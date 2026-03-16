Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24, Norwegian Tech News, Science Direct

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.

Fenomén se rozhodl prozkoumat norský badatel Anders Hagen Jarmund. A to na základě vlastní zkušenosti. Podařilo se mu totiž přilepit si k zábradlí vlastní jazyk. „Pocházím z malého městečka jménem Hattfjelldal, kde je v zimě docela zima,“ uvedl. „Nepamatuji si už, jestli šlo o rozcestník nebo sloup veřejného osvětlení za školou, ale pamatuji si, že jsem ho olízl a jazyk mi přimrzl.“

V Norsku nebyl s touto zkušeností ani zdaleka sám. „Zažili to i moji kamarádi a pak jsme přemýšleli, jestli je vlastně nebezpečné, když se vám jazyk přilepí na sloup veřejného osvětlení nebo na zábradlí,“ řekl pro norský odborný web Norwegian Tech News.

Zatímco v Česku berou varování vážně všichni, kdo viděli v Obecné škole žáka Rosenheima vyplivovat kusy svého krvácejícího jazyka, v Norsku byl problém natolik vážný, že ho musely řešit dokonce i úřady. Roli v tom hrál samozřejmě i fakt, že v této severské zemi bývá zima častěji, takže jsou podobné incidenty běžnější.

V Norsku se vláda tímto problémem zabývala natolik, že v roce 1998 přijala předpisy zakazující použití nezakrytého kovu na dětských hřištích. „Ale je to opravdu tak nebezpečné?“ ptal se Anders Hagen Jarmund. A rozhodl se najít odpověď.

Jarmund zjistil, že ve většině případů olíznutí kousku zmrzlého kovu pravděpodobně nezpůsobí vážné zranění. Není totiž obtížné přimrzlý jazyk odlepit. „Kov je třeba zahřát, aby se uvolnil – třeba na něj dýchat nebo použít trochu teplé vody. Ať už uděláte cokoli, v žádném případě jazyk nestrhávejte,“ radí Jarmund.

S kolegy na toto téma vydal dvě odborné studie v recenzovaných lékařských časopisech. Přistoupil k tématu nejen teoreticky, tedy prohledáním důkazního materiálu, ale uchýlil se i k pokusům v praxi. Na tomto místě je důležité říci, že celý výzkum provedl ve svém volném čase, bez jakýchkoliv dotací.

V lékařské literatuře Jarmund nenašel nic. A tak se společně s přáteli, kteří mu ve výzkumu pomáhali, rozhodl prozkoumat sociální sítě a také staré noviny od roku 1748. Protože jsou už v Norsku většinou digitalizované, nebylo to tak náročné, jak to může znít.

Nejstarší zmínku o „zábradlovém incidentu“ našel tým badatelů v tisku z roku 1848, celkem jich dohledal 856. Některé z nich ale byly natolik zajímavé, že si zasloužily zmínku ve více než jedněch novinách, takže ve skutečnosti mohl Jarmund analyzovat jen 113 jednotlivých případů. A to už stačilo na statistickou analýzu.

Nejčastější obětí „tundrového jazyka“, jak fenomén pracovně pojmenovali, jsou pětileté děti. Vzorek je také vyváženější než scéna v Obecné škole – zatímco ve filmu se k zábradlí přilepí trojice chlapců, v Norsku tvořili jen šedesát procent postižených. A nakonec nejdůležitější výsledek: většina případů „tundrového jazyka“ neměla žádné následky, případně byly dopady na zdraví dětí jen velmi mírné.

Návštěvu lékaře vyžadovalo jen osmnáct procent případů, nejčastěji kvůli takzvané avulzi, tedy odtržení kousku jazyka ze zmrzlého kovu.

Pak nastal čas na experimentální studii, v níž se autoři chtěli dozvědět, kolik síly je potřeba k uvolnění jazyka, jak ho nepoškodit a další důležité detaily. Hned na začátku, když si stanovovali princip pokusu, narazili na základní problém: nenašli téměř žádné dospělé dobrovolníky, kteří byli ochotní nechat se přilepit jazykem k namrzlému zábradlí.

Nakonec tedy skončili u jazyků získaných od prasat z místních jatek. Ukázalo se, že k zábradlí, pokud se nasliní, přilnou stejně dobře jako lidské. Při pokusech o oddělení jazyka došlo v 54 procentech k jeho poškození, čím silněji se tahalo, tím víc stoupala šance, že se to stane.

Aby se něco takového stalo, musela být pořádná zima: největší pravděpodobnost byla mezi minus pěti a minus patnácti stupni Celsia. Když je tepleji, tak jazyk nepřimrzne, když je extrémně chladno, tak jazyk během pár sekund promrzne natolik, že už nepřimrzne.

Na závěr je nutné dodat: „Kovové předměty se vlivem mrazu stávají lepkavými. Je nebezpečné na takové předměty sahat, nebo je dokonce olizovat.“

Výběr redakce

V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

09:54Aktualizovánopřed 5 mminutami
Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

13:06Aktualizovánopřed 40 mminutami
Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

10:30Aktualizovánopřed 40 mminutami
Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

03:15Aktualizovánopřed 58 mminutami
Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

12:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

před 1 hhodinou
V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje

V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje

před 1 hhodinou
Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
před 56 mminutami

Zelená vlna míří na sever. Němečtí vědci popsali, jak změna klimatu mění lesy

Lesy podstupují řadu proměn. Některé jsou sezonní, jiné dlouhodobější a souvisejí s klimatem. Nová studie teď popsala, jak se posouvají linie stromů směrem k severu – a to včetně míst, kde to vědci nepředpokládali.
před 3 hhodinami

Slunce migrovalo ze srdce galaxie s hvězdnými dvojčaty, naznačuje výzkum

Slunce se narodilo v centru Mléčné dráhy, tedy v ideálních podmínkách pro vznik hvězd. Pak se ale přesunulo do míst, kde jsou nejlepší podmínky pro vznik života. Ukazuje to nová studie založená na datech z evropské družice.
před 6 hhodinami

Zoo se mění v domovy zvířecích důchodců. Nutí je to i k utrácení zdravých kusů

Několik trendů vede společně k tomu, že zoologické zahrady chovají stále víc přestárlých zvířat a nemají kvůli tomu prostory pro rozmnožování těch důležitých. Popsala to rozsáhlá zahraniční studie, ale trend potvrdily pro ČT24 i některé české zoo.
včera v 09:03

Alternativní Nobelovy ceny končí v USA. Míří do země, která dala světu Einsteina a kukačky

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
14. 3. 2026

Déšť jako zbraň. Vojenská meteorologie je pro moderní války zásadní

Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
13. 3. 2026

Čeští vědci využívají AI k hledání „překlepů“ v mozku

Najít v mozku drobné problémy, které mohou jednou přerůst třeba v Alzheimerovu chorobu, to je cílem výzkumu Milana Němého z ČVUT. Využití při tom má umělá inteligence.
13. 3. 2026

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky. Ve čtvrtek večer pak NASA informovala, že start mise Artemis II, při které astronauti obletí Měsíc, by mohl proběhnout 1. dubna.
12. 3. 2026Aktualizováno12. 3. 2026
