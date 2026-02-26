Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
Tisíce jarních rostlin zahradníci Pražského hradu musejí chystat od podzimu, aby měly na přelomu února a března správnou výstavní formu. Výstavu Předjaří pořádá Pražský hrad podesáté, za covidové pandemie měla pauzu.
Návštěvníci uvidí například tulipány, narcisy nebo hvězdníky. Nechybí ale ani ladoňka nebo hortenzie či klívie. Jednotlivých rostlin je celkem na dva tisíce. „Cibuloviny putují mezi chladem, teplem, zimním světlem i stínem podle ověřeného postupu tak, aby bylo kvetení načasované právě na tento termín výstavy. Díky tomu tu spolu rozkvétají rostliny, které by se v přírodě míjely o celé měsíce,“ vysvětlila ředitelka parků a zahrad Pražského hradu Helena Pánková.
Jednotlivé odrůdy narcisů nebo hvězdníků se liší barvou, velikostí i tvarem. Pro některé jsou hradní zahrady přirozeným stanovištěm. Vidět lze například přirozeně kvetoucí sněženky. „Talovíny už nám v zahradě pomalu odkvétají,“ podotkl vedoucí Královské zahrady Michal Břicháček. O rostliny jim celkově pečuje téměř třicítka zahradníků.
První tulipány v Evropě rostly prý na Hradě
Cibuloviny jsou s Královskou zahradou spojeny i historicky. „Traduje se, že jako první místo v Evropě, kde byly vůbec vysazeny tulipány, bylo právě toto místo, protože tehdejší vládnoucí rod Habsburků měl velvyslance u sultána v Osmanské říši. Byl to renesanční vědec Ghiselin de Busbecq, který sbíral květiny a nechával cibuloviny zasílat do Evropy,“ upřesnila Pánková.
Výtvarné práce doplňující výstavu Předjaří mají různé žánry. Kurátor Vít Novák se inspiroval konceptem Modern Nature britského umělce a queer aktivisty Dereka Jarmana, který podle své knihy založil umělecky pojatou zahradu u jaderné elektrárny na mořském pobřeží. Mladí umělci měli na jeho myšlenky reagovat, malovali, tkali tapiserii nebo připravili zvukovou instalaci.
Předjaří zůstane v Královské zahradě přístupné do 8. března.