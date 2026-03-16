Magnesia Litera zná své nominace. Přihlášených knih bylo rekordně mnoho

Nominace na Magnesii Literu 2026 za prózu mají Dora Kaprálová za Mariborskou hypnózu, Magdaléna Platzová za Fáze jedné ženy a Ladislav Šerý za Tajný život institucí. Finálové trojice zná všech jedenáct kategorií. Vyhlášení cen včetně Knihy roku 2025 se uskuteční 18. dubna v pražském Stavovském divadle.
Mariborská hypnóza Kaprálové figuruje rovněž mezi finalisty Cen literární kritiky, které jejich pořadatelé udělí 25. března. Autorka neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem Drago Jančarem. Postupy blízkými magickému realismu líčí podle poroty příběhy skutečné i smyšlené.
Fáze jedné ženy představují podle anotace vyzrálý povídkový soubor. V centru pozornosti spisovatelky Platzové stojí ještě nedospělé hrdinky. I když autorka vychází z osobní zkušenosti, nejde o literární autobiografii.
Šerý Tajným životem institucí navazuje na své dřívější texty. Analyzuje jednu z tváří současné společnosti, a to podle poroty sugestivní formou lamentace. Poukazuje na individuální pohodlnost, morální rezignaci či zbabělost jako na příčinu kritizovaného stavu.
Nominaci za poezii mají Jakimiv, Hradecký a Jursa
Nominace v kategorii poezie dostala Iva Jakimiv za sbírku Onde, za neokázalou a civilní výpověď o lidském nitru. Nominovaná sbírka Náměstí Práce Daniela Hradeckého představuje podle poroty rozhorlenou a epickou poezii s občanským zaujetím. Třetí finalista Radovan Jursa, který je kardiochirurgem, v Konceptu transparence básnicky i prozaicky rozvíjí motiv srdce.
Básnická sbírka Petra Borkovce Diktáty získala nominaci mezi knihami pro děti a mládež. Finálovou nominaci má také vyprávění Kateřiny Illnerové S láskou V. a krátký román Martina Kanaloše pro mladé dospělé Já, Tran a všechno ostatní.
Mezi překlady soupeří o cenu román zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo Slavné časy, dále Cikánský Mojžíš. Anarchistická Tóra maďarského autora Zsolta Kácsora a román debutující švédské autorky Lisy Ridzénové Jeřábi táhnou na jih.
Pořadatelé v pondělí dále oznámili nominace v kategoriích naučná literatura, nakladatelský čin, publicistika, debut roku, detektivka a humoristická kniha. Nominované ve fantastice oznámili o víkendu při festivalu Comic-Con. Z tvůrčích kategorií porota vybere Knihu roku 2025. „Nespadají do toho kategorie překladu, nakladatelského činu a ani žánrové kategorie,“ řekl za pořádající spolek Litera Pavel Mandys. O své ceně mohou hlasovat také čtenáři.
Nakladatelé do letošních cen Magnesia Litera přihlásili rekordních 631 knih, další si vyžádali porotci. Celkem budou ceny díky sponzorům rozdělovat částku 500 tisíc korun, dosud to bylo nejvíce 400 tisíc. Vítěz hlavní ceny Magnesia Litera – Kniha roku pojede na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, jehož bude česká literatura letos čestným hostem. Loni se Knihou roku a také jedním z bestsellerů stal román Miroslava Hlauča Letnice.