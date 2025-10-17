Prokuratura v USA vznesla první obžalobu z terorismu související s Antifou

Federální prokuratura ve Spojených státech vznesla poprvé obžalobu z terorismu mířící proti krajně levicovému hnutí Antifa, oznámil ve čtvrtek podle agentury Reuters ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten v této souvislosti zmínil nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým oficiálně označil Antifu za domácí teroristickou organizaci.
Prokuratura obžalovala Camerona Arnolda a Zacharyho Evettse z poskytování podpory teroristům v případu červencové střelby na policistu v detenčním zařízení pro přistěhovalce v Alvaradu v Texasu. Policista tehdy utrpěl zranění. Obžaloba podaná u federálního soudu v Texasu uvádí, že dvojice byla součástí buňky, která útok provedla.
Reuters poznamenal, že původní soudní dokumenty Antifu nezmiňují a že žaloba na Arnolda a Evettse zmiňuje obecnou podporu teroristů, a nikoli právně odlišnou podporu teroristické organizace. Patel však v příspěvku na sociální síti výslovně uvedl Antifu.
„Poprvé v historii: FBI zadržel anarchistické násilné radikály spojené s Antifou a byla vznesena obžaloba z terorismu za útok ze 4. července na Prairieland ICE v Texasu,“ napsal Patel. Prairieland v Alvaradu je zařízení amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Policie Arnolda a Evettse zadržela v červenci společně s osmi dalšími lidmi, které následně obvinila z pokusu o vraždu a trestných činů souvisejících se zbraněmi. Žádný z dvojice obžalovaných se podle soudních dokumentů k vině či nevině nevyjádřil, učinit tak mají během soudního slyšení 22. října.
Opakovaná kritika ze strany Trumpa
Trump v minulosti opakovaně činnost Antify kritizoval a už během svého prvního prezidentského mandátu sliboval, že hnutí zapíše na seznam teroristických organizací.
Antifa je hnutí sdružující skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k boji proti fašismu. Někdejší šéf FBI Christopher Wray ji v roce 2020 označil za ideologii, nikoli organizaci. Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury.
Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili za různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.