Česká literatura je odlišná. Někdy urážlivá. A proto zajímavá, znělo od hostů Světa knihy

Schlinkův nejslavnější román je o muži, který se zamiluje do starší ženy. Až později se dozvídá o zločinech, kterých se dopustila za druhé světové války. Označit dílo jako příběh o mezigeneračním sporu po válce by ale bylo nepřesné.

„Nikdy nevymýšlím příběh tak, aby se zabýval nějakým problémem. Příběh přichází jako první. Až později zjišťuji, proč ke mně přišel. A tento příběh ke mně určitě přišel, protože se zabývá tím, s čím se potýkala moje generace. Pro někoho to byl otec, pro jiného milovaný lékař nebo pastor,“ sdělil ČT Schlink.

Pro spisovatele byl takovým člověkem učitel, jemuž prý mnoho dluží. „Jenže v určité době jsem se dozvěděl, že byl zapojen do zločinů Třetí říše. A co pak? Přestanete milovat svého otce, protože zjistíte, co provedl? Někteří to udělali. Ale většina z nás se prostě snažila smířit s tím, že lidi z této generace, kteří pro nás byli důležití, milujeme. A zároveň si uvědomujeme, že byli zapojeni do něčeho strašlivého,“ sděluje.

Rozdíly mezi generacemi se zabývá i Schlinkův romám Vnučka o muži, který nachází dceru s vnučkou v neonacistické národovecké komunitě na venkově. „Myslím, že ty, kteří už byli indoktrinováni pravicovým populismem, nemůžete prostě indoktrinovat jinými myšlenkami. Vše, co můžete udělat, a myslím, že je to velice důležité, je otevřít jim obzory,“ prohlašuje. V tomto románu se o to postava dědečka snaží především pomocí hudby.