Zemřela ilustrátorka knih Uhlíře a Svěráka Vlasta Baránková


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 82 let ve středu zemřela brněnská výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková. Patřila k významným představitelkám české knižní ilustrace druhé poloviny 20. století, prosadila se i v zahraničí. Ilustrovala více než 140 titulů pro děti a mládež, podílela se i na ilustracích v knihách a zpěvnících populární dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. O úmrtí informoval syn umělkyně Tomáš Baránek.

Ilustrace Baránkové byly charakteristické jemnou, ale jistou linkou, citlivou barevností a schopností vytvářet imaginativní světy. Ilustrace pro ni nebyla pouhým doprovodem textu, ale svébytným vyprávěním. Kromě Svěráka a Uhlíře také dlouhodobě spolupracovala s básníkem a autorem pro děti Jiřím Žáčkem.

Absolvovala brněnskou Střední uměleckoprůmyslovou školu, a přestože nebyla přijata na Akademii výtvarných umění, pracovala v různých výtvarných profesích – od návrhů hraček a loutek po výstavnictví – než se roku 1969 vydala na dráhu svobodné umělkyně. V šedesátých letech byla členkou brněnského sdružení Mikro65, později přejmenovaného na Skupina 7, které představovalo důležitou generační platformu mladých výtvarníků mimo oficiální proud.

Zásadní kapitolu její kariéry představovala spolupráce se švýcarským nakladatelstvím Bohem Press, které v sedmdesátých a osmdesátých letech vydávalo její ilustrované knihy pro zahraniční trh. Díky této spolupráci se její tvorba dostala do Německa, Švýcarska i dalších zemí a v určitém období byla známější v zahraničí než v tuzemsku.

