Tata Bojs vydali album V původním snění

Kapela Tata Bojs vydává svou jedenáctou studiovou desku. Album V původním snění je hudební směsí rokenrolu, taneční energie i balad.
Mezi posledním studiovým albem Jedna nula a aktuální novinkou uplynulo šest let, v nichž Tata Bojs stihli uvést dokumentární film o sobě a vydat koncertní záznam i vinylové EP. Písničky z něj jsou i součástí nahrávky V původním snění. Skladeb je na jedenáctém albu celkem jedenáct.
„Myslím, že písničky jsou pestré a vynořují se z nich pro nás pořád aktuální témata, jako jsou třeba komunikace i její absence, prázdnota i přeplněnost, svoboda slova i její ohrožení, víra, věrnost i jejich nepřítomnost, vzpomínky na dětství, nové začátky i konce, ale všechno je to tak nějak nejasné, jako by rozostřené a v mlze,“ uvedl zpěvák a bubeník Milan Cais.
Tata Bojs založil na konci osmdesátých let se svým tehdejším spolužákem ze základní školy Markem Huňátem alias Mardošou. Znají se ale už od školky a hrají spolu téměř čtyřicet let. „Jeden text jsme napsali společně, aniž bychom psali společně,“ prozradil Cais k přípravám nové desky. Ze dvou nápadů na stejné téma nakonec vznikla písnička jedna.
V původním snění je deskou o snech, fantazii, filmu i o přechodu z první do třetí osoby. „Protože se někdy špatně člověku něco vyjadřuje na plnou pusu a převést to na třetí osobu je takový dobrý pomocníček,“ vysvětlil Mardoša.
K vizuální podobě desky inspirovala Caise, který je rovněž výtvarníkem, návštěva hvězdárny, kde viděl snímek úplného zatmění slunce. Snímek pořídili na Antarktidě dva astronomové a oba se prý chystají i na koncert Tata Bojs. Kapela totiž novou desku doprovází koncerty napříč Českem, jejichž součástí jsou opět i projekce.