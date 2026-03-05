Evropa, historie a literatura jako hlas svobody budou tématy Světa knihy

Mezi hosty, kteří se v květnu v Praze zúčastní 31. ročníku Světa knihy, budou irský romanopisec Paul Murray, rakouský autor Daniel Glattauer nebo palestinský spisovatel a právník Rádža Šiháda. Přijede také skupina ukrajinských básnířek. Letošním mottem Světa knihy se stal citát Milana Kundery: Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. Hlavními tématy jsou Evropa, historie a literatura jako hlas svobody, informovala za pořadatele Pavla Umlaufová. Svět knihy se uskuteční od 14. do 17. května na pražském Výstavišti.
Irský autor Paul Murray, jehož román Včelí bodnutí loni vyšel v češtině, sleduje proměnu západní společnosti, dopady ekonomického tlaku i sociální fragmentace na život jednotlivce. Murray vystoupí v tematickém okruhu Evropa stejně jako politolog Jacques Rupnik a chorvatský autor Damir Karakaš.
O literatuře jako hlasu svobody promluví palestinský autor Rádža Šiháda. Spisovatel a právník z Ramalláhu na Západním břehu Jordánu obdržel za knihu Vycházky Palestinou v roce 2008 Orwellovu cenu. V tvorbě reflektuje, jak psaní může uchovávat paměť a identitu tváří v tvář politickému útlaku. Bloku se zúčastní rovněž venezuelský romanopisec Rodrigo Blanco Calderón, jehož prózy tematizují exil a vysídlení.
O symbolické propojení všech témat Světa knihy se postará delegace ukrajinských básnířek. Budou mezi nimi Marianna Kijanovská, Kateryna Kalytková, Oksana Stomynová, Ella Jevtušenková, Daryna Hladunová, Julija Musakovská, Natalija Marynčaková a Kateryna Babkinová.
Zájem o literární novinky narůstá
Islandská spisovatelka Sigrún Pálsdóttirová, která pracuje s archivními zdroji a literární rekonstrukcí paměti, promluví v bloku věnovaném historii. Francouzská politoložka a aktivistka Francoise Vergesová pak má poukázat na přetrvávající důsledky koloniální historie. Propojením analýzy a literární angažovanosti chce festival otevřít prostor pro kritický dialog.
Platforma německojazyčné literatury Das Buch počítá s rakouskými autory Danielem Glattauerem a Johannou Sebauerovou. Český překlad jejího románu Mizíme získal nominaci na Magnesii Literu. Představí se také německý ilustrátor Mikael Ross nebo italský romanopisec Andrej Longo.
Veletržní expozice představí novinky většiny českých nakladatelů i řady zahraničních vystavovatelů. Jejich zájem podle ředitele Světa knihy Radovana Auera stoupá. „Bohužel už dokonce bojujeme s výstavním prostorem, který je pro nás momentálně limitující,“ řekl Auer. Programovou novinkou bude letos nedělní čtyřhodinový blok nazvaný Svět knihy Plus, má jít o neformální volný prostor a o kontakt autorů s publikem.