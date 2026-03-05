Evropa, historie a literatura jako hlas svobody budou tématy Světa knihy


před 34 mminutami

Mezi hosty, kteří se v květnu v Praze zúčastní 31. ročníku Světa knihy, budou irský romanopisec Paul Murray, rakouský autor Daniel Glattauer nebo palestinský spisovatel a právník Rádža Šiháda. Přijede také skupina ukrajinských básnířek. Letošním mottem Světa knihy se stal citát Milana Kundery: Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. Hlavními tématy jsou Evropa, historie a literatura jako hlas svobody, informovala za pořadatele Pavla Umlaufová. Svět knihy se uskuteční od 14. do 17. května na pražském Výstavišti.

Irský autor Paul Murray, jehož román Včelí bodnutí loni vyšel v češtině, sleduje proměnu západní společnosti, dopady ekonomického tlaku i sociální fragmentace na život jednotlivce. Murray vystoupí v tematickém okruhu Evropa stejně jako politolog Jacques Rupnik a chorvatský autor Damir Karakaš.

O literatuře jako hlasu svobody promluví palestinský autor Rádža Šiháda. Spisovatel a právník z Ramalláhu na Západním břehu Jordánu obdržel za knihu Vycházky Palestinou v roce 2008 Orwellovu cenu. V tvorbě reflektuje, jak psaní může uchovávat paměť a identitu tváří v tvář politickému útlaku. Bloku se zúčastní rovněž venezuelský romanopisec Rodrigo Blanco Calderón, jehož prózy tematizují exil a vysídlení.

O symbolické propojení všech témat Světa knihy se postará delegace ukrajinských básnířek. Budou mezi nimi Marianna Kijanovská, Kateryna Kalytková, Oksana Stomynová, Ella Jevtušenková, Daryna Hladunová, Julija Musakovská, Natalija Marynčaková a Kateryna Babkinová.

Česká literatura je odlišná. Někdy urážlivá. A proto zajímavá, znělo od hostů Světa knihy
Německý spisovatel Bernhard Schlink

Zájem o literární novinky narůstá

Islandská spisovatelka Sigrún Pálsdóttirová, která pracuje s archivními zdroji a literární rekonstrukcí paměti, promluví v bloku věnovaném historii. Francouzská politoložka a aktivistka Francoise Vergesová pak má poukázat na přetrvávající důsledky koloniální historie. Propojením analýzy a literární angažovanosti chce festival otevřít prostor pro kritický dialog.

Platforma německojazyčné literatury Das Buch počítá s rakouskými autory Danielem Glattauerem a Johannou Sebauerovou. Český překlad jejího románu Mizíme získal nominaci na Magnesii Literu. Představí se také německý ilustrátor Mikael Ross nebo italský romanopisec Andrej Longo.

Veletržní expozice představí novinky většiny českých nakladatelů i řady zahraničních vystavovatelů. Jejich zájem podle ředitele Světa knihy Radovana Auera stoupá. „Bohužel už dokonce bojujeme s výstavním prostorem, který je pro nás momentálně limitující,“ řekl Auer. Programovou novinkou bude letos nedělní čtyřhodinový blok nazvaný Svět knihy Plus, má jít o neformální volný prostor a o kontakt autorů s publikem.

„Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás.“ Svět knihy si připomíná Kafku
Franz Kafka

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

12:51Aktualizovánopřed 9 mminutami
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 13 mminutami
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

15:55Aktualizovánopřed 22 mminutami
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

ŽivěBabiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

03:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

před 1 hhodinou
Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

před 1 hhodinou
Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

08:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

00:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřela ilustrátorka knih Uhlíře a Svěráka Vlasta Baránková

Ve věku 82 let v úterý zemřela brněnská výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková. Patřila k významným představitelkám české knižní ilustrace druhé poloviny 20. století, prosadila se i v zahraničí. Ilustrovala více než 140 titulů pro děti a mládež, podílela se i na ilustracích v knihách a zpěvnících populární dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. O úmrtí informoval syn umělkyně Tomáš Baránek.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Botox vyřadil velbloudy ze soutěže krásy. Z kulturního dědictví je byznys

Porotci soutěže krásy velbloudů v Ománu diskvalifikovali dvacet zvířat, protože majitelé jim upravili vzhled. Kolem velbloudů se točí miliony dolarů a z klání, které má být především připomínkou beduínského kulturního dědictví, se tak stal především byznys.
včera v 16:54

Zemřel literární historik, pedagog a signatář Charty 77 Jaroslav Blažke

Ve věku 87 let zemřel v Brně literární historik, kritik, překladatel a středoškolský pedagog Jaroslav Blažke. Patřil k prvním stálým spolupracovníkům Rádia Proglas. Spolu s manželkou Marií podepsal Chartu 77. V době normalizace se podílel na výrobě samizdatové literatury a na pořádání bytových seminářů.
včera v 14:20

Pro filmového Pobertu je pandemie příležitostí, která dělá zloděje

Do kin vstupuje zlodějská komedie Poberta. Celovečerní debut režiséra Ondřeje Hudečka slibuje kombinaci černého humoru, satiry či krimi. Pojednává o zlodějíčkovi, který se svými kumpány přijde během pandemie na „byznysový plán“. Ve filmu hrají Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
včera v 11:54

Sestra v akci má i v plzeňském muzikálu energie dost

Jako druhé v Česku uvádí plzeňské Divadlo J. K. Tyla muzikál Sestra v akci. V hlavní roli temperamentní zpěvačky, která převrátí poklidný klášterní život vzhůru nohama, se střídají členky muzikálového souboru Charlotte Režná a Eva Staškovičová. Příběh je známý z amerického filmu s herečkou Whoopi Goldbergovou.
3. 3. 2026

Internet řeší, jestli má Jim Carrey „klon“

Organizátoři francouzských filmových cen César musí vysvětlovat, že Jim Carrey není „klon“. Spekulace o náhradníkovi se objevily záhy poté, co kanadsko-americký herec převzal v Paříži čestné ocenění. Jeho vzezření se přitom odlišovalo od jeho běžné image. Problém s falešným versus pravým Jimem Carreym se už před jedenácti lety řešil i na cenách Český lev.
3. 3. 2026

Rijksmuseum „vrátilo“ Rembrandtovi obraz

Odborníci z amsterdamského Rijksmusea potvrdili pravost Rembrandtova obrazu. Malba s biblickým motivem byla napřed nizozemskému mistrovi připisována, před více než půlstoletím byla ale z jeho tvorby vyřazena.
3. 3. 2026
