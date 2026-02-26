VideoFilmové premiéry: Drobná nehoda, Čaroděj z Kremlu či Presleyho koncerty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Filmové premiéry (26. 2. 2026)
Zdroj: ČT24

Do tuzemských kin míří oceněné filmy i jeden koncertní snímek. Drobná nehoda je temná groteska o pomstě politického vězně a vítězný snímek z festivalu v Cannes od íránského režiséra Džafara Panahího. Kritika na stejné přehlídce popsala jako tísnivý procedurální thriller další kinonovinku – francouzský Případ 137. Drama Čaroděj z Kremlu má být pohledem do zákulisí ruské politiky, v hlavních rolích s Paulem Danem a Judem Lawem. A hudební dokument EPiC: Elvis Presley in Concert se vrací k sedmiletému koncertování krále rokenrolu v Las Vegas.

O závislosti lidé nemluví, říká režisérka oceněného dokumentu. Chce to změnit

Jako krásné, ale zároveň děsivé vnímá režisérka Pepa Lubojacki reakce diváků z festivalu Berlinale na svůj dokument. Potvrdily jí, že její zkušenost není ojedinělá. V koprodukčním česko-slovenském snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato zachytila boj se závislostí ve vlastní rodině. Z Berlinale si odvezla cenu pro nejlepší dokumentární film. Mluvila o něm i s Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.
před 2 mminutami

VideoFilmové premiéry: Drobná nehoda, Čaroděj z Kremlu či Presleyho koncerty

před 1 hhodinou

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
před 13 hhodinami

VideoV Ostravě chystají loutkovou Kytici

Několik druhů loutek i divadelních technik se objeví v baladách Karla Jaromíra Erbena. Jeho sbírku Kytice na jeviště převedli v ostravském Divadle loutek. Scénografie vychází z tradičního českého loutkového divadla. Premiéru bude mít představení na konci března.
před 16 hhodinami

Do kin vstupuje Čaroděj z Kremlu. S obrazem Putina kouzlí možná až moc

V době čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu uvádí česká kina politický thriller Čaroděj z Kremlu. Hraný snímek francouzského režiséra Oliviera Assayase popisuje nástup Vladimira Putina k moci a postupné formování nového mocenského systému. Ruského vůdce hraje Jude Law. Podle některých kritiků jde snímek příliš na ruku obrazu Putina, jaký se Západu snaží podsunout Rusko.
před 18 hhodinami

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
24. 2. 2026

„Já v zoo.“ První YouTube video se dostalo do muzea

Do sbírek londýnského Muzea královny Viktorie a prince Alberta (V&A) přibylo vůbec první video uveřejněné na YouTube. S Názvem „Me at the Zoo“ (Já v zoo) ho na videoplatformu v roce 2005 nahrál její spoluzakladatel Jawed Karim.
24. 2. 2026

Nové písně U2 jsou nekrology zabitých v USA i Íránu

Irská kapela U2 vydala téměř po deseti letech nové singly. Reaguje v nich na politickou situaci ve Spojených státech i ve světě. Hudebníci v písních reflektují mimo jiné jednání agentů amerického imigračního a celního úřadu.
24. 2. 2026
