Tata Bojs vydali album V původním snění


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Tata Bojs vydávají nové album
Zdroj: ČT24

Kapela Tata Bojs vydává svou jedenáctou studiovou desku. Album V původním snění je hudební směsí rokenrolu, taneční energie i balad.

Mezi posledním studiovým albem Jedna nula a aktuální novinkou uplynulo šest let, v nichž Tata Bojs stihli uvést dokumentární film o sobě a vydat koncertní záznam i vinylové EP. Písničky z něj jsou i součástí nahrávky V původním snění. Skladeb je na jedenáctém albu celkem jedenáct.

„Myslím, že písničky jsou pestré a vynořují se z nich pro nás pořád aktuální témata, jako jsou třeba komunikace i její absence, prázdnota i přeplněnost, svoboda slova i její ohrožení, víra, věrnost i jejich nepřítomnost, vzpomínky na dětství, nové začátky i konce, ale všechno je to tak nějak nejasné, jako by rozostřené a v mlze,“ uvedl zpěvák a bubeník Milan Cais.

Tata Bojs při natáčení alba V původním snění
Zdroj: Suprahon/Petr Kopal

Tata Bojs založil na konci osmdesátých let se svým tehdejším spolužákem ze základní školy Markem Huňátem alias Mardošou. Znají se ale už od školky a hrají spolu téměř čtyřicet let. „Jeden text jsme napsali společně, aniž bychom psali společně,“ prozradil Cais k přípravám nové desky. Ze dvou nápadů na stejné téma nakonec vznikla písnička jedna.

V původním snění je deskou o snech, fantazii, filmu i o přechodu z první do třetí osoby. „Protože se někdy špatně člověku něco vyjadřuje na plnou pusu a převést to na třetí osobu je takový dobrý pomocníček,“ vysvětlil Mardoša.

K vizuální podobě desky inspirovala Caise, který je rovněž výtvarníkem, návštěva hvězdárny, kde viděl snímek úplného zatmění slunce. Snímek pořídili na Antarktidě dva astronomové a oba se prý chystají i na koncert Tata Bojs. Kapela totiž novou desku doprovází koncerty napříč Českem, jejichž součástí jsou opět i projekce.

Hudba je pro nás droga, říká Cais k dokumentu o Tata Bojs
Z dokumentu tata_bojs.doc

Výběr redakce

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

před 29 mminutami
Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami
Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Tata Bojs vydali album V původním snění

Kapela Tata Bojs vydává svou jedenáctou studiovou desku. Album V původním snění je hudební směsí rokenrolu, taneční energie i balad.
před 1 hhodinou

VideoŠkrty v kultuře vyvolaly rozruch. Umělci se obávají o budoucnost institucí

Vláda Andreje Babiše (ANO) letos snižuje rozpočet ministerstvu kultury oproti loňsku o dvanáct procent. Umělci, divadelníci i třeba lidé na literární scéně se tak obávají o osud svých institucí. Týká se to například i literárního časopisu Host, který se spoléhá na veřejné zdroje – podporuje ho město Brno, ale třeba i ministerstvo kultury. „Čtyřicet procent už je opravdu hodně. Už myslím, že byste musel uvažovat o zrušení úvazků, že se časopis bude tisknout na horší papír, nebo vydáte méně čísel ročně,“ uvedl šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zprávy o čtyřicetiprocentním škrtu označil za dezinformace. V příštích dnech chce ministerstvo s profesními asociacemi o škrtech v rozpočtu jednat.
včera v 06:00

Kontrarevolucionář v hollywoodském stylu. KLDR zatraktivňuje propagandu

V novém propagandistickém filmu, který letos odvysílala severokorejská televize, se kontrarevolucionář neúspěšně pokusí o atentát na někdejšího vůdce Kim Čong-ila. Fiktivní příběh překvapuje akčními scénami a navazuje na trend filmařů KLDR točit ve stylu Hollywoodu. Chtějí tak konkurovat zahraniční produkci, která se k Severokorejcům i přes zákazy dostává. A nabídnout propagandu v atraktivním balení.
28. 2. 2026

Warner Bros. podepsala smlouvu o převzetí s Paramountem

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters. Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026

Kvíz: „Jen sympaťáci umírají mladí.“ Znáte dobře Červeného trpaslíka?

Ve věku sedmdesáti let zemřel britský režisér a scenárista Rob Grant, jeden ze spolutvůrců britského sci-fi sitkomu Červený trpaslík, informovala ve čtvrtek britská média. Připomeňte si osudy posádky lodi, která bloudí v hlubinách vesmíru, prostřednictvím kvízu.
27. 2. 2026

Francouzského Césara za nejlepší film získal L'Attachement

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L'Attachement“ režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tři z celkových osmi nominací.
27. 2. 2026

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
26. 2. 2026

Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
26. 2. 2026
Načítání...