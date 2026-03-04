Botox vyřadil velbloudy ze soutěže krásy. Z kulturního dědictví je byznys


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Kazinform, Times of India, The National, Peta, BBC

Porotci soutěže krásy velbloudů v Ománu diskvalifikovali dvacet zvířat, protože majitelé jim upravili vzhled. Kolem velbloudů se točí miliony dolarů a z klání, které má být především připomínkou beduínského kulturního dědictví, se tak stal především byznys.

Soutěž krásy s problematickými účastníky se konala v Maskatu, hlavním městě Sultanátu Omán. Podobné akce se ale pořádají i v dalších monarchiích Perského zálivu. Základním smyslem je udržet význam velbloudů, kteří měli odjakživa důležitou roli v beduínské tradici, a to bez ohledu na modernizaci společnosti.

Velbloudí krásu hodnotí porotci podle všemožných kritérií. Důležité jsou tvar a velikost krku, hrbu a pysků. Hledí se tak na tvar hlavy, vzhled srsti nebo držení těla. Splnění nároků se snaží někteří majitelé napomoci kosmetickými úpravami.

Botox, silikon, hormony

V případě ománské soutěže kontroly odhalily použití kyseliny hyaluronové ke zvětšení pysků a silikonu pro hrb či aplikaci botoxu, aby rysy posuzovaného velblouda působily jemněji. Zaznamenány bylo také užití hormonů stimulujících růst svalů, popisuje agentura Kazinform.

Nejde o ojedinělý případ. Opakovaně byli kvůli nedovolenému zkrášlováni vyloučeni velbloudi z klání v Saúdské Arábii, kde se velbloud považuje za symbol země. K častějším odhalením podvodů napomáhají speciální a čím dál modernější technologie.

Chovatel velbloudů oslavuje své vítězství na festivalu al Dhafra, každoroční oslavě tradic a kultury beduínů ze Spojených arabských emirátů (2024)
Zdroj: Reuters/Amr Alfiky

V roce 2021 neprošly přes porotce čtyři desítky velbloudů. Chovatelé jim zvětšili pysky a nozdry či uvolnili obličejové rysy zvířat vycpávkami. BBC informuje, že se používaly také gumové pásky, aby se zamezilo průtoku krve, což by vedlo k žádoucímu zvětšení některých částí těla.

„Zvířatům ručně vytahují každý den pysky, aby jim je prodloužili,“ popsal listu The National další metody jeden z chovatelů o tři roky dříve, kdy regule kvůli úpravám nesplnilo dvanáct zvířat.

Tamní soutěž je součástí Festivalu krále Abdalazíze, patřícímu k největším slavnostem svého druhu v Perském zálivu. Motivací jsou výhry přesahující 66 milionů dolarů (asi 1,3 miliardy korun). Do soutěže se přitom zapojují vlastníci zvířat i z Francie, Ruska či Spojených států. Z dostihových koní se mnozí přeorientovali na lukrativnější „koráby pouště“.

Pražská zoo by mohla z Mongolska získat ohrožené velbloudy divoké
Skupina divokých velbloudů

Prestižní zvíře, které má pas

Nejen na saúdských velbloudích festivalech se velbloudi prodávají za ceny dosahující až statisíců dolarů za kus. Velbloudi byli v regionu po staletí důležitým prostředkem pro cestování a dopravu a trh s nimi tam stále vzkvétá, neboť jejich vlastnictví dává majitelům určitý společenský status a prestiž.

Magazín Forbes podotýká, že soutěže krásy nejsou trhy s hospodářskými zvířaty, ale velkolepými přehlídkami, na nichž představuje špičkový velbloud investicí s rodokmenem coby součást mnohamilionového byznysu.

Ve Spojených arabských emirátech se velké obchody pojí s reprodukčním klonováním velbloudů, kdy se používá metoda přenosu buněčného jádra z tělní buňky do bezjaderného vajíčka. První úspěšný pokus se podařil v roce 2009 a v roce 2023 agentura Reuters informovala, že ceněných zvířat se takto replikuje několik desítek ročně.

Velbloudi v centru zabývajícím se výzkumem a vývojem nových klonovacích technik pro reprodukci těchto zvířat, Dubaj (2023)
Zdroj: Reuters/Rula Rouhana

Soutěže krásy jsou jedním z důvodů, protože klonováním lze řízeně dosahovat požadovaných estetických kvalit zvířete. Nebo mu třeba přidat na rychlosti pro závody, další oblíbenou zábavu poháněnou s velkými penězi.

Začátkem února Saúdská Arábie oznámila, že začne vydávat cestovní pasy pro všechny velbloudy, kteří v království žijí. Předloni dosahoval jejich počet podle odhadů vlády přibližně k 2,2 milionu. Pomocí tohoto kroku chtějí úřady vytvořit spolehlivou databázi, která umožní lépe spravovat stáda ceněných zvířat.

Ochránci zvířat varují před týráním

Informace o diskvalifikaci z ománské soutěže se rychle rozšířila i mimo Omán a otevřela debatu o tom, kam až jsou majitelé kvůli vítězství ochotni zajít. Organizátoři zdůrazňují, že estetické zákroky u velbloudů jsou nepřípustné, protože úpravy by podkopaly standardy chovu a proměnily přehlídku kulturního dědictví v pouhou umělou show, uvádí list The Time of India.

Komentující na sociálních sítích vylepšená zvířata s nadsázkou označila za „velbloudí Kardashianovy“ s odkazem na rodinný klan amerických celebrit, známých mimo jiné i různými estetickými zákroky.

Méně zábavně už zní varování veterinářů, že kosmetické a další zásahy do vzhledu představují pro velbloudy zdravotní rizika a zbytečné utrpení. Kromě bolesti způsobené samotným vpichem a zákrokem hrozí infekce, chronický zánět či poškození tkáně a hormonální problémy. Organizace PETA bojující za práva zvířat mluví o týrání a samotnou soutěž považuje za krutou „frašku“. Přispívá k dalšímu vykořisťování velbloudů využívaných komerčně pro zábavu.

Hladoví velbloudi žerou igelitové sáčky a umírají. Výzkum varuje před dopadem plastů na souši
Velbloudi

