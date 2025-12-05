Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká ministryně Pam Bondiová nařídila posílit vyšetřování aktivit organizace Antifa (antifašistická akce) a dalších podobných skupin, které označila za extremistické, uvedla agentura Reuters, která se seznámila s nařízením ministryně. V září americký prezident Donald Trump označil Antifu za teroristickou organizaci.

Dokument podle agentury Reuters nechala ministryně rozeslat státním zastupitelstvím a federálním agenturám, které se zabývají vymáháním zákonů. V textu ministerstvo vyzývá úřady, aby se zaměřily a prioritně stíhaly činy Antify a dalších podobných extremistických skupin.

„Tito domácí teroristé používají násilí či hrozí použitím násilí, aby prosazovali politické a společenské agendy,“ uvádí v textu ministryně. Podle ní tyto skupiny podporují otevřené hranice a masovou imigraci, „radikální genderovou ideologii“ či odmítají kapitalismus.

Prokuratura v USA vznesla první obžalobu z terorismu související s Antifou
Ilustrační snímek členů Antify

Prošetřovat se mají až pět let staré činy

Speciální skupina proti terorismu při americkém Federálním úřadu pro vyšetřování (FBI) by podle ministryně „měla dát prioritu vyšetřování takových činů“. Po FBI a dalších úřadech Bondiová žádá, aby provedly analýzu svých informací o Antifě a podobných skupinách a prošetřily až pět let staré činy, do kterých se tyto organizace mohly zapojit.

FBI by měla také sestavit seznam organizací, které páchají „domácí terorismus“. Úřad má pak vypracovat strategii podobnou té, kterou má pro potírání organizovaného zločinu.

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka v září Trump slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje. Na konci září Trump podepsal výnos, který zařadil Antifu mezi teroristické organizace.

Antifa nemá podle expertů pevnou hierarchickou strukturu. Někteří odborníci se domnívají, že se jedná spíše o ideologii než organizaci.

Ideologii Antify stvořil odpor proti Hitlerovi. Trump ji chce zničit
Protest stoupenců Antify proti krajní pravici v Michiganu v roce 2018

Výběr redakce

Politici i odborníci reagují na Babišovo oznámení o Agrofertu

Politici i odborníci reagují na Babišovo oznámení o Agrofertu

před 12 mminutami
Soud uložil v kauze Stoka Liškutinovi podmíněný trest a pokutu

Soud uložil v kauze Stoka Liškutinovi podmíněný trest a pokutu

před 14 mminutami
Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

před 1 hhodinou
Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

před 1 hhodinou
Polsko posiluje obranu i na moři

Polsko posiluje obranu i na moři

před 2 hhodinami
„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě

„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě

před 3 hhodinami
Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo údajných pašeráků drog

Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo údajných pašeráků drog

před 4 hhodinami
Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody

Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody

01:06Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americká ministryně spravedlnosti nařídila posílit vyšetřování Antify

Americká ministryně Pam Bondiová nařídila posílit vyšetřování aktivit organizace Antifa (antifašistická akce) a dalších podobných skupin, které označila za extremistické, uvedla agentura Reuters, která se seznámila s nařízením ministryně. V září americký prezident Donald Trump označil Antifu za teroristickou organizaci.
před 1 hhodinou

Paleodieta je pohádka, člověk se jen masem nikdy neživil, tvrdí výzkum

Rozsáhlá analýza zbytků lidské potravy z období pravěku přinesla silné argumenty pro vyvrácení hypotéz o tom, že se v době kamenné konzumovalo hlavně maso.
před 2 hhodinami

Polsko posiluje obranu i na moři

Polsko posiluje námořnictvo. Od Švédska si objednalo tři nové ponorky, které by mohlo dostat za pět let. Podle ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze země vytváří v Baltském moři novou bezpečnostní architekturu. Varšava tak pokračuje ve výrazných investicích do obrany. Už teď na ni dává téměř pět procent HDP, nejvíce ze všech zemí NATO.
před 2 hhodinami

„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě

Rok od pádu diktátora Bašára Asada se nová syrská vláda potýká s celou řadou výzev, včetně pokračující fragmentace země a sektářského násilí. Podle expertů je ale namístě mírný optimismus, jelikož válkou zbídačená země zažívá přechodné období. Dočasný prezident Ahmad Šará boduje na diplomatickém poli, kde se bývalému džihádistovi daří budovat obraz světového státníka.
před 3 hhodinami

Americká armáda v Tichomoří zničila další plavidlo údajných pašeráků drog

Americká armáda v noci na pátek oznámila, že provedla další útok na plavidlo, které podle ní sloužilo pro pašování drog. Úder zabil čtyři lidi, uvedla armáda na sociální síti X. V uplynulých měsících americké ozbrojené síly provedly řadu podobných úderů, které vláda odůvodňuje snahou zastavit pašování omamných látek do Spojených států.
před 4 hhodinami

Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody

Americký nejvyšší soud dovolil v noci na pátek Texasu, aby používal nově vytyčené volební obvody, které zvýhodňují republikány. Informují o tom agentury AP a Reuters. Využívání nových obvodů dříve zablokoval federální soud.
01:06Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Prezidenti Rwandy a Konga podepsali společně s Trumpem mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump a prezidenti Rwandy Paul Kagame a Konžské demokratické republiky Félix Tshisekedi ve čtvrtek ve Washingtonu podepsali mírovou dohodu, která má ukončit konflikt mezi oběma zeměmi, píše agentura AFP. Dlouholeté násilí ve východním Kongu, kde konžská armáda bojuje proti ozbrojeným skupinám, z nichž některé podporuje sousední Rwanda, je dalším z významných konfliktů, které se Trumpova administrativa snaží urovnat.
před 10 hhodinami

Rusové vážně poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

Ruská armáda prakticky zcela zničila tepelnou elektrárnu v Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, která musela zastavit provoz. Bez tepla se podle oblastní správy ocitlo více než čtyřicet tisíc odběrných míst. V tamní nemocnici podlehla zraněním ze středečního ruského útoku šestiletá dívka. Řadu zraněných hlásí po ruských útocích z noci na čtvrtek Oděsa a Slovjansk.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...