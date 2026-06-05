Začalo Archeologické léto. Vědci nabízejí veřejnosti nahlédnout do života předků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AV ČR, ČTK

Vypravit se po stopách dávných Keltů, projít se po zaniklé středověké vesnici, nahlédnout do práce archeologů přímo v terénu nebo objevit pozůstatky nedávné historie skryté pod povrchem měst i krajiny. To vše nabídne sedmý ročník Archeologického léta, oblíbené prázdninové akce pro všechny milovníky historie, archeologie a poznávání neobvyklých míst.

V letošním ročníku si zájemci budou moci prohlédnout zejména pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice a historické hrady. Zapojit se bude možné i do exkurzí k aktuálním archeologickým výzkumům, při kterých lze sledovat práci archeologů, od odkrývání terénu přes dokumentaci nálezů až po jejich interpretaci. Zájemci se budou moci také seznámit s původními technologiemi a řemeslnými postupy předků.

Rezervace je podmínkou účasti a lze ji provést na webových stránkách u jednotlivých událostí. Většina exkurzí je zdarma. Archeologické léto koordinují Archeologické ústavy Akademie věd v Praze a Brně.

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Dějiny staré i nové

Součástí programu jsou i místa spojená s nedávnou českou historií. „Návštěvníci se letos podívají například do sovětského bunkru v Mladoticích nebo na pražskou Letnou, kde archeologové zkoumali pozůstatky pracovního tábora vybudovaného při stavbě Stalinova památníku,“ uvedl Jaroslav Řídký z pražského archeologického ústavu. Podle něj přispívá výzkum podobných lokalit k lepšímu poznání dějin minulého století.

Na hradišti Zámka v pražských Bohnicích se zájemci budou moci setkat s archeology z pražského pracoviště Národního památkového ústavu, kteří tam provedli zjišťovací výzkum a představí jeho nejnovější poznatky.

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Na pravěkém hradišti ve Stradonicích u Pátku na Lounsku si návštěvníci prohlédnou jeho neobvyklý šestiúhelníkový půdorys a unikátní systém opevnění. Jednotlivé části hradiště byly vybudovány rozdílnými stavebními technikami, což podle archeologů naznačuje spolupráci několika komunit z širšího okolí.

Experimentální archeologie a stará řemesla

Zájemci o období středověku budou moci navštívit známé i méně známé hrady a tvrze, na kterých archeologové přiblíží každodenní život šlechty, obranné strategie i proměny krajiny v průběhu staletí. „V nabídce bude i jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších moravských hradů, hrad Veveří, kde se aktuálně uskutečňuje archeologický výzkum,“ uvedla Zdenka Filipová z brněnského archeologického ústavu.

Součástí programu jsou také ukázky experimentální archeologie, které přibližují původní technologie a řemeslné postupy našich předků. Na hradě Šelmberk na Táborsku se uskuteční keramický a dehtářský workshop, během něhož se účastníci také dozvědí více o různých způsobech získávání dehtu a jeho dalším využití při výrobě kolomazi či smoly.

Na organizaci Archeologického léta se vedle archeologických ústavů v Praze a Brně podílejí desítky regionálních muzeí, památkových institucí a dalších odborných pracovišť z celé země.

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