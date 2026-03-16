Magnesia Litera zná své nominace. Přihlášených knih bylo rekordně mnoho


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Nominace na Magnesii Literu 2026 za prózu mají Dora Kaprálová za Mariborskou hypnózu, Magdaléna Platzová za Fáze jedné ženy a Ladislav Šerý za Tajný život institucí. Finálové trojice zná všech jedenáct kategorií. Vyhlášení cen včetně Knihy roku 2025 se uskuteční 18. dubna v pražském Stavovském divadle.

Mariborská hypnóza Kaprálové figuruje rovněž mezi finalisty Cen literární kritiky, které jejich pořadatelé udělí 25. března. Autorka neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem Drago Jančarem. Postupy blízkými magickému realismu líčí podle poroty příběhy skutečné i smyšlené.

Fáze jedné ženy představují podle anotace vyzrálý povídkový soubor. V centru pozornosti spisovatelky Platzové stojí ještě nedospělé hrdinky. I když autorka vychází z osobní zkušenosti, nejde o literární autobiografii.

Šerý Tajným životem institucí navazuje na své dřívější texty. Analyzuje jednu z tváří současné společnosti, a to podle poroty sugestivní formou lamentace. Poukazuje na individuální pohodlnost, morální rezignaci či zbabělost jako na příčinu kritizovaného stavu.

Evropa, historie a literatura jako hlas svobody budou tématy Světa knihy
Svět knihy 2025

Nominaci za poezii mají Jakimiv, Hradecký a Jursa

Nominace v kategorii poezie dostala Iva Jakimiv za sbírku Onde, za neokázalou a civilní výpověď o lidském nitru. Nominovaná sbírka Náměstí Práce Daniela Hradeckého představuje podle poroty rozhorlenou a epickou poezii s občanským zaujetím. Třetí finalista Radovan Jursa, který je kardiochirurgem, v Konceptu transparence básnicky i prozaicky rozvíjí motiv srdce.

Básnická sbírka Petra Borkovce Diktáty získala nominaci mezi knihami pro děti a mládež. Finálovou nominaci má také vyprávění Kateřiny Illnerové S láskou V. a krátký román Martina Kanaloše pro mladé dospělé Já, Tran a všechno ostatní.

Cena literární kritiky Magnesii Liteře nekonkuruje, doplňuje ji, míní šéfka spolku
Blanka Činátlová a Pavel Mandys v Událostech, komentářích

Mezi překlady soupeří o cenu román zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo Slavné časy, dále Cikánský Mojžíš. Anarchistická Tóra maďarského autora Zsolta Kácsora a román debutující švédské autorky Lisy Ridzénové Jeřábi táhnou na jih.

Pořadatelé v pondělí dále oznámili nominace v kategoriích naučná literatura, nakladatelský čin, publicistika, debut roku, detektivka a humoristická kniha. Nominované ve fantastice oznámili o víkendu při festivalu Comic-Con. Z tvůrčích kategorií porota vybere Knihu roku 2025. „Nespadají do toho kategorie překladu, nakladatelského činu a ani žánrové kategorie,“ řekl za pořádající spolek Litera Pavel Mandys. O své ceně mohou hlasovat také čtenáři.

Nakladatelé do letošních cen Magnesia Litera přihlásili rekordních 631 knih, další si vyžádali porotci. Celkem budou ceny díky sponzorům rozdělovat částku 500 tisíc korun, dosud to bylo nejvíce 400 tisíc. Vítěz hlavní ceny Magnesia Litera – Kniha roku pojede na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, jehož bude česká literatura letos čestným hostem. Loni se Knihou roku a také jedním z bestsellerů stal román Miroslava Hlauča Letnice.

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek

13:06Aktualizovánopřed 4 mminutami
Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

před 31 mminutami
Pavel jedná se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Pavel jedná se Schillerovou o návrhu rozpočtu

03:15Aktualizovánopřed 37 mminutami
Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

09:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

před 1 hhodinou
Konflikt na Blízkém východě opět zvedl ceny ropy, později začaly klesat

Konflikt na Blízkém východě opět zvedl ceny ropy, později začaly klesat

09:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

00:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

10:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Magnesia Litera zná své nominace. Přihlášených knih bylo rekordně mnoho

Nominace na Magnesii Literu 2026 za prózu mají Dora Kaprálová za Mariborskou hypnózu, Magdaléna Platzová za Fáze jedné ženy a Ladislav Šerý za Tajný život institucí. Finálové trojice zná všech jedenáct kategorií. Vyhlášení cen včetně Knihy roku 2025 se uskuteční 18. dubna v pražském Stavovském divadle.
před 56 mminutami

Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

V Los Angeles se udělovaly ceny Oscar za rok 2025. Nejlepším filmem se stala politická černá komedie Jedna bitva za druhou. V kategorii celovečerní dokument uspěl snímek Pan Nikdo proti Putinovi natočený v české koprodukci. Nejlepšími herci v hlavních rolích jsou Jessie Buckleyová a Michael B. Jordan.
00:25Aktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoDílo Laichterova nakladatelství ožívá

Nakladatelství sebral jeho rodině v roce 1949 komunistický režim. Knihy označil za starý papír a nechal je spálit. Prapravnuk nakladatele Jana Laichtera Štěpán Lars Laichter teď pečuje o odkaz nejen svých předků, ale i dalších zrušených nakladatelství. V domě, který navrhnul architekt Jan Kotěra na přání nakladatele, dělá údržbáře i prohlídky pro veřejnost.
před 17 hhodinami

Českého lva pro nejlepší film vyhrál Karavan

Nejlepším filmem roku 2025 podle Českých lvů je road movie Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové. Hlavní herecké ceny si odnesli Kateřina Falbrová a německý herec Idan Weiss.
14. 3. 2026Aktualizovánovčera v 07:06

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.
14. 3. 2026Aktualizováno14. 3. 2026

Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
13. 3. 2026

Na novém albu je hodně smrti i píseň o klimakteriu, říká Ester Pes Kočičková

Zpívající herečka, tak sebe samu označuje Ester Pes Kočičková. Momentálně se věnuje první disciplíně. Ve studiu Sono dokončuje zatím bezejmenné album šansonů. Hudbu složil klavírista a dlouholetý spolupracovník Luboš Nohavica, texty napsala sama.
12. 3. 2026

VideoFilmové premiéry: Pravda a zrada, Made in EU či další Přání k narozeninám

Čtvrteční premiéry přinesly do tuzemských kin snímek Made in EU. Sociální drama bulharského režiséra Stefana Komandareva nabízí s kritickým odstupem pohled na kapitalismus, moderní otroctví a korupci v Bulharsku. Do dob druhé světové války se zase vrací americko-litevský snímek Pravda a zrada založený na skutečném osudu německého mladíka, který se musí rozhodnout, co to znamená být dobrým Němcem. Českou tvorbu zastupuje komediální Přání k narozeninám: Křtiny. Jde o volné pokračování příběhu z roku 2022 od režisérky Marty Ferencové, v hlavních rolích se i tentokrát objevují Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Simona Babčáková.
12. 3. 2026
