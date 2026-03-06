Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle něhož byl let z Jordánska plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že za let uhradí patnáct tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude.
„Situaci jsem ověřoval s českou velvyslankyní v Ammánu, která mi také potvrdila, že cestující za let z Ammánu do Prahy letadlem Smartwings nemuseli nic platit a ani podepisovat žádný závazek k uhrazení částky patnáct tisíc korun,“ řekl Čörgő.
Babiš ve středu uvedl, že cestující nemají za let z Jordánska platit. Ministerstvo zahraničí přitom ve středu napsalo: „Cena letenky je patnáct tisíc korun. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou.“ Babiš to následně ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, nicméně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v týž den odpoledne v Senátu řekl, že cena letu je za nutné náklady, i na taxy a pojištění.
To potvrdili po příletu ve čtvrtek i čeští pasažéři, kteří byli dopředu informováni, že jde o komerční let a předpokládaná cena činí právě patnáct tisíc korun. „Nic jsme neplatili dopředu, jen jsme měli podepsat nějaký závazek,“ řekl jeden z Čechů, který přiletěl z Ammánu.
Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami. V pátek ráno přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Babiš napsal v pátek ráno na síti X, že odletěl první repatriační let do Dubaje.
Menší armádní speciál, který původně mířil do Ománu, se kvůli přetíženosti letiště vrátil do egyptského Šarm aš-Šajchu. Ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Pavel Pešek uvedl v pátek pro Radiožurnál, že vláda využije zmíněný menší airbus pro přepravu občanů, kteří jsou v Izraeli a Jordánsku, z Egypta do Prahy. „Postarali jsme se o občany v Ománu, které měl tento airbus brát, a díky spolupráci s unijními státy a zejména se Slovinskem mohou odletět,“ dodal Pešek.
Podle Peška chtějí se společností Smartwings realizovat další dva lety do Dubaje a jeden a sobotní let z Rijádu. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.
V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, bylo podle systému dobrovolných registrací Drozd registrováno k pátku asi 4900 Čechů, o zhruba pět set méně než ve čtvrtek.
