Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

Americká ministryně Pam Bondiová nařídila posílit vyšetřování aktivit organizace Antifa (antifašistická akce) a dalších podobných skupin, které označila za extremistické, uvedla agentura Reuters, která se seznámila s nařízením ministryně. V září americký prezident Donald Trump označil Antifu za teroristickou organizaci.
Dokument podle agentury Reuters nechala ministryně rozeslat státním zastupitelstvím a federálním agenturám, které se zabývají vymáháním zákonů. V textu ministerstvo vyzývá úřady, aby se zaměřily a prioritně stíhaly činy Antify a dalších podobných extremistických skupin.
„Tito domácí teroristé používají násilí či hrozí použitím násilí, aby prosazovali politické a společenské agendy,“ uvádí v textu ministryně. Podle ní tyto skupiny podporují otevřené hranice a masovou imigraci, „radikální genderovou ideologii“ či odmítají kapitalismus.
Prošetřovat se mají až pět let staré činy
Speciální skupina proti terorismu při americkém Federálním úřadu pro vyšetřování (FBI) by podle ministryně „měla dát prioritu vyšetřování takových činů“. Po FBI a dalších úřadech Bondiová žádá, aby provedly analýzu svých informací o Antifě a podobných skupinách a prošetřily až pět let staré činy, do kterých se tyto organizace mohly zapojit.
FBI by měla také sestavit seznam organizací, které páchají „domácí terorismus“. Úřad má pak vypracovat strategii podobnou té, kterou má pro potírání organizovaného zločinu.
Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka v září Trump slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje. Na konci září Trump podepsal výnos, který zařadil Antifu mezi teroristické organizace.
Antifa nemá podle expertů pevnou hierarchickou strukturu. Někteří odborníci se domnívají, že se jedná spíše o ideologii než organizaci.