a developerské společnosti Central Group vyplývá, že to tak vnímá téměř polovina obyvatel. Odborná veřejnost opakuje, že aby se růst cen minimálně zastavil, je potřeba zrychlit povolování řízení a odbourat byrokracii. Čím dál tím míň dostupné jsou i byty v panelových domech. Pomoci má nový stavební zákon, jeho podobu ale ještě na přelomu roku část expertů kritizovala.
