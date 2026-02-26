Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Začíná výstava Předjaří
Zdroj: ČT24

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.

Tisíce jarních rostlin zahradníci Pražského hradu musejí chystat od podzimu, aby měly na přelomu února a března správnou výstavní formu. Výstavu Předjaří pořádá Pražský hrad podesáté, za covidové pandemie měla pauzu.

Návštěvníci uvidí například tulipány, narcisy nebo hvězdníky. Nechybí ale ani ladoňka nebo hortenzie či klívie. Jednotlivých rostlin je celkem na dva tisíce. „Cibuloviny putují mezi chladem, teplem, zimním světlem i stínem podle ověřeného postupu tak, aby bylo kvetení načasované právě na tento termín výstavy. Díky tomu tu spolu rozkvétají rostliny, které by se v přírodě míjely o celé měsíce,“ vysvětlila ředitelka parků a zahrad Pražského hradu Helena Pánková.

Z výstavy Předjaří: Zahrada malých gest v Královské zahradě
Zdroj: ČTK/Ondřej Deml

Jednotlivé odrůdy narcisů nebo hvězdníků se liší barvou, velikostí i tvarem. Pro některé jsou hradní zahrady přirozeným stanovištěm. Vidět lze například přirozeně kvetoucí sněženky. „Talovíny už nám v zahradě pomalu odkvétají,“ podotkl vedoucí Královské zahrady Michal Břicháček. O rostliny jim celkově pečuje téměř třicítka zahradníků.

První tulipány v Evropě rostly prý na Hradě

Cibuloviny jsou s Královskou zahradou spojeny i historicky. „Traduje se, že jako první místo v Evropě, kde byly vůbec vysazeny tulipány, bylo právě toto místo, protože tehdejší vládnoucí rod Habsburků měl velvyslance u sultána v Osmanské říši. Byl to renesanční vědec Ghiselin de Busbecq, který sbíral květiny a nechával cibuloviny zasílat do Evropy,“ upřesnila Pánková.

Z výstavy Předjaří: Zahrada malých gest v Královské zahradě
Zdroj: ČTK/Ondřej Deml

Výtvarné práce doplňující výstavu Předjaří mají různé žánry. Kurátor Vít Novák se inspiroval konceptem Modern Nature britského umělce a queer aktivisty Dereka Jarmana, který podle své knihy založil umělecky pojatou zahradu u jaderné elektrárny na mořském pobřeží. Mladí umělci měli na jeho myšlenky reagovat, malovali, tkali tapiserii nebo připravili zvukovou instalaci.

Předjaří zůstane v Královské zahradě přístupné do 8. března.

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
před 7 mminutami

Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
před 1 hhodinou

Bráchova reakce mě dojala, říká režisérka oceněného dokumentu o závislosti

Jako krásné, ale zároveň děsivé vnímá režisérka Pepa Lubojacki reakce diváků z festivalu Berlinale na svůj dokument. Potvrdily jí, že její zkušenost není ojedinělá. V koprodukčním česko-slovenském snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato zachytila boj se závislostí ve vlastní rodině. Z Berlinale si odvezla cenu pro nejlepší dokumentární film. Mluvila o něm i s Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.
před 7 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Drobná nehoda, Čaroděj z Kremlu či Presleyho koncerty

Do tuzemských kin míří oceněné filmy i jeden koncertní snímek. Drobná nehoda je temná groteska o pomstě politického vězně a vítězný snímek z festivalu v Cannes od íránského režiséra Džafara Panahího. Kritika na stejné přehlídce popsala jako tísnivý procedurální thriller další kinonovinku – francouzský Případ 137. Drama Čaroděj z Kremlu má být pohledem do zákulisí ruské politiky, v hlavních rolích s Paulem Danem a Judem Lawem. A hudební dokument EPiC: Elvis Presley in Concert se vrací k sedmiletému koncertování krále rokenrolu v Las Vegas.
před 8 hhodinami

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
před 20 hhodinami

VideoV Ostravě chystají loutkovou Kytici

Několik druhů loutek i divadelních technik se objeví v baladách Karla Jaromíra Erbena. Jeho sbírku Kytice na jeviště převedli v ostravském Divadle loutek. Scénografie vychází z tradičního českého loutkového divadla. Premiéru bude mít představení na konci března.
před 23 hhodinami

Do kin vstupuje Čaroděj z Kremlu. S obrazem Putina kouzlí možná až moc

V době čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu uvádí česká kina politický thriller Čaroděj z Kremlu. Hraný snímek francouzského režiséra Oliviera Assayase popisuje nástup Vladimira Putina k moci a postupné formování nového mocenského systému. Ruského vůdce hraje Jude Law. Podle některých kritiků jde snímek příliš na ruku obrazu Putina, jaký se Západu snaží podsunout Rusko.
včera v 16:56

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
24. 2. 2026
