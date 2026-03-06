Společnost Levné knihy je v insolvenci. Dluží zhruba 133 milionů korun


Insolvenční návrh, podle něj dluží zhruba 133 milionů korun, na sebe podala firma Levné knihy. Uvedla, že ji poznamenala pandemie covidu-19 a také inflace po začátku celoplošné ruské agrese na Ukrajině. Navrhuje, aby soud vyhlásil konkurs na její majetek. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení v pátek 6. března.

Firma v insolvenčním návrhu zmiňuje, že jí v předchozích letech klesly tržby. „Aby nepříznivé časy překlenul, použil Dlužník své finanční rezervy; kýžené stability se však z dlouhodobého hlediska dosáhnout nepodařilo. Na tomto základě Dlužník vyhodnotil, že další výkon podnikatelské činnosti není udržitelný a že je namístě nastalou situaci řešit cestou insolvenčního řízení,“ píše se v návrhu.

Nezajištěným věřitelům firma dluží celkem 103,3 milionu korun. Zajištěnému věřiteli, kterým je Česká spořitelna, pak dluží 29,8 milionu korun. Soud vyzval všechny věřitele, kteří chtějí své pohledávky v insolvenčním řízení uplatnit, aby podali přihlášku u soudu.

Server Forbes popsal, že na situaci své zákazníky upozornila také společnosti Knihobot, která je obchodním partnerem Levných knih. „Chceme vás poprosit, další knihy do Levných knih již nenoste, a to ani v případě, že je prodejna ve vašem okolí stále otevřená. Spolupráce Knihobotu a Levných knih k dnešnímu dni končí,“ napsal podle Forbesu Knihobot v e-mailu.

Firma Levné knihy vznikla v roce 1996. Od roku 2008 pak maloobchodní síť a internetový obchod provozuje jako akciová společnost. Jediným akcionářem je firma Eurofaktor Anstalt, která sídlí ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Levné knihy mají nyní v Česku 49 poboček. Vedle literatury v nich prodávají také hračky, dekorace nebo školní a kancelářské potřeby.

