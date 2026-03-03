Internet řeší, jestli má Jim Carrey „klon“


Organizátoři francouzských filmových cen César musí vysvětlovat, že Jim Carrey není „klon“. Spekulace o náhradníkovi se objevily záhy poté, co kanadsko-americký herec převzal v Paříži čestné ocenění. Jeho vzezření se přitom odlišovalo od jeho běžné image. Problém s falešným versus pravým Jimem Carreym se už před jedenácti lety řešil i na cenách Český lev.

Jim Carrey hrál před čtvrt stoletím muže s rozdvojenou osobností, jehož dvě „poloviny“ soupeří o jednu dívku. Komedie Já, mé druhé já a Irena připomíná dohady, které se vyrojily po účasti známého filmového komika na francouzských filmových cenách César.

Muž, jenž se 26. února objevil na scéně pařížské Olympie, si totiž podle mnohých s Carreym příliš podobný nebyl. Na základě záběrů ze slavnostního večera tak komentující na sociálních sítích soudili, že ho při přebírání čestného ocenění zastoupil náhradník, všímá si například největší pařížský deník Le Parisien.

Paruka, satanisté a staré „přiznání“

„Je mi líto, ale šance, že je to skutečně Jim Carrey, je nulová. Neříkám, že je to klon nebo nějaká pitomá iluminátská blbost, ale z nějakého důvodu zjevně používá dvojníka, který ho zastupuje,“ citoval server The Hollywood Reporter jako příklad příspěvek na účtu z X s 47 tisíci sledujícími. Vznikaly ale i konspirační teorie, jejichž šiřitelé jsou přesvědčeni o tom, že Carreyho nahradil klon, vytvořený třeba satanisty.

Víceméně divoké teorie zdánlivě potvrzovalo staré video z talk show, kde herec mluví o tom, že se paparazzi snaží přelstít tím, že bulvárním fotografům podstrčí svého dvojníka.

Domněnky o falešném Carreym jen umocnil instagramový příspěvek drag umělce Alexise Stonea. Ten zveřejnil fotkou herce s latexovou maskou hlavy, zubní protézou a parukou – doprovozené stručným popiskem: „Alexis Stone jako Jim Carrey v Paříži“. Zpěvačka Katy Perry připojila v diskusi emodži terče a herečka Megan Foxová podotkla, že „potřebuje vědět, jestli je to pravda“.

To vše si někteří uživatelé internetu spojili s dojmem, že hercův obličej na fotografiích z cen je pozměněný oproti tomu, jak si ho pamatují, a že ani hercova gestikulace neodpovídá jeho naturelu. Navíc děkovnou řeč pronesl francouzsky, ač francouzsky neumí. Vzpomenul v ní, že předci pocházeli z Francie, než zhruba před třemi sty lety odešli do Kanady, uvádí francouzská stanice RTL.

Byl to on, ujišťují organizátoři

Fáma tvrdící, že stejně nemluvil on, se rozšířila natolik, že ji musely popřít francouzská filmová akademie i okolí herce. Carreyova dlouholetá mluvčí Marleah Leslieová ujistila server TMZ, že do Paříže opravdu přijel skutečný Jim Carrey.

Za „nepodstatné“ označil spekulace Grégoire Caulier z vedení cen César. Pro magazín Variety vysvětlil, že návštěva Jima Carreyho se plánovala už od léta a že herec „pracoval měsíce na svém projevu ve francouzštině“. Pilné studium cizího jazyka ale zůstává „kauzou“ s dvojníkem zastíněno.

Jediný Carreyho „klon“, který se tak na pódiu ocitnul, byl moderátor Benjamin Lavernhe, když v rámci show napodobil postavu z filmu Maska známého spektakulárními proměnami.

Proslavil ho obličej

Další rozměr této poněkud tragikomické situaci dodává, že proslavit se pomohl Carreymu právě jeho obličej. Přesněji komika založená na grimasách a šklebech doprovázených kousky, které herci umožňovala obdivuhodná ohebnost. I když po prvních filmech někteří kritici Carreyho řadili do škatulky pitvořivých klaunů.

Svůj „gumový obličej“ dovedl prodat ve filmu Ace Ventura: Zvířecí detektiv, který z něj udělal hvězdu, v komediálním hitu Blbý a blbější a především ve filmovém zpracování komiksu Maska. Ve filmech Truman Show či Věčný svit neposkvrněné mysli dokázal divákům i kritikům, že dovede i zvážnět.

Jim Carrey na premiéře (a plakátu) k filmu Ježek Sonic 3 (2024)
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Po pokusu o Návrat blbýho a blbějšího v roce 2014 nastalo v Carreyho kariéře poněkud hluché místo, to ale herec začal zaplňovat, když kývnul na roli v adaptaci videohry Ježek Sonic a také v seriálu K smíchu, kde hraje životem zklamaného dětského komika. Ostatně komika ztvárnil už ve filmu Miloše Formana Muž na Měsíci.

Jim Carrey (ne)byl i na Českých lvech

V českých divácích může dvojník Jima Carreyho na filmových cenách vyvolat pocit déjà vu. Když se totiž v roce 2015 udělovaly ceny Český lev, tak v přímém televizním přenosu přišel na pódium nečekaně muž, vystřelil konfety a zase odešel. Moderátorka večera Lucie Výborná ho představila jako komika Jima Carreyho.

Pořadatelé se ovšem stali terčem mystifikace Kamila Bartoška alias Kazmy a jeho týmu. Ti později prozradili, že se domluvili s produkční společností, která v Česku pracuje na zahraničních reklamách. Firma měla předstírat, že Carrey zrovna v Praze natáčí spot – ačkoliv ve skutečnosti nic netušící herec pobýval v té době v Los Angeles.

Falešná produkční pořadatele Českých lvů informovala o tom, že je hvězda v Praze a mohla by se případně udílení cen zúčastnit. Upozornila, že vše ale musí zůstat v utajení.

Dvojník Jima Carreyho na předávání Českých lvů
Zdroj: ČTK/Vít Šimánek

V bulváru se pak „náhodou“ objevily komikovy snímky při procházce na Malé Straně, v počítači stačilo jen upravit obličej. Spřátelení moderátoři v rádiích zas do éteru vypustili zprávu, že Carrey byl spatřen v pražských uličkách. Na předávání ocenění pak přišel jeho dvojník, jemuž k věrnější podobě dopomohli profesionální maskéři. Na pódiu pobyl pár vteřin a celá skupina rychle zmizela zadním vchodem.

Mystifikační akce se donesla až k pravému Jimu Carreymu. „Podívejte se, jsem zajímavější než ceny Oscar, a to sedím na gauči a jím brambůrky,“ připsal k odkazu na zahraniční článek o jeho dvojníkovi.

